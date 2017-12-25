«Барселона» разгромила «Реал»

«Барселона» со счетом 3:0 обыграла мадридский «Реал» на его поле в матче 17-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме забитых мячей не было.

На 54-й минуте каталонцы открыли счет благодаря точному удару Луиса Суареса.

На 63-й минуте защитник хозяев Даниэль Карвахаль сыграл рукой в своей штрафной и был удален с поля. Аргентинец Лионель Месси реализовал назначенный штрафной и удвоил преимущество «Барселоны».

На третьей добавленной минуте Алейкс Видаль установил окончательный счет встречи.

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Благодаря этой победе «Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в общем зачете чемпионата Испании до 14 очков. Каталонцы лидируют с 45 очками, у мадридцев 31 балл и одна игра в запасе (четвертое место). Вторым идет «Атлетико» Мадрид, на третьей строчке «Валенсия».

Гол Месси стал для него 54-м в этом году (с учетом сборной), и по этому показателю он обошел Криштиану Роаналду.

Кроме того, Месси является рекордсменом по числу мячей, забитых в «классико» — 25, по числу голов на «Сантьяго Бернабеу» в «классико», по числу голов в ворота «Реала» (17).