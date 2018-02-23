Банк Латвии на этой неделе выдал испытывающему сложности «ABLV Bank» в целом 297,2 млн евро под залог ценных бумаг, сообщили в Банке Латвии.

Банк Латвии выдал эти ссуды с учетом мнений Европейского центробанка и Комиссии рынка финансов и капитала. Указанная сумма включает в себя выданный в понедельник кредит в размере 97,5 млн евро, так что новый кредит составляет 199,7 млн евро.

Банк Латвии повторно подчеркивает, что в этой сделке никак не используются средства государственного бюджета, и стоимость залога примерно в два раза превышает величину кредита.

В начале недели «ABLV Bank» просил у Банка Латвии кредит в размере до 480 тыс. евро.

Как сообщалось, в течение недели после заявления «FinCEN» о планируемых санкциях против латвийского «ABLV Bank» из банка было выведено 600 млн евро.

Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкцию ЕЦБ, решила временно ввести ограничения на платежи «ABLV Bank», запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.