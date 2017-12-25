Барабанщик британской группы The Beatles Ринго Старр будет удостоен титула рыцаря. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sun со ссылкой на близкого друга музыканта.

По информации издания, письмо из Букингемского дворца пришло Старру несколько недель назад. Он получит рыцарский титул за заслуги в области музыки и благотворительности.

В 1965 году все члены The Beatles были награждены орденом Британской империи — рыцарским орденом, учрежденным 100 лет назад королем Георгом V, который приходится дедушкой нынешней королеве Елизавете II. Участник группы Пол Маккартни позднее, в 1997 году, был посвящен в рыцари за заслуги в музыке.

Награждение барабанщика состоится 1 января на ежегодной церемонии вручения государственных наград королевства (New Year's Honours). Официально о награждении Старра и других лиц будет объявлено на следующей неделе, уточняет газета.