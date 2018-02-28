Акции Danske Bank обвалились почти на 4%, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов за сутки на сообщениях о том, что его «дочка» в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны, сообщает Finanz.ru.

В настоящий момент банк проводит внутреннее расследование, которое планирует завершить в этом году. Главный исполнительный директор Danske Томас Борген заявил накануне, что банк должен был более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении.

За день этого Danske Bank заявил: «Мы начали тщательное расследование, чтобы дойти до сути того, что на тот момент происходило в нашем эстонском филиале». Банк подчеркнул, что закрыл «весь рассматриваемый портфель», относящийся к нерезидентам-россиянам.

Кроме того, возобновить расследование против банка может Управление по финансовому надзору Эстонии.

Накануне датская газета Berlingske написала, что члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники российской ФСБ могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании. Журналисты ссылались на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене еще в декабре 2013 года.

В отчете сообщалось, что мошенническая схема использовалась с 2011-го по 2014 год в эстонском подразделении банка. Летом 2013 года его руководству «стало известно, что его клиент — зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP — предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям».

Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Оно также приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.

В 2013 году Danske Bank закрыл около 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian пишет, что эстонские менеджеры Danske Bank получили из России наводку о связи Lantana с «Промсбербанком», который рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей.

Одним из членов правления «Промсбербанка» был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером — банкир Александр Григорьев, который мог быть связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в «крупномасштабном мошенничестве». Сейчас Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме.

Британская газета также напомнила, что все трое россиян «были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011-2015 годах его московский филиал занимался «зеркальными сделками». Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые «покупали» и «продавали» одинаковые объемы ценных бумаг.

Леонхардт Пихл, глава Ассоциации акционеров Дании, сказал, что последние разоблачения многое меняют. Имя Путина, пусть даже это только родственник, «произвело впечатление», отметил Пихл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что «это не вопрос Кремля» и там ничего об этом не знают.