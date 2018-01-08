Автор петиции за сохранение билингвального образования Денис Бартецкий выразил намерение передать свою инициативу любому, кто готов её довести до конца. Единственное условие — человек должен обладать не только намерением, но и возможностью это сделать, пишет BaltNews.lv.

Саму передачу инициативы Денис объяснил своим возможным скорым переездом в другую страну. О том, что инициатива ждет своего нового лидера Бартецкий объявил в социальной сети Facebook.

«В прошлом году на Manabalss.lv я разместил инициативу «За сохранение билингвального образования». Не буду пересказывать всю историю, подведу итог — сейчас инициатива фактически готова для передачи в Сейм. В виду своего отъезда (а я надеюсь, он сложится) я физически ей заниматься не смогу, — написал автор инициативы. — Девушка, которая выступала в качестве представителя по данной инициативе, тоже, неважно по каким причинам, не сможет заниматься дальнейшей судьбой инициативы.

То бишь ищу человека, который готов взять на себя дальнейшие хлопоты по инициативе: передать её в Сейм, отстаивать на комиссиях и довести всё до логического завершения — голосования парламентариев по этому вопросу. Передать инициативу я могу любому совершеннолетнему гражданину Латвии. Мне всё равно, какого он будет вероисповедания, пола, национальности, партийности и всего остального. Мне всё равно, с какой целью он перенимет инициативу. Меня волнует лишь, чтобы он имел возможности, а не только желание, довести это дело до логического завершения и не был ну уж полным идиотом.

Тем, кто следит за ситуацией, известно, что ранее я предлагал перенять инициативу Нилу Ушакову. Он отказался. Не суть, по какой причине, хотя я об этом рассказывал. Никто из других политических сил пока инициативой не интересовался. Решить этот вопрос нужно до завтрашнего дня».

В телефонном разговоре с BaltNews.lv Денис Бартецкий рассказал, что единственный человек, которому он бы хотел передать свою инициативу — это Нил Ушаков. К нему Бартецкий уже обращался. Однако мэр Риги отказался перенять инициативу за сохранение билингвального образования.

«Ушаков — это единственный чувак, который может сделать какую-то движуху и у которого есть для этого ресурсы. Нравится это кому-то или нет», — пояснил Денис Бартецкий.

По его словам, к нему уже обращались некоторые желающие перенять инициативу. Но после того, как он им объяснял, что требуются в основном сугубо бюрократические процедуры — туда-то сходить, туда-то подать документы, для этого-то собрать людей — энтузиазм заметно уменьшался.