Баскетболистка сборной Латвии Сабине Ниедола сделала необычное признание, сообщив что с февраля минувшего года является супругой своей подруги Анжелы Тисдейл.

Ниедола призналась, что с 17 февраля 2017 года живет в браке с подругой, изменив свой статус в соцальных сетях.

По фотографиям Ниедолы в Instagram можно судить, что пара проводит вместе много свободного времени.

В настоящее время обе баскетболистки выступают за немецкий клуб Royals из города Зарлуи.