«Барселона» обыграла «Валенсию»

Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Валенсию» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Встреча, прошедшая в четверг на арене «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 67-й минуте забил Луис Суарес.

Ответный матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» 8 февраля.