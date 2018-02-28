Бананы в детском меню: в чем польза?

Источник витаминов
Бананы содержат много калия, больше, чем такой признанный источник этого минерального вещества, как абрикосы. Он нужен для хорошей работы сердца, нормализации водно-солевого обмена, — это особенно ценят будущие мамы. Ну а для малыша калий полезен тем, что способствует развитию мозга.
Огромный плюс бананов: они практически никогда не вызывают аллергию.
С какого возраста детям можно есть бананы?
Пюре рекомендуют в качестве прикорма уже с 7–8 месяцев. У плода нежная консистенция, хорошая усвояемость, сладковатый вкус. В смешанных пюре хороши сочетания бананов с кабачками, шпинатом. Кстати, разрезать неочищенный банан нежелательно. Очищенные и нарезанные кружочками плоды могут сутки храниться в контейнере.
Какие бананы выбрать
Покупать лучше плоды не полностью желтые, а с зелеными хвостиками. Дома хвостики оберните пищевой пленкой и храните целой кистью. А вот держать бананы в холодильнике нельзя: они темнеют и портятся. К слову, бананы удобны для детского перекуса, ведь они будто нарочно «упакованы» в плотную кожуру. Но, прежде чем дать ребенку, плод все равно надо обязательно тщательно вымыть!
Десерт Клубнично-банановый «Восторг»
Ингредиенты:
1 банан
150 г клубники (можно замороженной)
2 ст. л. сахарной пудры
80 г мягкого детского творога
Банан нарезать ломтиками и взбить с творогом. Выложить в стакан до половины. Сверху — клубника, размятая с сахарной пудрой.
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