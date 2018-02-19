LETA

Банк Латвии приобрел ценные бумаги у коммерческого банка ABLV Bank, чтобы обеспечить банк дополнительной ликвидностью, сообщил член правления Банка Латвии Эдвардс Кушнерс. Сумма сделки составила 13 млн евро, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Он отметил, что такое действия является стандартной помощью, которую центральный банк страны может предоставить коммерческим банкам для обеспечения дополнительной ликвидности на финансовом рынке.

«Банк Латвии действовал, чтобы обеспечить ABLV Bank финансовыми средствами в рамках монетарной политики и гарантировать помощь с ликвидностью. Такие действия могут осуществляться в подобных ситуациях. Со своей стороны можем заверить, что у ABLV Bank имеется поддержка в рамках правовых и финансовых инструментов», — отметил Кушнерс.

На вопрос о том, на какую сумму Банк Латвии приобрел ценные бумаги у ABLV Bank, член правления центробанка отказался отвечать, отметив, что этот вопрос затрагивает финансовую стабильность.

Позже министр финансов Дана Рейзниеце-Озола рассказал передаче «Ничего личного» телеканала TV3, что Банк Латвии приобрел у ABLV Bank государственные облигации на 13 млн евро.

«То, что [в латвийском финансовом секторе] нестабильно — это банк, против которого выдвинуты обвинения со стороны ответственных ведомств США, в результате чего (...) у банка возникли проблемы по сотрудничеству с другими участниками финансовой системы, что создало проблемы для деятельности банка. Мы с помощью ликвидности попытались уменьшить эти проблемы. Будущее банка зависит от действий самого банка, потому что только от них зависят, как банк справится с этими обвинениями», — пояснил Эдвардс Кушнерс.

Представитель ABLV Bank Артурс Эглитис сообщил, что согласно новейшим опубликованным финансовым отчетам, банк располагал ценными бумагами стоимостью 1,7 млрд евро. По словам Эглитиса, этого вполне достаточно для обеспечения ликвидности «даже в такой нестандартной ситуации», которая создалась после публикации FinCEN.

«Сделки с ценными бумагами со стороны Банка Латвии организована, чтобы обеспечить банк дополнительными средствами, усилив ликвидность и увеличив денежные резервы банка. Это одна из стандартных процедур, которая может применяться в таких ситуациях», — пояснил представитель ABLV Bank.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.