Бартецкий: отдам петицию за русское образование в хорошие руки(9)

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Тимур Пушкарев
16:21 08.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Автор петиции за сохранение билингвального образования Денис Бартецкий выразил намерение передать свою инициативу любому, кто готов её довести до конца. Единственное условие — человек должен обладать не только намерением, но и возможностью это сделать, пишет BaltNews.lv.

Саму передачу инициативы Денис объяснил своим возможным скорым переездом в другую страну. О том, что инициатива ждет своего нового лидера Бартецкий объявил в социальной сети Facebook.

 

«В прошлом году на Manabalss.lv я разместил инициативу «За сохранение билингвального образования». Не буду пересказывать всю историю, подведу итог — сейчас инициатива фактически готова для передачи в Сейм. В виду своего отъезда (а я надеюсь, он сложится) я физически ей заниматься не смогу, — написал автор инициативы. — Девушка, которая выступала в качестве представителя по данной инициативе, тоже, неважно по каким причинам, не сможет заниматься дальнейшей судьбой инициативы.

 

То бишь ищу человека, который готов взять на себя дальнейшие хлопоты по инициативе: передать её в Сейм, отстаивать на комиссиях и довести всё до логического завершения — голосования парламентариев по этому вопросу. Передать инициативу я могу любому совершеннолетнему гражданину Латвии. Мне всё равно, какого он будет вероисповедания, пола, национальности, партийности и всего остального. Мне всё равно, с какой целью он перенимет инициативу. Меня волнует лишь, чтобы он имел возможности, а не только желание, довести это дело до логического завершения и не был ну уж полным идиотом.

 

Тем, кто следит за ситуацией, известно, что ранее я предлагал перенять инициативу Нилу Ушакову. Он отказался. Не суть, по какой причине, хотя я об этом рассказывал. Никто из других политических сил пока инициативой не интересовался. Решить этот вопрос нужно до завтрашнего дня».

 

В телефонном разговоре с BaltNews.lv Денис Бартецкий рассказал, что единственный человек, которому он бы хотел передать свою инициативу — это Нил Ушаков. К нему Бартецкий уже обращался. Однако мэр Риги отказался перенять инициативу за сохранение билингвального образования.

 

«Ушаков — это единственный чувак, который может сделать какую-то движуху и у которого есть для этого ресурсы. Нравится это кому-то или нет», — пояснил Денис Бартецкий.

 

По его словам, к нему уже обращались некоторые желающие перенять инициативу. Но после того, как он им объяснял, что требуются в основном сугубо бюрократические процедуры — туда-то сходить, туда-то подать документы, для этого-то собрать людей — энтузиазм заметно уменьшался.

baltnews.lv / Фото Facebook
Комментарии (9)
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dszj 16:22 08:01:2018

вероятно в ЕСПЧ

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хуторянен 17:41 08:01:2018

Опять очередной еврей лезит в русских . Поехал бы в Израиль - свою родину

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П у т и н 16:25 08:01:2018

Готов позаботитьтся о русской петиции, если эта русская - молоденькая, сладенькая, в красивом сарафанчике и в посадском платочке

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юродивому под украденной фамилией "Путин" 16:51 08:01:2018

варзилоид-гуманоид, ты чё со своим ублюдочным кривоносым рылом о девочке мечтаешь? Да на тебя, старуха 70-летняя не взглянит, тобой только тараканов пугать.

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Нет доверия 16:37 08:01:2018

к тому человеку, который будучи редактором Весточка.лв полностью её испоганил и разогнал тех, кого собрал Сергей Малаховский.
А то, что из Латвии уезжает, - скатертью дорога.

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Ученица 16:37 08:01:2018

Меня волнует лишь, чтобы не был ну уж полным идиотом.
)))))))))))

только полный идиот будет этим заниматься!!!

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СМЕРШ 16:39 08:01:2018

Ушаков отказался этим заниматься!

НИЛМЫСТОБОЙ!

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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