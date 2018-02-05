Литовские пограничники пожаловались на беспилотные летательные аппараты, которые стали для них настоящей головной болью. В 2017 году в Литве зафиксировали 34 случая нарушения государственной границы дронами, причем чаще всего эти летательные аппараты пересекают литовско-белорусский участок.

В Службе охраны государственной границы (СОГГ) Литвы говорят, что дроны, запущенные с территории соседних государств, могут переносить груз весом до двадцати килограммов. Хотя глава госпогранохраны Ренатас Пожела подчеркивает, что беспилотники могут использовать как контрабандисты, так и представители иностранных разведок, аппараты с повышенной грузоподъемность, как правило, используют именно для перемещения контрабанды. Причем проблема эта стала настолько серьезной, что пограничникам разрешено открывать огонь по нежелательным летательным аппаратам, пересекающим границу.

Между стражами закона и преступниками идет настоящее соревнование по степени технической оснащенности. Так, минувшим летом тюрьма города Мариямполе за 17 тысяч евро закупила оборудование для глушения сигнала у беспилотников. В администрации тюрьмы сообщили, что преступники уже несколько лет пользовались новыми технологиями для доставки на территорию учреждения запрещенных предметов и веществ. Мера оказалась эффективной: с тех пор на территорию тюрьмы залетают только птицы. В скором времени подобная аппаратура будет установлена во всех тюрьмах и колониях Литвы.

Однако основными пользователями беспилотников остаются контрабандисты. У них спрос на высокие технологии остается стабильно высоким. Оно и неудивительно. В списке занятий жителей приграничных территорий Литвы и Латвии контрабанда занимает не последнее место. «Я давно занимаюсь контрабандой, — рассказал «Ленте.ру» латгальский контрабандист Эдгар (имя изменено). — Когда-то была у меня работа, стабильный заработок, упорядоченная жизнь. Потом работы не стало, предприятие закрылось. Как было обеспечить себя и семью? Тут надо либо начинать побираться, либо идти на риск. Здесь как в фильме: мы убегаем, они догоняют. Если у тебя в голове труха, а не мозги — подыщи себе другое занятие. Если с нервами не в порядке — займись чем-нибудь другим».

Как правило, и недели не проходит без очередного сообщения о перехвате таможенниками и пограничниками новой партии запретных грузов. Самым ходовым товаром всегда считались сигареты, которые в Прибалтике значительно дороже, чем в России или Белоруссии. «Можно, конечно, заниматься алкоголем, — поясняет Эдгар, — но это не так выгодно. Во-первых, выпивку гораздо труднее скрыть, во-вторых, она не так рентабельна. Все же наш народ курит больше, чем пьет. Поэтому, лично я, как и многие коллеги, промышляю сигаретами. Регулярно пересекаю восточную (российскую) границу, закупаю там товар и аккуратно перебрасываю сюда».

У контрабандистов хорошо налажена система сбыта. Как правило, те, «кому надо», знают, где приобрести сигареты по сниженным ценам (выгода составляет примерно 0,8 евро за пачку и больше). Иногда распространителей ловят, но игра, по мнению участников этот рынка, стоит свеч. За последнее время потребление контрабандного курева в одной только Латвии выросло до самых высоких показателей в ЕС — не менее 25 процентов рынка. То есть каждая четвертая сигарета, выкуренная в Латвии, ввезена незаконно. В течение пяти лет бюджет недополучил в виде налогов и акцизов более 313 миллионов евро. Литва по той же причине за один только 2017 год потеряла более 60 миллионов евро.

Помимо потребления на месте, страны Балтии служат транзитным пунктом для транспортировки контрабандных сигарет в страны Западной Европы. Так, в Великобритании пачка сигарет стоит в четыре раза дороже, чем в Латвии. Директор Таможенного криминального управления Службы госдоходов Латвии Эдийс Цейпе признает, что нередко крупные контрабандисты действуют не без помощи чиновников, а значительная часть контрабанды попадает в Латвию не напрямую, из России и Белоруссии, а через открытые границы соседних Литвы и Эстонии. В итоге, перекрыть эти каналы практически невозможно, и борьба с контрабандой все больше походит на бой с ветряными мельницами.

Впрочем, чаще всего по-прежнему используются автомобили — и здесь фантазия контрабандистов бывает поистине неистощима. Например, как-то на КПП «Терехово» на латвийско-российской границе остановили Mercedes. Сам автомобиль был очень грязным, а вот колеса — подозрительно чистыми. В них и обнаружили сигареты. Это необычный способ — обычно груз прячут в запасках. Другие оборудуют тайники в панелях, в дверцах, в сиденьях, в бампере, под днищем машины. Кое-кто предпочитает прятать сигаретные пачки в коробках из-под конфет, печенья и кофе, в буханках хлеба. Был случай, когда сигареты спрятали в цинковом гробу. Сопровождавший гроб россиянин сказал литовским пограничникам, что сопровождает человеческие останки, но ему не поверили.

«Преступники проявляют чудеса изобретательности, что немудрено — пограничники тоже знают где, как и что можно спрятать», — говорит сотрудник латвийской таможни Артур Коваленко. «Недавно был случай, когда на переходе Терехово мы обнаружили сигареты, которые были спрятаны в металлических банках, задекларированых как химикаты. Все банки были закрыты промышленным методом. Контрабандисты думали, что таможенники не посмотрят, возможно, побоятся». Но банки все же вскрыли и обнаружили два с половиной миллиона сигарет.

Применение беспилотников контрабандистами было вопросом времени. Это прекрасное решение для тех, кто не нашел нужной двери, чтобы ввозить незадекларированный товар фурами. Их применение началось около четырех лет назад. В мае 2014 года российские пограничники перехватили в Калининградской области аппарат с размахом крыльев в четыре метра, способный принять на борт до десяти килограммов груза. В него была интегрирована система GPS, благодаря чему оператор мог дистанционно координировать полет. Владельцы дрона, которых тоже задержали, намеревались таким образом ввозить в Литву сигареты. Их ошибки стали наукой для других, и с каждым годом пропускная способность «сигаретного коридора» увеличивается. Потерь избежать не удается, но прибыль от новых поставок компенсирует их.

Контрабандисты постоянно ищут новые способы доставки и применяют не только воздушные беспилотники, но и наземные. Так, 11 января белорусские пограничники всего в двухстах метрах от литовской границы перехватили автоматизированную дрезину, ехавшую по рельсам из соседней страны. Необычное транспортное средство зафиксировала система видеонаблюдения. На перехват отправился дежурный наряд, но оснащенная электродвигателем с двумя аккумуляторами тележка оказалась столь мощной, что, прежде чем ее остановили, сбила с ног пограничника. При осмотре выяснилось, что на самодельном устройстве есть сетка для крепления ящиков с сигаретами, но самого товара уже не было. Очевидно дрезина-беспилотник возвращалась в Беларусь после успешной миссии.

Владимир Веретенников