«Барселона» разгромила «Реал»

В первом тайме забитых мячей не было.
На 54-й минуте каталонцы открыли счет благодаря точному удару Луиса Суареса.
На 63-й минуте защитник хозяев Даниэль Карвахаль сыграл рукой в своей штрафной и был удален с поля. Аргентинец Лионель Месси реализовал назначенный штрафной и удвоил преимущество «Барселоны».
На третьей добавленной минуте Алейкс Видаль установил окончательный счет встречи.
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Благодаря этой победе «Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в общем зачете чемпионата Испании до 14 очков. Каталонцы лидируют с 45 очками, у мадридцев 31 балл и одна игра в запасе (четвертое место). Вторым идет «Атлетико» Мадрид, на третьей строчке «Валенсия».
Гол Месси стал для него 54-м в этом году (с учетом сборной), и по этому показателю он обошел Криштиану Роаналду.
Кроме того, Месси является рекордсменом по числу мячей, забитых в «классико» — 25, по числу голов на «Сантьяго Бернабеу» в «классико», по числу голов в ворота «Реала» (17).
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