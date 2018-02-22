Президент Банка Латвии Римшевич, фото LETA

Глава Банка Латвии Илмар Римшевич на одной из встреч с крупнейшим акционером Norvik banka Григорием Гусельниковым заявил, что его не могут принудительно снять с должности, и что он — король Латвии. Об этом Гусельников рассказал в эфире радио Baltkom.

«Понимаете, человек 25 лет у власти. Сейчас выясняется, что его даже уволить не могут. Этого никто не знал, а он все понимал. Он во время одной из наших встреч назвал себя королем Латвии. По-моему, он говорил это не только мне. Он сказал — даже президента могут убрать, а меня убрать не могут, я могу уйти только сам, я — король. Уж не знаю, кем такой закон писался, но он прекрасно понимал свою позицию. Он искренне считал, что он бесконечно будет сидеть. Он очень похож на всех тех, кто испорчен десятилетиями абсолютно безнаказанной, бесконтрольной власти. Он начинает олицетворять себя с Латвией, говорит, что атака на него — это атака на Латвию. Извините, но мне хотелось бы верить, что он — не Латвия, в Латвии есть и другие люди. Ассоциировать себя с интересами этих людей неправильно. Особенно когда у тебя очевидная проблема с имиджем. Надо сделать все возможное, если ты патриот, если ты любишь свою родину, для того, чтобы не олицетворять свой провал с провалом страны. Свой позор нельзя распространять на всю страну», — сказал Гусельников.

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников, фото LETA

Ранее в интервью радио Baltkom Гусельников заявил, что Римшевич вместо того, чтобы восстанавливать доверие к банковской системе в государстве, своими действиями осуществляет атаку против Латвии.

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.