«Балтийское единство» — миф. Латвию кинут(7)

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Анатолий Тарасов
18:14 27.01.2018
Наша Латвия / Мнения

Литовский военный эксперт Томас Ермалавичюс считает, что страны Балтии не станут помогать друг другу в случае реального военного конфликта, несмотря на существующие договоренности. Его выводы подтверждает история отношений Литвы, Латвии и Эстонии за последние несколько лет. «Балтийское единство» существует только на уровне риторики.

«Уже много лет говорится о том, что трем странам Балтии не хватает интегрированности. Ее недостает не только между собой, но и в структурах управления, контроле, коммуникациях, военных силах», — говорит аналитик Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичюс.

 

Литовский эксперт утверждает, что инициатива взаимодействия между Литвой, Латвией и Эстонией (включая военное взаимодействие) принадлежит не самим прибалтийским столицам, а НАТО и США.

 

Военные обязательства стран Балтии друг перед другом существуют лишь на бумаге, и в случае реального военного конфликта они будут защищать только свои территории.

 

«Мы бы точно не отправили свои батальоны в Эстонию, если угроза встанет и перед нами. Таким образом, наш интегратор не является трехсторонним форматом — нас объединяет НАТО. В общую систему и стратегию нас интегрирует Альянс, а не Вильнюс, Рига и Таллин и даже не Вашингтон», — делает вывод Ермалавичюс.

 

Пресловутое «балтийское единство» существует только в виде страха перед Россией. Его видимость создает общность «большой политики», связанную с одинаковыми обязательствами перед заокеанским патроном проводить в жизнь стратегию «сдерживания России».

 

При этом во всех практических вопросах между странами Балтии не наблюдается никакого единства: Литва, Латвия и Эстония действуют по принципу «своя рубашка ближе к телу» и кооперации друг с другом предпочитают конкуренцию.

 

В том числе от этого проваливаются проекты инфраструктурной интеграции Прибалтики. Правда, инфраструктурно Прибалтика и так единый регион, вот только инфраструктура эта — советская. Интегрироваться же друг с другом на основе новой инфраструктуры у Литвы, Латвии и Эстонии не получается, потому что они ведут себя как лебедь, рак и щука из басни Крылова — тянут каждый в свою сторону.

 

Из-за этого провалился проект Висагинской АЭС. Латвия и Эстония не захотели инвестировать в атомную станцию, которая будет находиться на территории Литвы и основная прибыль от работы которой пойдет в литовский бюджет.

 

От этого провалился проект клайпедского СПГ‑терминала. Латвия и Эстония отказались покупать у Литвы сжиженный природный газ по цене дороже российского газа. Из-за этого СПГ‑терминал Independence не получил статус регионального проекта, остался без финансирования Евросоюза, и теперь в Вильнюсе не знают, что делать с убыточным предприятием, как оплачивать его содержание и чем облегчить эту «ношу для литовских налогоплательщиков».

 

Отсутствие «балтийского единства» — одна из причин неудачи «крестового похода» Литвы против Белорусской АЭС. Вильнюсу не удалось сколотить региональную коалицию против атомной станции, потому что, пока там заходились криком о «втором Чернобыле», Рига всем своим видом демонстрировала Минску прагматизм и спокойствие, явно рассчитывая в обмен на готовность к добрососедским отношениям получить в свои порты часть белорусского грузопотока, идущего в Клайпеду.

 

Может сложиться впечатление, что из трех стран Прибалтики одна Литва борется за балтийское единство, а Латвия с Эстонией предпочитают ему корысть и обособление. Это впечатление ошибочно.

 

Когда дело доходит до ее корыстных интересов, Литва готова сама рвать инфраструктурные связи с другими балтийскими странами, как она это сделала, разобрав железную дорогу в Латвию, чтобы вся продукция Мажейкяйского НПЗ шла на экспорт только через Клайпеду, а латвийскому Вентспилсу ничего не оставалось.

