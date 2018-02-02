«Барселона» обыграла «Валенсию»

Лента новостей
Справедливость по–швейцарски: приказано оправдать! Сырое мясо — всегда большой риск Печальная новость: пропавший без вести в Риге 18-летний парень найден мертвым Песков извинился за агитацию в пользу Путина Очевидцы о трагедии в Икшкиле: она улыбалась, но улыбка исчезла – последовал удар Борис Гребенщиков: сейчас время бесов, но это не конец Света Грандиозное расширение Евросоюза: примут сразу шесть стран-доходяг К вопросу о «медицинском налоге» Политолог назвал условия вхождения «Согласия» в правительство
Eще в разделе
Олимпийское движение увязло в болоте Бывший тренер Бриедиса: Марис мог выиграть. Виноват тренерский штаб Дайнис Дукурс: Макларен должен застрелиться Секс-скандал в советском спорте Матчи Лиги Европы: «Локомотив» заявил 23 футболиста
Анатолий Тарасов
12:00 02.02.2018
Спорт / Футбол

Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Валенсию» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Встреча, прошедшая в четверг на арене «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 67-й минуте забил Луис Суарес.

 

Ответный матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» 8 февраля.

РИА Новости / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)