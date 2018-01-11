Бандеровцы требуют гнать с Украины евреев(26)

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Герман Бергер
17:14 11.01.2018
В мире / Украина

Председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратил внимание на один из аспектов марша в честь Степана Бандеры, прошедшего в ночь с 1 на 2 января этого года в Киеве.

В ходе факельного шествия его участники скандировали «Юде — геть!», то есть «Еврея — вон!» (используя при этом немецкий вариант этого слова, применявшийся в том числе нацистами, — Jude), цитирует Life.

 

 

Можно обратить также внимание на огромный баннер с надписью «Победим второй Хазарский каганат!», который праворадикалы несли в начале шествия рядом с портретом Бандеры. Некогда бравшие дань с Киевской Руси хазары, как известно, исповедовали иудаизм.

 

В русскоязычной литературе популярна точка зрения историка Льва Гумилёва, согласно которой режим в Хазарии представлял собой «грандиозный обман народа», так как иудеями являлись лишь представители среды богатейших торговцев, захватившей власть и подчинившей себе путём межрелигиозных браков кагана (законного правителя) страны.

 

Так что, судя по всему, националисты имеют в виду под вторым Хазарским каганатом, который они намерены победить, Украину, премьер-министром которой является Владимир Гройсман, а президента Петра Порошенко в праворадикальной среде уже давно именуют не иначе как Вальцманом, намекая на его еврейское происхождение.

 

Подобные настроения уже выливаются в нападения на еврейские заведения и культовые здания, как это было за последние месяцы в Киеве, Черновцах и Умани. В последнем случае в ночь с 20 на 21 декабря 2016 года группа националистов попыталась ворваться в городскую синагогу, а затем бросила в неё свиную голову с вырезанной на ней нацистской свастикой.

life.ru / Фото
Комментарии (26)
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ваня 17:23 11:01:2018

Успехов бандеровцам..хорошие люди

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биомусору 17:28 11:01:2018

Пшёл вон отсюда, бандеровское быдло

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биомусору 17:29 11:01:2018

Пшёл вон отсюда, бандеровское быдло.

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dlz77 17:32 11:01:2018

Учитывая то, что город Киев встречал этот новый год по московскому времени, под поздравления Путина, с советскими художественными фильмами и с советским шампанским, времени у бандеровцев осталось совсем немного.

Придется им скоро возвращаться на родину, на Зазбручье.

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СМЕРШ 17:36 11:01:2018

Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.

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Хе-хе:)))) 20:21 11:01:2018

"Это впервые": в сети рассказали о важном для Украины знаке на Новый год в Одессе
01 января 2018,
Жители Одессы впервые на Новый год не запускали салюты по московскому времени.
Об этом говорится в микроблоге "Оdessa-ua" в Twitter.

"Личное впечатление от Нового Года в Одессе. Впервые я наблюдал отсутствие салютов в 23:00 - никто не отмечал Новый Год по московскому времени. Зимой у нас разница 1 час", – сказано в сообщении.
Фейерверки жители города запускали традиционно после поздравления президента Украины Петра Порошенко.

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KOZA 20:51 11:01:2018

«Юде — геть!»------------одного точно надо гнать.Они имели в виду своего президента.

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Хохлик 23:01 11:01:2018

Ты перед тем как читать такие сайты- кострюлю одевай!
С какого переляку в Одессе должны встречать Новый год в 23:00?
В Одессе Новый год встречают в 24:00.

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Хозяин вани 23:02 11:01:2018

Ванятка, учи мову, а то вдуют правосеки!

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как думаете 17:37 11:01:2018

порошенко выгонят или повесят?

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СОВЕТНИК БОГА 17:38 11:01:2018

Евреи ребята толковые..
Пусть в Латвию переезжают

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ваня 19:57 11:01:2018

А что это такое евреи???в каком языке есть такое слово и что оно обозначает????

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ин-на 17:52 11:01:2018

хохло-выродки на радость европе резвятся - молодцы! ярче надо, зажигательней

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А на самом деле как было 20:17 11:01:2018

В последнем случае в ночь с 20 на 21 декабря 2016 года группа националистов попыталась ворваться в городскую синагогу, а затем бросила в неё свиную голову с вырезанной на ней нацистской свастикой.
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BBC Украина

21 декабря 2016 Группа неизвестных облила красной краской синагогу цадика Нахмана в Умани и подбросила туда отрезанную голову свиньи, сообщает полиция Черкасской области.

В то же время, по данным израильского сайта Ynet, инцидент произошел во время религиозной службы. Издание пишет, что "скинхеды", которые "выкрикивали антисемитские оскорбления на русском языке", бросили в синагогу свиную голову с вырезанной на ней свастикой и пакеты с искусственной кровью.
После этого неизвестные скрылись.
Израильский сайт опубликовал также фото и видео, который, как отмечается, были снять в синагоге.

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ЙаЙа 18:31 11:01:2018

Ну если товарисчи бэндеровцы выгонят хотя бы из рады всех еурееф,
тогда мне чашечку кофе и огромный пакет попкорна !!!
Успехов пацанам в этом практически невыполнимом деле !!!

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123

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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