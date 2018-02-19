Чтобы стабилизировать ситуацию в АО «ABLV Bank», банк решил заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг, попросив Банк Латвии взамен выдать ему заем в размере до 480 млн евро, сообщила представитель «ABLV Bank» Артур Эглитис.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО «ABLV Bank» ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать «ABLV Bank» достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

«В качестве одного из шагов по стабилизации ситуации банк решил заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг, взамен попросив Банк Латвии выдать ему кредит в размере до 480 млн евро. В распоряжении банка на конец года были ликвидные ценные бумаги на сумму пости 1,7 млрд евро», — сказал Эглитис.

По его словам, структура активов «ABLV Bank» сбалансирована, однако, с учетом возникшей ситуации переводы активов и их реализация в данный момент могут потребовать больше времени, чем предусмотрено в стандартных ситуациях. Поэтому банку сейчас необходимо принять меры, чтобы обеспечить доступность достаточных финансовых средств, пояснил он.

Согласно решению КРФК банк должен обеспечить прекращение ввода в банковскую систему распоряжений о платежах клиентов и невыполнение дебетных операций клиентов, дата валютирования которых — начиная с 00.00 часов 19 февраля.

Это решение принято на основании инструкции ЕЦБ, подчеркнул председатель КРФК Петер Путниньш. «Основная задача финансовых надзорных органов — стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий», — сказал он.

В «ABLV Bank» работает группа уполномоченных КРФК, обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией.

Ограничения будут в силе до следующего распоряжения КРФК.