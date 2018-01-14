Бандиты напали на пьяную Гузееву с бутылкой(8)

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Герман Бергер
11:37 14.01.2018
Lifenews / Люди

Актриса шла за очередной бутылкой. Но встреча с преступниками ее вмиг отрезвила.

Актриса Лариса Гузеева не скрывает, что долго была дружна с зеленым змием. «Мне-то казалось, что смогу бросить в любую минуту, – вздыхает звезда «Давай поженимся!» – Как же я сильно заблуждалась! Много раз говорила себе: «Больше ни капли!» Но все повторялось снова и снова. А стоило выпить, как во мне просыпался какой-то другой человек, которого я боюсь. Почему-то хочется всем вокруг причинить боль. А утром просыпалась от дикого похмелья».

 

Гузеева, как говорят, сильно пила восемь лет. Но после драматического случая безудержную тягу к спиртному как отрезало. «Поздним вечером пошатываясь шла по улице, – вспоминает актриса. – И вдруг увидела, что за мной неотступно идут два парня. «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют – и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя! Поперлась, дура, за бутылкой!»

 

«Не убили чудом! – считает актриса. – Смогла бандитов убедить меня не трогать. Но после этого случая завязала со спиртным раз и навсегда!»

 

Иногда, правда, Лариса позволяет себе пропустить бокальчик хорошего вина. «Но в запой больше не уходила!» – заверяет актриса. Но она боится «развязать» из-за драматических событий, которые сегодня происходят в ее жизни. Ведь программе «Давай поженимся!» грозит закрытие. «Это мой самый страшный сон, – цитирует Гузееву журнал «Тайны звезд». – Работа необходима, без нее я просто пропаду! Потянусь к бутылке! После закрытия программы сопьюсь!» 

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (8)
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Как говорят, сильно пила восемь лет 11:52 14:01:2018

Это бабули на централайсном тыргусе в рыбном павильоне так говорят.

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точно! 12:02 14:01:2018

вот Собчак, это да! умница, красавица и не пьёт!

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CCCP 14:44 14:01:2018

Собчак умница, не пьёт из рюмок к бокалов - только из горла.

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не впервой 12:02 14:01:2018

отпердолили?

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Защитники Pусских объединяйтесь! 14:46 14:01:2018

Супер!

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Хозяин вани и патриотса 12:14 14:01:2018

Вчера видел как ваня с патриотсом жалили друг друга. А ин-на на камеру снимала. Потом оба вжалили ин-ну.
Вот это новость!
Что то мелковато плавают vesti в желтой жиже.

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sdaada 15:24 14:01:2018

Так кто был с бутылкой, Газеева или бандиты? Кого нибудь грамотного посадите за комп

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Евгений 15:31 14:01:2018

А где этот дурак-ваня без него что-то скучновато ,или он уже ласты отбросил ?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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