Банковский скандал по-прибалтийски: Danske Bank потерял 1,6 млрд на «отмывании» денег Путина(6)

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Виталий Вавилкин
14:56 28.02.2018
Экономика / Банки

Акции Danske Bank обвалились почти на 4%, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов за сутки на сообщениях о том, что его «дочка» в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны, сообщает Finanz.ru.

В настоящий момент банк проводит внутреннее расследование, которое планирует завершить в этом году. Главный исполнительный директор Danske Томас Борген заявил накануне, что банк должен был более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении.

 

За день этого Danske Bank заявил: «Мы начали тщательное расследование, чтобы дойти до сути того, что на тот момент происходило в нашем эстонском филиале». Банк подчеркнул, что закрыл «весь рассматриваемый портфель», относящийся к нерезидентам-россиянам.

 

Кроме того, возобновить расследование против банка может Управление по финансовому надзору Эстонии.

 

Накануне датская газета Berlingske написала, что члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники российской ФСБ могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании. Журналисты ссылались на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене еще в декабре 2013 года.

 

В отчете сообщалось, что мошенническая схема использовалась с 2011-го по 2014 год в эстонском подразделении банка. Летом 2013 года его руководству «стало известно, что его клиент — зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP — предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям».

 

Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Оно также приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.

 

В 2013 году Danske Bank закрыл около 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian пишет, что эстонские менеджеры Danske Bank получили из России наводку о связи Lantana с «Промсбербанком», который рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей.

 

Одним из членов правления «Промсбербанка» был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером — банкир Александр Григорьев, который мог быть связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в «крупномасштабном мошенничестве». Сейчас Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме.

 

Британская газета также напомнила, что все трое россиян «были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011-2015 годах его московский филиал занимался «зеркальными сделками». Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые «покупали» и «продавали» одинаковые объемы ценных бумаг.

 

Леонхардт Пихл, глава Ассоциации акционеров Дании, сказал, что последние разоблачения многое меняют. Имя Путина, пусть даже это только родственник, «произвело впечатление», отметил Пихл.

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что «это не вопрос Кремля» и там ничего об этом не знают.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (6)
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Саня 15:03 28:02:2018

Обложили пса со всех сторон. Теперь, главное, чтобы не успел яд принять. Ловко накинуть лассо и в Гаагу.

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ИвАн 15:27 28:02:2018

давно Потрошенко пора, убийцу

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22 15:45 28:02:2018

За каклами скоро коллекторы придут, готовьте бабки, мыльте жопу

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Саня 19:15 28:02:2018

А перед Гаагой пАрашенко изнасиловать как Каддафи .Этим будут заниматься ,,друзья,, украинского народа

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Ivan 15:52 28:02:2018

:)))) Фантазии журналюг перекопированы с укробандеровский порталов, "новости" выблёвывают не морщась. Кто чувакам платит , - деза голимая даже не камуфлируют? :))

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как то мало банков 15:55 28:02:2018

путину приписывают 200 млрд,так он всю банковскую систему охмурил

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

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