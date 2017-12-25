Барабанщик The Beatles получит титул рыцаря(3)

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Анатолий Тарасов
13:48 25.12.2017
Lifenews / Шоу бизнес

Барабанщик британской группы The Beatles Ринго Старр будет удостоен титула рыцаря. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sun со ссылкой на близкого друга музыканта.

По информации издания, письмо из Букингемского дворца пришло Старру несколько недель назад. Он получит рыцарский титул за заслуги в области музыки и благотворительности.

 

В 1965 году все члены The Beatles были награждены орденом Британской империи — рыцарским орденом, учрежденным 100 лет назад королем Георгом V, который приходится дедушкой нынешней королеве Елизавете II. Участник группы Пол Маккартни позднее, в 1997 году, был посвящен в рыцари за заслуги в музыке.

 

Награждение барабанщика состоится 1 января на ежегодной церемонии вручения государственных наград королевства (New Year's Honours). Официально о награждении Старра и других лиц будет объявлено на следующей неделе, уточняет газета.

ИТАР-ТАСС / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 13:54 25:12:2017

Apsveicu Ringo Stāru ar bruņenieka titulu. Lielisks muziķis.

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ленон 17:20 25:12:2017

чучело не русское вали на свою страницу и упражняйся там в своей собачьей мове.

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Б а р а б а н щ и к ! ! ! ! ! ! 17:31 25:12:2017

Ринго, расстегни ширинку и помочись на олухов, называющих тебя "барабанщиком"!

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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