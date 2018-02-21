На волне скандала со 100–тысячной взяткой, которую вменяют президенту Банка Латвии Илмару Римшевичсу, выяснилось, что «просьбы» о деньгах — дело в нашем финансовом секторе довольно обычное, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

На это намекнул глава ABLV Эрнест Бернис, и открытым текстом об этом заявил глава Norvik banka. И все это помимо отдельного «дела Римшевичса».

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце–Озола в этой связи вчера публично выразила осторожную надежду, что подобный репутационный кризис принесет очищение финансового сектора Латвии от коррупции. Что ж, будем на это надеяться.

В свою очередь председатель Совета Norvik Banka Latvia Григорий Гусельников в своем Facebook вчера заявил: он надеется на улучшение работы латвийского регулятора, чтобы банковский сектор мог развиваться в целом, а не только «некоторые карманные лояльные банки». (Подробнее об этом см. в главе «Гусельников хочет интенсифицировать взаимодействие с правоохранителями».)

Римшевичсу вменили 100 000 и выпустили

В настоящий момент президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс по уголовному процессу, начатому по 4–й части 330–й статьи Уголовного закона, подозревается в требовании и принятии взятки в крупном размере.

Как сообщил вчера на пресс–конференции начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) Екабс Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро.

Что разъяснили отдельно: дело Римшевичса не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными министерством финансов США подозрениями о нарушениях в ABLV Bank (см. стр. 2). Уголовный процесс был начат 15 февраля 2018 года. В пятницу на рабочем месте и в частном доме Римшевичса в Лангстини были проведены обыски, сам он был задержан.

Однако долго за решеткой держать Римшевичса не стали: ему был установлен залог в размере 100 тыс. евро, и деньги в тот же день были зачислены на счет в Государственной кассе. Как пояснил адвокат Римшевичса Саулведис Варпиньш, деньги внес один из друзей его подзащитного.

Премьер–министр Марис Кучинскис вчера после экстренного заседания правительства также сообщил, что Римшевичсу при избрании меры пресечения как минимум будет применен запрет занимать должность.

И еще: вчера стало известно, что латвийская полиция все же начала уголовный процесс в связи с вымогательством взятки у руководства Norvik banka.

Norvik жалуется на Спрудса

Ранее представители Norvik banka неоднократно разъясняли: банк обратился в арбитражный суд в Вашингтоне (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров — International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) из–за несправедливого, неверно мотивированного и необоснованного подхода со стороны регулирующего банка, противоречащего международному праву.

Гражданин России и подданный Великобритании Григорий Гусельников стал владельцем контрольного пакета акций Norvik banka пять лет назад. И оказался втянут в историю со строительством под Вентспилсом парка ветрогенераторов. Группа лиц попыталась захватить прибыльный бизнес, не вернув кредит. В эту схему также были вовлечены банковские сотрудники, поскольку кредит был выдан фактически без залога.

Впоследствии между банком и Winergy была заключена мировая, и парк ветрогенераторов отошел под контроль банка. Однако следствие и тяжбы все еще продолжаются. В качестве одной из ключевых фигур в мошеннической схеме Winergy банк называет администратора неплатежеспособности Спрудса. Однако в уголовном деле, которое несколько лет расследует полиция, среди обвиняемых имени Спрудса нет.

Прокурор Эвита Масуле пояснила, что в рамках уголовного процесса к ответственности призваны семь лиц, пять из которых — и за мошенничество, и за легализацию средств, полученных преступным путем, а еще двое — за мошенничество.

В конце 2017 года Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвии. В иске банк жаловался на коррупцию в финансовом секторе и на то, что некое высокопоставленное должностное лицо пыталось вымогать взятки у владельца контрольного пакета банка Григория Гусельникова.

В январе программа NekА personIga сообщила, что к вымогательству мог быть причастен скандально известный экс–администратор неплатежеспособности Марис Спрудс. KNAB, в свою очередь, тогда сообщил, что начал проверку этого заявления. И все на какое–то время затихло.

Уже на волне скандала выяснились такие новости: госполиция начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил вчера журналистам начальник криминальной полиции Андрей Гришин. Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Более подробную информацию Гришин пока не предоставил.

Банк: «У нас есть доказательства»

Григорий Гусельников утверждает, что взятки у него неоднократно вымогали в 2016 и 2017 годах. Некое высокопоставленное должностное лицо, работающее в финансовом секторе Латвии, лично и через посредников вымогали у владельца контрольного пакета акций взятки, в противном случае ему обещали репрессии со стороны КРФК.

