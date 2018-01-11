Председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратил внимание на один из аспектов марша в честь Степана Бандеры, прошедшего в ночь с 1 на 2 января этого года в Киеве.

В ходе факельного шествия его участники скандировали «Юде — геть!», то есть «Еврея — вон!» (используя при этом немецкий вариант этого слова, применявшийся в том числе нацистами, — Jude), цитирует Life.

Можно обратить также внимание на огромный баннер с надписью «Победим второй Хазарский каганат!», который праворадикалы несли в начале шествия рядом с портретом Бандеры. Некогда бравшие дань с Киевской Руси хазары, как известно, исповедовали иудаизм.

В русскоязычной литературе популярна точка зрения историка Льва Гумилёва, согласно которой режим в Хазарии представлял собой «грандиозный обман народа», так как иудеями являлись лишь представители среды богатейших торговцев, захватившей власть и подчинившей себе путём межрелигиозных браков кагана (законного правителя) страны.

Так что, судя по всему, националисты имеют в виду под вторым Хазарским каганатом, который они намерены победить, Украину, премьер-министром которой является Владимир Гройсман, а президента Петра Порошенко в праворадикальной среде уже давно именуют не иначе как Вальцманом, намекая на его еврейское происхождение.

Подобные настроения уже выливаются в нападения на еврейские заведения и культовые здания, как это было за последние месяцы в Киеве, Черновцах и Умани. В последнем случае в ночь с 20 на 21 декабря 2016 года группа националистов попыталась ворваться в городскую синагогу, а затем бросила в неё свиную голову с вырезанной на ней нацистской свастикой.