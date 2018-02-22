Банкир: Римшевич утверждал, что он — король Латвии(16)

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Президент Банка Латвии Римшевич, фото LETA
Герман Бергер
16:45 22.02.2018
Политика / Политики

Глава Банка Латвии Илмар Римшевич на одной из встреч с крупнейшим акционером Norvik banka Григорием Гусельниковым заявил, что его не могут принудительно снять с должности, и что он — король Латвии. Об этом Гусельников рассказал в эфире радио Baltkom.

«Понимаете, человек 25 лет у власти. Сейчас выясняется, что его даже уволить не могут. Этого никто не знал, а он все понимал. Он во время одной из наших встреч назвал себя королем Латвии. По-моему, он говорил это не только мне. Он сказал — даже президента могут убрать, а меня убрать не могут, я могу уйти только сам, я — король. Уж не знаю, кем такой закон писался, но он прекрасно понимал свою позицию. Он искренне считал, что он бесконечно будет сидеть. Он очень похож на всех тех, кто испорчен десятилетиями абсолютно безнаказанной, бесконтрольной власти. Он начинает олицетворять себя с Латвией, говорит, что атака на него — это атака на Латвию. Извините, но мне хотелось бы верить, что он — не Латвия, в Латвии есть и другие люди. Ассоциировать себя с интересами этих людей неправильно. Особенно когда у тебя очевидная проблема с имиджем. Надо сделать все возможное, если ты патриот, если ты любишь свою родину, для того, чтобы не олицетворять свой провал с провалом страны. Свой позор нельзя распространять на всю страну», — сказал Гусельников.

 

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников, фото LETA

 

Ранее в интервью радио Baltkom Гусельников заявил, что Римшевич вместо того, чтобы восстанавливать доверие к банковской системе в государстве, своими действиями осуществляет атаку против Латвии.

 

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

 

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (16)
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Nek-to 16:51 22:02:2018

в Латвии есть и другие люди
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V korne nepravil'no!!!
V latiSSatnike est' ljudi. Krome togo v latiSSatnike est' i chelovekopodobnye, kotorye nazyvajutsja latiSSy... Esli ix ne putat' - situacija v plane ee ponimanija uprowaetsja do predela...

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СССР 17:45 22:02:2018

Король он, простой банкир. Он знает секреты всех чиновников, их махинации, взятки, откаты.... все пойдут по этапу!

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Саня 16:54 22:02:2018

Красиво Римшевич водит властям по губам.
Путина тоже никто не может снять, такой же "король" вне закона.

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vopros 16:54 22:02:2018

Римшевич -прав. Ведь президент, как ни странно," шут у трона короля"!

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воры в законе 16:58 22:02:2018

Это уже дианоз:мания величия. Вот аборигены все такие, вышли "из грязи в князи", возомнили себя вершителями судеб ( пример: Шадурик), спрятались за депутатские неприкосновенности и быстро набивают карманы. Всю страну и весь народ обворовали, а налоговая им в этом помогает, снимая последние штаны с народа.

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Да уж 17:17 22:02:2018

У стен Дворца она пасла гусей!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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