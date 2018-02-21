Банк ABLV заморозил деньги вкладчиков

Ровно в полночь с воскресенья на понедельник были заблокированы счета второго по объему вкладов латвийского банка ABLV. Европейский центробанк (EЦБ) распорядился действовать по принципу «всех впускать и никого не выпускать». То есть нести деньги в получивший черную метку банк не возбраняется, а вот снять их уже вряд ли получится.

Впрочем, вкладчики успели подсуетиться: за несколько дней банк уже потерял 600 млн. евро, сообщил вчера его председатель правления Эрнест Бернис.

Как ранее пояснили газете «СЕГОДНЯ» в Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) в воскресенье на экстренном заседании решено ограничить свободу действий ABLV, запретив банку отдавать вкладчикам любые суммы в любой валюте. Банк должен обеспечить прекращение ввода в банковскую систему распоряжений о платежах клиентов и запрет на снятие денег начиная с 00.00 часов 19 февраля.

Это решение принято на основании инструкции ЕЦБ, оправдывается глава КРФК Петерс Путниньш, который проморгал превращение латвийского банка во всемирного финансового злодея.

Что проморгал Путниньш

Беда пришла откуда не ждали — с Запада, а не с Востока. На минувшей неделе созданная при минюсте США комиссия по расследованию финансовых преступлений заявила о своих подозрениях в отношении латвийского банка. По мнению американцев:

* ABLV давал взятки латвийским должностным лицам;

* через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег;

* банк держал капиталы беглого президента Украины Виктора Януковича,

* в обход санкций ООН ABLV сотрудничал с фирмами, связанными с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном;

* через ABLV проходили части украденного в Молдавии миллиарда евро;

* ранее Федеральная окружная прокуратура США в штате Мэриленд сообщала, что через латвийский банк перечислялись откаты за поставки российского оружейного урана и так далее.

И хотя в американских обвинениях мало конкретики (в частности, хотелось бы услышать имена латвийских чиновников–взяточников), выступления финансовых разведчиков уже привело к отказу от сотрудничества с ABLV его финансовых партнеров и клиентов.

Дай миллион!

В ответ на массовое бегство вкладчиков в ABLV предпринимают судорожные попытки найти свободные средства.

В частности, вчера стало известно, что ABLV попросил Банк Латвии выдать кредит в размере до 480 миллионов евро. После некоторых раздумий обезглавленный (см. стр. 18) Банк Латвии дал в долг меньше 100 млн. евро.

Как писала ранее газета «СЕГОДНЯ», государство вряд ли будет спасать частный банк, в котором более 90 процентов вкладов принадлежит нерезидентам, преимущественно из стран СНГ. Вчера этот прогноз подтвердил и министр экономики Арвилс Ашераденс, который заявил, что правительство не намерено вкладывать в ABLV государственные средства. Ни одним государственным евро не собираются рисковать и в минфине. В общем, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Ограниченная ответственность

Интересно, что крупнейший нерезидентский банк Восточной Европы ABLV, ворочающий миллиардами евро, принадлежит двум обществам с ограниченной ответственностью. Его крупнейшими владельцами являются ООО Cassandra Holding Company (37,73% акций) и ООО OF Holding (43,52%).

Не секрет, что за этим ООО стоят истинные выгодополучатели банковского бизнеса — Эрнест Бернис и Олег Филь. Однако формально банком владеют коммерческие структуры с ответственностью в размере нескольких тысяч евро.

Некоторое время назад, когда из списка главных акционеров банка исчезли фамилии Берниса/Филя и появились два ООО, газета «СЕГОДНЯ» поинтересовалась у руководства ABLV, с чем связаны подобные метаморфозы. Там несколько уклончиво объяснили смену реальных акционеров на «ограниченных» — бизнес–оптимизацией.

В окружении скандинавов

На 30 сентября 2017 года объем вкладов в банке ABLV составил 2,7 млрд. евро. Больше вкладов в Латвии сумел привлечь только Swedbank (4,4 млрд. евро). На 3–м месте с 2,3 миллиарда расположился банк SEB.

Объем активов ABLV составлял 3,6 млрд. евро. По этому показателю банк отстал и от Swedbank (5,1 млрд.), и от SEB (3,7 млрд. евро).

За девять месяцев 2017 года ABLV получил прибыль в размере 40,8 миллиона евро. Это второй показатель в банковской системе. На 1–м месте Swedbank — 69,1 млн. евро, на 3–м SEB — 30,7 млн. евро.

Олег УГРЮМОВ.