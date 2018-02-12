Бананы нужно есть каждый день (1)

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Люблю!
16:40 12.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Приверженцы здорового питания часто пренебрегают бананами из-за высокого содержания углеводов, и глубоко ошибаются. Бананы в ежедневном рационе способны помочь вам держаться подальше от врачей и больниц.

Помимо углеводов, которых так боятся худеющие, в бананах содержится калий, магний, витамин Си витамин B6. Благодаря этому ежедневное употребление бананов может снизить артериальное давление, улучшить работу сердца и пищеварения, укрепить кости и благотворно повлиять на работу мозга.

 

Для женщин очевидная польза бананов еще и в том, что содержащиеся в них полезные вещества уменьшают проявление предменструального симптома.

 

Диетологи рекомендуют сочетать бананы с орехами или нежирным йогуртом. Один банан содержит около 14 граммов сахара. Но содержание естественных волокон помогает замедлить поглощение сахара в кровотоке, что препятствует резкому увеличению его уровня в организме.

 

Конечно, во всем нужна мера. Любой продукт, съеденный в неограниченных количествах, может привести к увеличению веса, но вряд ли стоит ждать этого от бананов. Один плод содержит около 100 калорий и при этом менее половины грамма жира.

 

Это может удовлетворить суточную потребность организма в овощах и фруктах.

 

Если съесть банан перед спортивной тренировкой, организм получит достаточно углеводов, которые необходимы для физических упражнений.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (1)
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Баганы 17:14 12:02:2018

Это отрава. В них химии всяких бактерии больше чем в сартире.

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Инна Авина
07.02.2018

Снова с Новым годом! 