Приверженцы здорового питания часто пренебрегают бананами из-за высокого содержания углеводов, и глубоко ошибаются. Бананы в ежедневном рационе способны помочь вам держаться подальше от врачей и больниц.

Помимо углеводов, которых так боятся худеющие, в бананах содержится калий, магний, витамин Си витамин B6. Благодаря этому ежедневное употребление бананов может снизить артериальное давление, улучшить работу сердца и пищеварения, укрепить кости и благотворно повлиять на работу мозга.

Для женщин очевидная польза бананов еще и в том, что содержащиеся в них полезные вещества уменьшают проявление предменструального симптома.

Диетологи рекомендуют сочетать бананы с орехами или нежирным йогуртом. Один банан содержит около 14 граммов сахара. Но содержание естественных волокон помогает замедлить поглощение сахара в кровотоке, что препятствует резкому увеличению его уровня в организме.

Конечно, во всем нужна мера. Любой продукт, съеденный в неограниченных количествах, может привести к увеличению веса, но вряд ли стоит ждать этого от бананов. Один плод содержит около 100 калорий и при этом менее половины грамма жира.

Это может удовлетворить суточную потребность организма в овощах и фруктах.

Если съесть банан перед спортивной тренировкой, организм получит достаточно углеводов, которые необходимы для физических упражнений.