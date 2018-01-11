В ходе факельного шествия его участники скандировали «Юде — геть!», то есть «Еврея — вон!» (используя при этом немецкий вариант этого слова, применявшийся в том числе нацистами, — Jude), цитирует Life.
Можно обратить также внимание на огромный баннер с надписью «Победим второй Хазарский каганат!», который праворадикалы несли в начале шествия рядом с портретом Бандеры. Некогда бравшие дань с Киевской Руси хазары, как известно, исповедовали иудаизм.
В русскоязычной литературе популярна точка зрения историка Льва Гумилёва, согласно которой режим в Хазарии представлял собой «грандиозный обман народа», так как иудеями являлись лишь представители среды богатейших торговцев, захватившей власть и подчинившей себе путём межрелигиозных браков кагана (законного правителя) страны.
Так что, судя по всему, националисты имеют в виду под вторым Хазарским каганатом, который они намерены победить, Украину, премьер-министром которой является Владимир Гройсман, а президента Петра Порошенко в праворадикальной среде уже давно именуют не иначе как Вальцманом, намекая на его еврейское происхождение.
Подобные настроения уже выливаются в нападения на еврейские заведения и культовые здания, как это было за последние месяцы в Киеве, Черновцах и Умани. В последнем случае в ночь с 20 на 21 декабря 2016 года группа националистов попыталась ворваться в городскую синагогу, а затем бросила в неё свиную голову с вырезанной на ней нацистской свастикой.
Успехов бандеровцам..хорошие люди« ответить
Пшёл вон отсюда, бандеровское быдло« ответить
Пшёл вон отсюда, бандеровское быдло.« ответить
Учитывая то, что город Киев встречал этот новый год по московскому времени, под поздравления Путина, с советскими художественными фильмами и с советским шампанским, времени у бандеровцев осталось совсем немного.« ответить
Придется им скоро возвращаться на родину, на Зазбручье.
Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.« ответить
"Это впервые": в сети рассказали о важном для Украины знаке на Новый год в Одессе« ответить
01 января 2018,
Жители Одессы впервые на Новый год не запускали салюты по московскому времени.
Об этом говорится в микроблоге "Оdessa-ua" в Twitter.
"Личное впечатление от Нового Года в Одессе. Впервые я наблюдал отсутствие салютов в 23:00 - никто не отмечал Новый Год по московскому времени. Зимой у нас разница 1 час", – сказано в сообщении.
Фейерверки жители города запускали традиционно после поздравления президента Украины Петра Порошенко.
«Юде — геть!»------------одного точно надо гнать.Они имели в виду своего президента.« ответить
Ты перед тем как читать такие сайты- кострюлю одевай!« ответить
С какого переляку в Одессе должны встречать Новый год в 23:00?
В Одессе Новый год встречают в 24:00.
Ванятка, учи мову, а то вдуют правосеки!« ответить
порошенко выгонят или повесят?« ответить
Евреи ребята толковые..« ответить
Пусть в Латвию переезжают
А что это такое евреи???в каком языке есть такое слово и что оно обозначает????« ответить
хохло-выродки на радость европе резвятся - молодцы! ярче надо, зажигательней« ответить
В последнем случае в ночь с 20 на 21 декабря 2016 года группа националистов попыталась ворваться в городскую синагогу, а затем бросила в неё свиную голову с вырезанной на ней нацистской свастикой.« ответить
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BBC Украина
21 декабря 2016 Группа неизвестных облила красной краской синагогу цадика Нахмана в Умани и подбросила туда отрезанную голову свиньи, сообщает полиция Черкасской области.
В то же время, по данным израильского сайта Ynet, инцидент произошел во время религиозной службы. Издание пишет, что "скинхеды", которые "выкрикивали антисемитские оскорбления на русском языке", бросили в синагогу свиную голову с вырезанной на ней свастикой и пакеты с искусственной кровью.
После этого неизвестные скрылись.
Израильский сайт опубликовал также фото и видео, который, как отмечается, были снять в синагоге.
Ну если товарисчи бэндеровцы выгонят хотя бы из рады всех еурееф,« ответить
тогда мне чашечку кофе и огромный пакет попкорна !!!
Успехов пацанам в этом практически невыполнимом деле !!!