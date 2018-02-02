«Барселона» обыграла «Валенсию»

Встреча, прошедшая в четверг на арене «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 67-й минуте забил Луис Суарес.
Ответный матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» 8 февраля.
Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Валенсию» в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Встреча, прошедшая в четверг на арене «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 67-й минуте забил Луис Суарес.
Ответный матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» 8 февраля.
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