Саму передачу инициативы Денис объяснил своим возможным скорым переездом в другую страну. О том, что инициатива ждет своего нового лидера Бартецкий объявил в социальной сети Facebook.
«В прошлом году на Manabalss.lv я разместил инициативу «За сохранение билингвального образования». Не буду пересказывать всю историю, подведу итог — сейчас инициатива фактически готова для передачи в Сейм. В виду своего отъезда (а я надеюсь, он сложится) я физически ей заниматься не смогу, — написал автор инициативы. — Девушка, которая выступала в качестве представителя по данной инициативе, тоже, неважно по каким причинам, не сможет заниматься дальнейшей судьбой инициативы.
То бишь ищу человека, который готов взять на себя дальнейшие хлопоты по инициативе: передать её в Сейм, отстаивать на комиссиях и довести всё до логического завершения — голосования парламентариев по этому вопросу. Передать инициативу я могу любому совершеннолетнему гражданину Латвии. Мне всё равно, какого он будет вероисповедания, пола, национальности, партийности и всего остального. Мне всё равно, с какой целью он перенимет инициативу. Меня волнует лишь, чтобы он имел возможности, а не только желание, довести это дело до логического завершения и не был ну уж полным идиотом.
Тем, кто следит за ситуацией, известно, что ранее я предлагал перенять инициативу Нилу Ушакову. Он отказался. Не суть, по какой причине, хотя я об этом рассказывал. Никто из других политических сил пока инициативой не интересовался. Решить этот вопрос нужно до завтрашнего дня».
В телефонном разговоре с BaltNews.lv Денис Бартецкий рассказал, что единственный человек, которому он бы хотел передать свою инициативу — это Нил Ушаков. К нему Бартецкий уже обращался. Однако мэр Риги отказался перенять инициативу за сохранение билингвального образования.
«Ушаков — это единственный чувак, который может сделать какую-то движуху и у которого есть для этого ресурсы. Нравится это кому-то или нет», — пояснил Денис Бартецкий.
По его словам, к нему уже обращались некоторые желающие перенять инициативу. Но после того, как он им объяснял, что требуются в основном сугубо бюрократические процедуры — туда-то сходить, туда-то подать документы, для этого-то собрать людей — энтузиазм заметно уменьшался.
вероятно в ЕСПЧ« ответить
Опять очередной еврей лезит в русских . Поехал бы в Израиль - свою родину« ответить
Готов позаботитьтся о русской петиции, если эта русская - молоденькая, сладенькая, в красивом сарафанчике и в посадском платочке« ответить
варзилоид-гуманоид, ты чё со своим ублюдочным кривоносым рылом о девочке мечтаешь? Да на тебя, старуха 70-летняя не взглянит, тобой только тараканов пугать.« ответить
к тому человеку, который будучи редактором Весточка.лв полностью её испоганил и разогнал тех, кого собрал Сергей Малаховский.« ответить
А то, что из Латвии уезжает, - скатертью дорога.
Меня волнует лишь, чтобы не был ну уж полным идиотом.« ответить
)))))))))))
только полный идиот будет этим заниматься!!!
Ушаков отказался этим заниматься!« ответить
НИЛМЫСТОБОЙ!