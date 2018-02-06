Россия 5 февраля разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе, заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис, передает obzor.lt. В РФ подтвердили информацию о размещении.

Раньше «Искандеры» доставлялись в регион для проведения учений, однако «на этот раз ситуация иная — это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры», подчеркнул литовский министр. «Искандеры» в 12 часов должны были быть выгружены в Калининградском порту», — сказал Кароблис в Рукле.

Литовская разведка сообщала, что размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что РФ разместила комплексы «Искандер» в Калининградской области.

«Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей — ред.) по первоочередному уничтожению», — сказал Шаманов.

Тридцать первого января командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там завершено строительство парковой зоны под размещение ракетных комплексов «Искандер-М».

«Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет сто процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство», — сказал Городецкий.

Страны Балтии и Польша ранее неоднократно высказывали свои опасения в связи с переброской оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградскую область.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что переброска Россией ракетных комплексов «Искандер» в Калининградскую область вызвана деструктивными действиями НАТО, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские ракеты будут оставаться в Калининграде до тех пор, пока Россия не удостоверится в отсутствии планов по созданию антироссийской системы ПРО в Европе. При этом в Москве не раз подчеркивали, что у РФ нет планов нападать на какую-либо страну НАТО, и в альянсе прекрасно об этом знают.