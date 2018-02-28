Бананы в детском меню: в чем польза?

Зимой выбор свежих фруктов и ягод в магазинах невелик. А вот бананы есть всегда!

Источник витаминов

Бананы содержат много калия, больше, чем такой признанный источник этого минерального вещества, как абрикосы. Он нужен для хорошей работы сердца, нормализации водно-солевого обмена, — это особенно ценят будущие мамы. Ну а для малыша калий полезен тем, что способствует развитию мозга.

Огромный плюс бананов: они практически никогда не вызывают аллергию.

С какого возраста детям можно есть бананы?

Пюре рекомендуют в качестве прикорма уже с 7–8 месяцев. У плода нежная консистенция, хорошая усвояемость, сладковатый вкус. В смешанных пюре хороши сочетания бананов с кабачками, шпинатом. Кстати, разрезать неочищенный банан нежелательно. Очищенные и нарезанные кружочками плоды могут сутки храниться в контейнере.

Какие бананы выбрать

Покупать лучше плоды не полностью желтые, а с зелеными хвостиками. Дома хвостики оберните пищевой пленкой и храните целой кистью. А вот держать бананы в холодильнике нельзя: они темнеют и портятся. К слову, бананы удобны для детского перекуса, ведь они будто нарочно «упакованы» в плотную кожуру. Но, прежде чем дать ребенку, плод все равно надо обязательно тщательно вымыть!

Десерт Клубнично-банановый «Восторг»

Ингредиенты:

1 банан

150 г клубники (можно замороженной)

2 ст. л. сахарной пудры

80 г мягкого детского творога

Банан нарезать ломтиками и взбить с творогом. Выложить в стакан до половины. Сверху — клубника, размятая с сахарной пудрой.