 

При таких действиях сложно говорить о стремлении к большей интеграции, да и вообще о союзных отношениях. Какая может быть интеграция, когда для избавления от конкурента разбирают железные дороги?

 

Литва, Латвия и Эстония действуют заодно, только когда есть возможность вместе выбить денег у западных союзников. На защиту от «российской агрессии», например. Одной Литве, если она будет жаловаться на «русскую угрозу», Запад ничего не даст, но, если Литва, Латвия и Эстония будут жаловаться в унисон, есть шанс выбить для каждой страны военную базу НАТО.

 

Однако никакой глубокой интеграции друг с другом этим странам не надо. Все финансовые заявки в Еврокомиссию, подающиеся с официальной целью интеграции стран Балтии друг с другом, на самом деле подаются с целью выбить денег у Европы и «распилить» их между собой. В этом, а не в интеграции друг с другом подлинный смысл железной дороги Rail Baltica, и с этим же связаны многолетние споры Вильнюса, Риги и Таллина о том, где должна находиться штаб-квартира Rail Baltica. Ведь в какой стране генеральный офис — в ту страну и пойдет основная прибыль.

 

В тех же проектах, где ожидаемая выгода от европейского финансирования не превышает ожидаемых затрат, никакой интеграции вовсе не получается. Зачем Латвии и Эстонии ввязываться в аферы с Висагинской АЭС и СПГ‑терминалом? Интеграция в энергетической сфере для них пустые слова, если весь финансовый поток потечет не к ним, а в Литву.

 

Страны Балтии на самом деле объединяет в единый регион не общая история и не культурная и географическая близость, а Россия, существование которой спаивает Литву, Латвию и Эстонию в Прибалтику и придает Прибалтике геополитическую ценность.

 

Без России в качестве общего знаменателя не будет ни Прибалтики, ни Балтии, ни другого единого региона, как его ни называй. Будут отдельно Литва, Латвия и Эстония. Три страны, которые не испытывают особой любви друг к другу, не горят желанием объединяться и действуют по принципу «своя рубашка ближе к телу». Конечно, эти страны не станут защищать друг друга в случае военной агрессии. Хорошо еще, если они сами себя станут защищать.

 

 

Александр Носович

Rubaltic / Фото
Комментарии (7)
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10 дюймов 18:32 27:01:2018

как говаривал Вицин в фильме "Двенадцать Стульев"-----"туды ЕЁ в качель"---иными словами, кто не понял-----"умерла, так умерла!"====Приебалтика, как плацдарм для США, перестал быть нужным!!!

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Угу 19:21 27:01:2018

Мечтайте, сраные кремлеботы, мечтайте, дурень, он думкою богатеет, так и вы, лохи.

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10 дюймов 19:30 27:01:2018

сраным хохлам у меня ответ простой-----ВЫ дятлы даже Донбасс не можете взять, а уже варежку на Россию разеваете----скачи дальше, кенгурятина,до вертела!

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Александр Шерстобитов 18:51 27:01:2018

про 5 пункт это лапша на уши, запад с таких стран как проболтика для выкачивания копеек под видом рус угрозы

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Latviešu patriots 19:42 27:01:2018

Если балтийским сёстрам плевать друг на дружку, то неужели наши понаехавшие защитнички будут нас защищать?
Они будут рвать когти на пути к пунктам эвакуации.
В морской порт или аэропорт, со всеми своими бебехами.

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фкру5 19:24 27:01:2018

а подпишется ли страна американских штатов на то чтобы пускать ракеты по России, если посчитает, что Россия на Прибалтику напала? кто то и вправду думает что военные самой демократической страны мира приехали за 6000 км голову сложить ....они конечно НАТО ...но не до такой же степени . думаю можно забыть про 5 статью устава НАТО

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шери 20:58 27:01:2018

страны Балтии не станут помогать друг другу==========Можно подумать, что они(мы) кому-то нужны....Не приувеличивайте своей значимости, это как не трогай, ......фу....

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (38)

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