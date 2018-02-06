Балтии угрожают российские ракеты «Искандер»(15)

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Анатолий Тарасов
09:28 06.02.2018
Техно / Оружие

Россия 5 февраля разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе, заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис, передает obzor.lt. В РФ подтвердили информацию о размещении.

Раньше «Искандеры» доставлялись в регион для проведения учений, однако «на этот раз ситуация иная — это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры», подчеркнул литовский министр. «Искандеры» в 12 часов должны были быть выгружены в Калининградском порту», — сказал Кароблис в Рукле.

 

Литовская разведка сообщала, что размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.

 

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что РФ разместила комплексы «Искандер» в Калининградской области. 

 

«Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей — ред.) по первоочередному уничтожению», — сказал Шаманов.

 

Тридцать первого января командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там завершено строительство парковой зоны под размещение ракетных комплексов «Искандер-М».

 

«Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет сто процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство», — сказал Городецкий.

 

Страны Балтии и Польша ранее неоднократно высказывали свои опасения в связи с переброской оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградскую область.

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что переброска Россией ракетных комплексов «Искандер» в Калининградскую область вызвана деструктивными действиями НАТО, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские ракеты будут оставаться в Калининграде до тех пор, пока Россия не удостоверится в отсутствии планов по созданию антироссийской системы ПРО в Европе. При этом в Москве не раз подчеркивали, что у РФ нет планов нападать на какую-либо страну НАТО, и в альянсе прекрасно об этом знают.

РИА Новости / Фото
Комментарии (15)
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Вести ухи объелись ? 09:33 06:02:2018

Ну сколько можно?! Ради разнообразия хоть бы рассказали, кого там в Америке в очередной раз подстрелили.

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Белая, пушистая Балтия 09:35 06:02:2018

А меня-то за чтоооо ?))))

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За то, 09:48 06:02:2018

что поселила на своей территории Агрессора №1

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Ivan 09:35 06:02:2018

РЛС размещенное в Латгалии приравнивается к наступательным видам вооружений уничтожается сразу точечным ударом, подлётное время Калинингадская оласть - цель, неверно , так как существуют , буквально, мгновенные , другие возможности.

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dave 09:36 06:02:2018

Вести желтая пресса.Поэтому кроме того как пугать второсортный мир Российскими ракетами больше ничего написать и не могут)))

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Янки - гоу хоум! 09:39 06:02:2018

Россия, давай побольше акет, пусть прибалты ссутся от страха!

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Саня 09:49 06:02:2018

Пусть путлер ссытся

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утро-вечер 09:58 06:02:2018

Утром размещение в Латвии натовских батальонов, вечером размещение Искандеров в Калининграде. Утром эвакуация НАТО из Латвии, вечером -эвакуация Искандеров.

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Latviešu patriots 10:05 06:02:2018

NATO bāzes Latvijā ir un būs! Tās ir Latvijas drošības garants! Fīreriņs Putins var izskrieties!

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Latviešu patriots. 10:10 06:02:2018

Es esmu debīls. Ko gribu to rakstu.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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