Банку «ABLV Bank» требуется помощь(1)

Лента новостей
Испанцы хотят посадить депутата Госдумы России Задержан глава Банка Латвии. За что? Турция пригрозила Сирии войной «Латышский народ не жалеет жидов» 2.0 Die Welt: у Европы нет «фиги» для Путина. Как быть? Скандал в банке. Центральном Миллионер о задержании Римшевича: в России прыгают до потолка! Перевод на латышский Ансиса Берзиньша жестоко избили в чешской тюрьме на глазах у матери
Eще в разделе
FKTK приостановила платежи клиентов ABLV Bank Министр финансов: государство не будет спасать ABLV Bank Полиция начала уголовный процесс o вымогательстве взяток у акционера «Norvik banka» Римшевич вымогал взятку в 100 тысяч евро? Американцы помогут Латвии расправиться с «ABLV Bank»
Анатолий Тарасов
09:30 19.02.2018
Экономика / Банки

Чтобы стабилизировать ситуацию в АО «ABLV Bank», банк решил заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг, попросив Банк Латвии взамен выдать ему заем в размере до 480 млн евро, сообщила представитель «ABLV Bank» Артур Эглитис.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО «ABLV Bank» ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

 

ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать «ABLV Bank» достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

 

«В качестве одного из шагов по стабилизации ситуации банк решил заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг, взамен попросив Банк Латвии выдать ему кредит в размере до 480 млн евро. В распоряжении банка на конец года были ликвидные ценные бумаги на сумму пости 1,7 млрд евро», — сказал Эглитис.

 

По его словам, структура активов «ABLV Bank» сбалансирована, однако, с учетом возникшей ситуации переводы активов и их реализация в данный момент могут потребовать больше времени, чем предусмотрено в стандартных ситуациях. Поэтому банку сейчас необходимо принять меры, чтобы обеспечить доступность достаточных финансовых средств, пояснил он.

 

Согласно решению КРФК банк должен обеспечить прекращение ввода в банковскую систему распоряжений о платежах клиентов и невыполнение дебетных операций клиентов, дата валютирования которых — начиная с 00.00 часов 19 февраля.

 

Это решение принято на основании инструкции ЕЦБ, подчеркнул председатель КРФК Петер Путниньш. «Основная задача финансовых надзорных органов — стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий», — сказал он.

 

В «ABLV Bank» работает группа уполномоченных КРФК, обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией.

 

Ограничения будут в силе до следующего распоряжения КРФК.

LETA / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ополченец ДНР рота Самоли 11:12 19:02:2018

Срочно выводите деньги . Банк скоро закроется . Лучше храните деньги в иностранных банках чем в латышских .

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)