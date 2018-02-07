Один из фигурантов списка, пожелавший сохранить свое имя в тайне, сообщил агентству, что опасается срыва сделки, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев, сообщает «Медуза» со ссылкой на Bloomberg.
Другой российский бизнесмен, заявил, что упоминание его имени в «кремлевском списке» нанесло значительный ущерб репутации.
В свою очередь компания Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как «политически значимых лиц». Все операции таких лиц следует особо тщательно проверять, указали в Financial Integrity Network.
Минфин, напоминает агентство, ранее заявил, что за публикацией списка последуют санкции, но какими они будут и на кого распространятся, пока неизвестно.
В так называемый кремлевский список, опубликованный Минфином США в конце января, вошли 210 человек — высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены. В список, в частности, попали все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов.
Составить такой список и предъявить его Конгрессу Минфин США должен был в соответствии с законом, подписанным президентом Дональдом Трампом в августе. Закон предусматривает возможность введения новых санкций в отношении России, но не прописывает их параметры.
Yess, ASV presē krievu biznesu! 100% atbalstu!« ответить
Tu jau esi tas Putina vergs, kas nevar iedomāties, ka citi apkārt ir brīvi cilvēki!« ответить
Rīgas psihiatrijas, narkoloģijas centrs - psihiatra, narkologa pakalpojumi« ответить
Tvaika iela 2
пускай присуют, это же миллардеры, чё их жалеть, пускай бабло возвращают из за рубежных банков на родину и платят налоги, Омериканцы себе как серпом по яйцам попортили себе репутацию и многие миллиардеры со всего мира начнут из Омерики выводить деньги, ура товарищи« ответить
опять лизнул в жопу хозяину )) как маленькое детё ещё в песочнице играть тебе ))« ответить
rabi dazhe ne izbirajut svoego prezidenta uhuhahaha ix po dobru iz za okeana« ответить
Tu jau esi tas Putina vergs, kas nespēj iedomāties, ka Latvieši ir brīvi cilvēki, pār kuriem saimnieku nav! ASV ir mūsu draugi un sabiedrotie! Bet krievijai jau draugu nav!« ответить