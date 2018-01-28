«Уже много лет говорится о том, что трем странам Балтии не хватает интегрированности. Ее недостает не только между собой, но и в структурах управления, контроле, коммуникациях, военных силах», — говорит аналитик Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичюс.
Литовский эксперт утверждает, что инициатива взаимодействия между Литвой, Латвией и Эстонией (включая военное взаимодействие) принадлежит не самим прибалтийским столицам, а НАТО и США.
Военные обязательства стран Балтии друг перед другом существуют лишь на бумаге, и в случае реального военного конфликта они будут защищать только свои территории.
«Мы бы точно не отправили свои батальоны в Эстонию, если угроза встанет и перед нами. Таким образом, наш интегратор не является трехсторонним форматом — нас объединяет НАТО. В общую систему и стратегию нас интегрирует Альянс, а не Вильнюс, Рига и Таллин и даже не Вашингтон», — делает вывод Ермалавичюс.
Пресловутое «балтийское единство» существует только в виде страха перед Россией. Его видимость создает общность «большой политики», связанную с одинаковыми обязательствами перед заокеанским патроном проводить в жизнь стратегию «сдерживания России».
При этом во всех практических вопросах между странами Балтии не наблюдается никакого единства: Литва, Латвия и Эстония действуют по принципу «своя рубашка ближе к телу» и кооперации друг с другом предпочитают конкуренцию.
В том числе от этого проваливаются проекты инфраструктурной интеграции Прибалтики. Правда, инфраструктурно Прибалтика и так единый регион, вот только инфраструктура эта — советская. Интегрироваться же друг с другом на основе новой инфраструктуры у Литвы, Латвии и Эстонии не получается, потому что они ведут себя как лебедь, рак и щука из басни Крылова — тянут каждый в свою сторону.
Из-за этого провалился проект Висагинской АЭС. Латвия и Эстония не захотели инвестировать в атомную станцию, которая будет находиться на территории Литвы и основная прибыль от работы которой пойдет в литовский бюджет.
От этого провалился проект клайпедского СПГ‑терминала. Латвия и Эстония отказались покупать у Литвы сжиженный природный газ по цене дороже российского газа. Из-за этого СПГ‑терминал Independence не получил статус регионального проекта, остался без финансирования Евросоюза, и теперь в Вильнюсе не знают, что делать с убыточным предприятием, как оплачивать его содержание и чем облегчить эту «ношу для литовских налогоплательщиков».
Отсутствие «балтийского единства» — одна из причин неудачи «крестового похода» Литвы против Белорусской АЭС. Вильнюсу не удалось сколотить региональную коалицию против атомной станции, потому что, пока там заходились криком о «втором Чернобыле», Рига всем своим видом демонстрировала Минску прагматизм и спокойствие, явно рассчитывая в обмен на готовность к добрососедским отношениям получить в свои порты часть белорусского грузопотока, идущего в Клайпеду.
Может сложиться впечатление, что из трех стран Прибалтики одна Литва борется за балтийское единство, а Латвия с Эстонией предпочитают ему корысть и обособление. Это впечатление ошибочно.
Когда дело доходит до ее корыстных интересов, Литва готова сама рвать инфраструктурные связи с другими балтийскими странами, как она это сделала, разобрав железную дорогу в Латвию, чтобы вся продукция Мажейкяйского НПЗ шла на экспорт только через Клайпеду, а латвийскому Вентспилсу ничего не оставалось.
При таких действиях сложно говорить о стремлении к большей интеграции, да и вообще о союзных отношениях. Какая может быть интеграция, когда для избавления от конкурента разбирают железные дороги?
Литва, Латвия и Эстония действуют заодно, только когда есть возможность вместе выбить денег у западных союзников. На защиту от «российской агрессии», например. Одной Литве, если она будет жаловаться на «русскую угрозу», Запад ничего не даст, но, если Литва, Латвия и Эстония будут жаловаться в унисон, есть шанс выбить для каждой страны военную базу НАТО.
Однако никакой глубокой интеграции друг с другом этим странам не надо. Все финансовые заявки в Еврокомиссию, подающиеся с официальной целью интеграции стран Балтии друг с другом, на самом деле подаются с целью выбить денег у Европы и «распилить» их между собой. В этом, а не в интеграции друг с другом подлинный смысл железной дороги Rail Baltica, и с этим же связаны многолетние споры Вильнюса, Риги и Таллина о том, где должна находиться штаб-квартира Rail Baltica. Ведь в какой стране генеральный офис — в ту страну и пойдет основная прибыль.
В тех же проектах, где ожидаемая выгода от европейского финансирования не превышает ожидаемых затрат, никакой интеграции вовсе не получается. Зачем Латвии и Эстонии ввязываться в аферы с Висагинской АЭС и СПГ‑терминалом? Интеграция в энергетической сфере для них пустые слова, если весь финансовый поток потечет не к ним, а в Литву.
Страны Балтии на самом деле объединяет в единый регион не общая история и не культурная и географическая близость, а Россия, существование которой спаивает Литву, Латвию и Эстонию в Прибалтику и придает Прибалтике геополитическую ценность.
Без России в качестве общего знаменателя не будет ни Прибалтики, ни Балтии, ни другого единого региона, как его ни называй. Будут отдельно Литва, Латвия и Эстония. Три страны, которые не испытывают особой любви друг к другу, не горят желанием объединяться и действуют по принципу «своя рубашка ближе к телу». Конечно, эти страны не станут защищать друг друга в случае военной агрессии. Хорошо еще, если они сами себя станут защищать.
Александр Носович
как говаривал Вицин в фильме "Двенадцать Стульев"-----"туды ЕЁ в качель"---иными словами, кто не понял-----"умерла, так умерла!"====Приебалтика, как плацдарм для США, перестал быть нужным!!!« ответить
Мечтайте, сраные кремлеботы, мечтайте, дурень, он думкою богатеет, так и вы, лохи.« ответить
сраным хохлам у меня ответ простой-----ВЫ дятлы даже Донбасс не можете взять, а уже варежку на Россию разеваете----скачи дальше, кенгурятина,до вертела!« ответить
про 5 пункт это лапша на уши, запад с таких стран как проболтика для выкачивания копеек под видом рус угрозы« ответить
Если балтийским сёстрам плевать друг на дружку, то неужели наши понаехавшие защитнички будут нас защищать?« ответить
Они будут рвать когти на пути к пунктам эвакуации.
В морской порт или аэропорт, со всеми своими бебехами.
а подпишется ли страна американских штатов на то чтобы пускать ракеты по России, если посчитает, что Россия на Прибалтику напала? кто то и вправду думает что военные самой демократической страны мира приехали за 6000 км голову сложить ....они конечно НАТО ...но не до такой же степени . думаю можно забыть про 5 статью устава НАТО« ответить
страны Балтии не станут помогать друг другу==========Можно подумать, что они(мы) кому-то нужны....Не приувеличивайте своей значимости, это как не трогай, ......фу....« ответить