«Высокопоставленное должностное лицо, встретившись с Гусельниковым 29 мая 2016 года, сообщило, что Спрудс недоволен решением по делу Winergy. Согласно словам должностного лица, Гусельников не соблюдал правила игры. Вечером того же дня он предложил решить ситуацию со Спрудсом, что Гусельников расценил как требование заплатить Спрудсу. Таким образом, Гусельников пришел к заключению, что высокопоставленное должностное лицо сотрудничало со Спрудсом или иным образом использовало противозаконную деятельность Спрудса, чтобы вымогать у Гусельникова крупные взятки», — цитирует передача часть иска против Латвии.

Гусельников не платил взятки ни упомянутой персоне, ни посредникам. Именно по этой причине, считает банкир, к кредитному учреждению ужесточились требования со стороны регулятора.

Гусельников не называл имени должностного лица. Однако тут же возникла версия, что это президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс. Сам он в письменном ответе программе NekА personIga указал, что утверждения о вымогательстве взяток не соответствуют действительности.

На днях председатель правления Norvik Banka Оливер Брамвел ответил на вопросы NekА personIga о деле чиновника–взяточника.

NP: — Есть ли основания скрывать его имя?

Брамвел: — На данный момент, да. Мы хотим дать доказательства и во время следствия, и во время арбитража. Исковое заявление — это обобщение для нашей дальнейшей деятельности в суде.

NP: — Эти доказательства о коррупции или нет?

Брамвел: — У нас есть документы, показания потерпевших и другие доказательства, подтверждающие все обвинения. Они будут представлены на заседаниях суда и проверены.

NP: — Аудиозаписи, видеозаписи?

Брамвел: — Я не могу комментировать. Но я уже сказал, у нас есть информация, которую подадим в качестве одного из доказательств.

Дело Winergy: за мошенничество на 15 миллионов судят семь человек

Тем временем 14 февраля прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги дело девелопера ветрового парка Winergy, в рамках которого трое граждан Эстонии и четверо — Латвии обвиняются в получении у Norvik banka 15 млн. евро мошенническим путем.

К уголовной ответственности были привлечены семь лиц по 3–й части 177–й статьи Уголовного закона. Кроме того, пять человек обвиняются по 3–й части 195–й статьи — о легализации незаконно полученных средств (отмывание) в крупном размере или если преступление совершено организованной группой.

Гусельников хочет интенсифицировать взаимодействие с правоохранителями

Вот что написал вчера в своем аккаунте в Facebook председатель Совета Norvik Banka Latvia Григорий Гусельников:

«Мы приветствуем любые шаги, направленные на борьбу с коррупцией во всех сферах. Латвийская банковская система за эти 25 лет пережила слишком большое количество скандалов — от банкротств ведущих банков с дырами в балансах на сотни миллионов евро до отмывания денежных средств в промышленных масштабах, измеряемых десятками лет и десятками миллиардов евро. Исходя из нашего интернационального опыта работы в разных странах вообще и в Латвии в частности, мы глубоко убеждены, что такое невозможно без участия многих высших должностных лиц Регулятора. Мы знаем этих лиц, их уровень профессиональной грамотности и человеческие характеристики достаточно хорошо, чтобы быть уверенными в своих словах.

Мы искренне надеемся, что подробному расследованию будут подвергнуты действия и связи не только одного (пусть и самого высокого) должностного лица, но и всех тех, кого он за эти 25 лет опекал, продвигал на руководящие должности и поддерживал. Именно действия и бездействия этих людей нанесли очевидный уже всем огромный финансовый и репутационный урон банковской системе страны, экономике и всему населению Латвии.

Латвия остро нуждается в современном, открытом и РАЗВИВАЮЩЕМ регулировании, направленном на увеличение доли латвийских банков и финансовых институтов в мировом финансовом секторе.

Вместо искусственной не прозрачной попытки Регулятора сократить объемы транзита денежных средств через страну, не тронув некоторые карманные лояльные банки, латвийский банковский сектор должен улучшиться качественно, снизив прежде всего уровень риска своих клиентов–нерезидентов, но сохранив при этом потенциал своего развития и конкурентоспособность на мировом рынке финансовых услуг, размеры выплачиваемых в бюджет налогов и рабочие места.

Norvik banka и его акционеры убедились в серьезности намерений властей Латвии вести борьбу с коррупцией в регулировании финансовой сферы и планируют интенсифицировать свое взаимодействие с правоохранительными органами.

Николай КУДРЯВЦЕВ.