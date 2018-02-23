Банк Латвии выдал эти ссуды с учетом мнений Европейского центробанка и Комиссии рынка финансов и капитала. Указанная сумма включает в себя выданный в понедельник кредит в размере 97,5 млн евро, так что новый кредит составляет 199,7 млн евро.
Банк Латвии повторно подчеркивает, что в этой сделке никак не используются средства государственного бюджета, и стоимость залога примерно в два раза превышает величину кредита.
В начале недели «ABLV Bank» просил у Банка Латвии кредит в размере до 480 тыс. евро.
Как сообщалось, в течение недели после заявления «FinCEN» о планируемых санкциях против латвийского «ABLV Bank» из банка было выведено 600 млн евро.
Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкцию ЕЦБ, решила временно ввести ограничения на платежи «ABLV Bank», запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.
то бишь в Латвии денег больше НЕТ?----нерезиденты выбирают последние крохи с банков----ждём-с премьера с его стабильностью к геморрою и к баланде.« ответить
Ясно! Значит скоро обанкротят и продадут "по лимонадУ"« ответить
когда подходит срок Сэйма- очередной банк идёт под заклание. При этом поросёнка шпигуют нашими деньгами, чтобы мяско было сочнее... (((« ответить
в этой сделке никак не используются средства государственного бюджета« ответить
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a ot kuda togda denezki? po susekm naskrebli? skinulis s licnih sberezenij?
ot kuda dengi?