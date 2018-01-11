Балтийское море — зона войны(7)

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Анатолий Тарасов
09:36 11.01.2018
В мире / Евросоюз

Журналистка Der Tagesspiegel Ульрике Шеффер анализирует роль Германии в усилении позиций НАТО на Балтике.

Она приводит слова Себастьяна Брунса, эксперта Института политики безопасности Кильского университета: «Последние 25 лет Балтийское море считалось «морем мира». Теперь оно вновь стало потенциальной зоной конфликта и областью стратегического интереса НАТО». Германии предписана особая роль, сказал эксперт: «Ни у одной другой страны с выходом к Балтийскому морю нет сопоставимых возможностей, поэтому это вполне естественно, что на нас ложится ответственность за руководство».

 

В Ростоке создается центр военно-морского управления, который, как ожидается, будет предложен НАТО в качестве региональной штаб-квартиры. «Таким образом мы восстанавливаем возможность оперативно руководить на тактическом уровне», — заявил изданию капитан Йоханнес Думрезе. Однако Германии не следует опасаться нападения. «Ситуация сегодня совершенна иная, чем во времена холодной войны», — подчеркнул Думрезе.

 

«Во время холодной войны Балтийское море считалось продолжением железного занавеса», но затем «в значительной мере оно исчезло из поля зрения военных». «В конце концов, сближение с Россией казалось возможным, речь шла даже о стратегическом партнерстве. Последствия для бундесвера известны. Танковые подразделения были расформированы и созданы спецподразделения, пригодные для пустыни», — пишет Шеффер. В ВМС осталось около 100 кораблей и воздушных судов из 180.

 

В 2014 году ситуация коренным образом изменилась. Автор статьи цитирует слова эксперта Брунса: «С 2014 года российское влияние в Балтийском море снова растет». «Сигналом силы» Брунс назвал российско-китайские военно-морские учения, прошедшие прошлым летом.

 

Шеффер пишет: «Ни наблюдатели, ни НАТО, впрочем, пока не ожидают военной агрессии. Альянс настраивается скорее на так называемую гибридную тактику, как на Украине: мелкие уколы и провокации, которые порождают неуверенность и сеют страх, прежде всего в странах Балтии, которым в критической ситуации нечего противопоставить соседу».

 

«Российские военные самолеты раз за разом нарушают воздушное пространство балтийских соседей», а российские корабли «намеренно вторгаются в чужие территориальные воды», продолжает журналистка. Она подчеркивает: «Все это отдельные безвредные инциденты, но подрывные маневры могут усилиться».

 

«Если Россия создаст помехи движению по морю или вовсе заблокирует морской путь, это будет катастрофа. В случае войны Балтийское море имеет для НАТО стратегическое значение в качестве маршрута поставок, поскольку железнодорожное сообщение на Балтике плохое, а узкий сухопутный коридор на польско-литовской границе, с Калининградом по одну сторону и Белоруссией по другую, еще и легко уязвим», — отмечается в статье.

 

НАТО следует приспособиться к изменившейся ситуации, при этом на США полагаться невозможно. Эксперт Брунс пояснил: «У США другие приоритеты. Они и без того не могут ничего организовать в Балтийском море». По его словам, американские ВМС могут добраться до Балтики лишь на больших кораблях, которые в случае войны в первый же день станут мишенями.

 

Шефер подчеркивает: «Для бундесвера это значит прежде всего одно: нужны инвестиции. Пять новых корветов бундесвер уже заказал. Их стоимость — 2,4 млрд евро». Помимо этого, заказаны три подлодки, многоцелевые боевые корабли и противоминные средства, танкеры и вертолеты. «Около 3 млрд евро также планируется потратить на четыре новых фрегата, поскольку флот по-прежнему нужен и за пределами Балтийского моря», — заключает журналистка.

InoPressa / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 09:52 11:01:2018

atbalstu. 100%

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ин-на 10:16 11:01:2018

только суньтесь! как обычно загоним фашистскую мразь обратно в стойло!

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Latviešu хуууесос 10:21 11:01:2018

забыли фаашысты 45 год!ну ниче напомним!

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Latviešu patriots 10:55 11:01:2018

Vācija malači. Krievija jānoliek pie vietas.

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Ты суслика видишь? 10:55 11:01:2018

«Российские военные самолеты раз за разом нарушают воздушное пространство балтийских соседей», а российские корабли «намеренно вторгаются в чужие территориальные воды»

Брешут, как дышут! :)
И ни о каких эффективных мероприятиях НАТО на Балтике речь уже не может идти априори, ибо российские ракеты в Калининграде, которые для "защиты балтийской корюшки от сомалийских браконьеров", ровно настолько же, сколь американские ПРО в Европе - для "защиты от ядерного Ирана", полностью перекрывают и контролируют всю Балтику и ещё большую часть Европы! И это ещё я не упомянул ВМФ России и Ленинградскую область! :)

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (26)

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