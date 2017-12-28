Бар на диване

Латвийцы предпочитают пить дома, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Среднестатистический житель Ирландии в четыре раза охотнее поляка или финна предпочтет пропустить пинту свежего разливного пива в пабе, нежели потреблять пенное, сидя у себя дома. Такие данные приводятся в докладе Союза европейских пивоваров. Но самые большие пивные домоседы в Европе — жители Латвии и других стран Балтии.

Вдали от глаз людских

В Эстонии, Литве и Латвии только 8–10% выпитого пива приходится на бары и рестораны. Это очень мало. Так, 66% употребляемого ирландцами пива они поглощают в барах, тогда как в Польше или Финляндии лишь 14–15% объемов выпивается в заведениях.

Большими любителями барного отдыха оказались также испанцы, португальцы и мальтийцы, где на заведения пришлось 63–65% выпитого в 2016 году пива. Напротив, домашнее потребление напитка предпочитают жители Германии, Франции, Норвегии, Швеции. На бары в этих странах приходится от 18% до 21% пивного потребления.

Производство падает

В докладе организации также говорится, что почти четверть всего европейского пива производится в Германии — 95 из 400 млн. гектолитров. На втором месте с заметным отрывом идет Великобритания (43,7 млн.).

В Латвии в 2016 году было произведено 73,95 млн. литров пива, в гектолитрах — 0,739 млн. Во многом благодаря приграничной торговле, производства пива в стране сейчас растет. По данным СГД, за первые 10 месяцев 2017 года в Латвии сварили 71,517 млн. литров хмельного напитка, что на 9,36% больше, чем за тот же период времени годом ранее. В предыдущие годы пива делали в стране все меньше и меньше. В 2011 году — 147 млн. литров, в 2014–м — 97 млн., в 2015–м — 89 млн. литров.

Губит людей не пиво

Немцы также ответственны за четверть всего выпитого в ЕС пива — в 2016 году они употребили 85,5 млн. гектолитров пива. На втором месте по объему потребления оказались также британцы (43,7 млн.), на третьем — испанцы (38,6 млн.).

Впрочем, по литражу потребляемого на душу населения в ЕС лидирует Чехия (143 л в год), в тройку лидеров вошли также Германия (104) и Австрия (103). Среди самых «непивных» стран оказались винодельческие Италия и Франция. В этих странах на душу населения приходится от 31 л до 33 л пива в год.

Среднестатистический россиянин выпивает в среднем 53,3 л пива в год.

Судя по данным ЦСУ, потребление пива в Латвии растет. Правда, последняя информация у ведомства имеется только за 2008 год — 67,9 литра пива на душу населения в год. В 2000–м средний латвиец употребил 41,7 литра пива.

Григорий АНТОНОВ.