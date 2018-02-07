Банки США взяли под прицел счета людей из «кремлёвского списка»(7)

Лента новостей
Dow Jones показал рекордное падение в истории Навальный объявил флешмоб против «государственного идиотизма» Порно с голливудскими актрисами начали делать на заказ Президент Польши одобрит скандальный закон о холокосте Почему не был спасен летчик сбитого Су-25? Новые факты Грандиозная миссия США: запущена сверхтяжелая ракета Falcon Heavy «Лишние люди». Как вернуть в жизнь молодёжь, которую «списало» государство? РПЦ ополчилась на «Смерть Сталина», назвав фильм «нацистским по идеологии» В Израиле начнут имитировать жизни на Марсе
Eще в разделе
Dow Jones показал рекордное падение в истории Россия оставила Европу без качественной нефти в угоду Китаю Европа будет отнимать деньги у россиян У ряда клиентов Swedbank спишут деньги. Виной тому ошибка банка Цена горючего: правительство ошиблось на сантим, торговцы «не заметили»
Герман Бергер
22:29 06.02.2018
Экономика / Финансы

Финансовые учреждения США начали проявлять повышенное внимание к операциям, проводимым фигурантами «кремлевского списка», сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

Один из фигурантов списка, пожелавший сохранить свое имя в тайне, сообщил агентству, что опасается срыва сделки, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев, сообщает «Медуза» со ссылкой на Bloomberg.

 

Другой российский бизнесмен, заявил, что упоминание его имени в «кремлевском списке» нанесло значительный ущерб репутации.

 

В свою очередь компания Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как «политически значимых лиц». Все операции таких лиц следует особо тщательно проверять, указали в Financial Integrity Network.

 

Минфин, напоминает агентство, ранее заявил, что за публикацией списка последуют санкции, но какими они будут и на кого распространятся, пока неизвестно.

 

В так называемый кремлевский список, опубликованный Минфином США в конце января, вошли 210 человек — высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены. В список, в частности, попали все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов.

 

Составить такой список и предъявить его Конгрессу Минфин США должен был в соответствии с законом, подписанным президентом Дональдом Трампом в августе. Закон предусматривает возможность введения новых санкций в отношении России, но не прописывает их параметры.

Meduza.io / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 22:35 06:02:2018

Yess, ASV presē krievu biznesu! 100% atbalstu!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:15 06:02:2018

Tu jau esi tas Putina vergs, kas nevar iedomāties, ka citi apkārt ir brīvi cilvēki!

« ответить
Profile_default
Воспользуйся 22:47 06:02:2018

Rīgas psihiatrijas, narkoloģijas centrs - psihiatra, narkologa pakalpojumi

Tvaika iela 2

« ответить
Profile_default
narod 23:06 06:02:2018

пускай присуют, это же миллардеры, чё их жалеть, пускай бабло возвращают из за рубежных банков на родину и платят налоги, Омериканцы себе как серпом по яйцам попортили себе репутацию и многие миллиардеры со всего мира начнут из Омерики выводить деньги, ура товарищи

« ответить
Profile_default
to-Latviešu patriots 22:35 06:02:2018 23:07 06:02:2018

опять лизнул в жопу хозяину )) как маленькое детё ещё в песочнице играть тебе ))

« ответить
Profile_default
patriotu 23:11 06:02:2018

rabi dazhe ne izbirajut svoego prezidenta uhuhahaha ix po dobru iz za okeana

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:25 06:02:2018

Tu jau esi tas Putina vergs, kas nespēj iedomāties, ka Latvieši ir brīvi cilvēki, pār kuriem saimnieku nav! ASV ir mūsu draugi un sabiedrotie! Bet krievijai jau draugu nav!

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV