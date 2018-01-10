Ниедола призналась, что с 17 февраля 2017 года живет в браке с подругой, изменив свой статус в соцальных сетях.
По фотографиям Ниедолы в Instagram можно судить, что пара проводит вместе много свободного времени.
В настоящее время обе баскетболистки выступают за немецкий клуб Royals из города Зарлуи.
очередное "окно Овертона" на стадии "немыслимое"« ответить
ну вот коренная латышка не хочет РОЖАТЬ ЛАТЫШЕЙ ...гей парад на 100 Латвии, лесбиянки...таких много...зачем дети......НЕТУ СЕМЕЙНЫХ ЦЕНОСТЕЙ, ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ, НОРМАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ...А ЗАЧЕМ ?« ответить
значит точно латышский народ вымирает....и кто виноват? ВЫ САМИ ГОСПОДА ЛАТЫШИ !!!
и детей побольше. За такими семьями будущее Латвии)))))« ответить
А какой мужик НОРМАЛЬНЫЙ захочет ? Я хочу ,например, САМ ВОСПИТЫВАТЬ СВОЁ ДИТЁ ! ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТО СЫН !« ответить
ПОЧЕМУ СЫНОВЬЯ ДОЛЖНЫ РАСТИ СРЕДИ БАБ ? УРОД ВЫРАСТИТ !
НАУКОЙ ДОКАЗАНО !
Так и я о том же.))) есть такое слово "сарказм"« ответить
Соболезную.« ответить
может я чего-то не понимаю, но почему то, что женилось играет в женской команде? Если уж все такие толерантные, может стоит создать команды и соревнования из среднего пола?« ответить