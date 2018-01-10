Баскетболистка сборной Латвии женилась на своей подруге (фото)(7)

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Герман Бергер
22:12 10.01.2018
Спорт / Спортсмены

Баскетболистка сборной Латвии Сабине Ниедола сделала необычное признание, сообщив что с февраля минувшего года является супругой своей подруги Анжелы Тисдейл.

Ниедола призналась, что с 17 февраля 2017 года живет в браке с подругой, изменив свой статус в соцальных сетях.

 

 

 

 

По фотографиям Ниедолы в Instagram можно судить, что пара проводит вместе много свободного времени.

 

 

В настоящее время обе баскетболистки выступают за немецкий клуб Royals из города Зарлуи.

 

 

rus.delfi / Фото
Комментарии (7)
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strojmeh 22:29 10:01:2018

очередное "окно Овертона" на стадии "немыслимое"

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Лена 22:34 10:01:2018

ну вот коренная латышка не хочет РОЖАТЬ ЛАТЫШЕЙ ...гей парад на 100 Латвии, лесбиянки...таких много...зачем дети......НЕТУ СЕМЕЙНЫХ ЦЕНОСТЕЙ, ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ, НОРМАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ...А ЗАЧЕМ ?
значит точно латышский народ вымирает....и кто виноват? ВЫ САМИ ГОСПОДА ЛАТЫШИ !!!

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Дай Бог им счастья 22:34 10:01:2018

и детей побольше. За такими семьями будущее Латвии)))))

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Кирил 22:41 10:01:2018

А какой мужик НОРМАЛЬНЫЙ захочет ? Я хочу ,например, САМ ВОСПИТЫВАТЬ СВОЁ ДИТЁ ! ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТО СЫН !
ПОЧЕМУ СЫНОВЬЯ ДОЛЖНЫ РАСТИ СРЕДИ БАБ ? УРОД ВЫРАСТИТ !
НАУКОЙ ДОКАЗАНО !

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> Кирил 22:45 10:01:2018

Так и я о том же.))) есть такое слово "сарказм"

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Петя 22:59 10:01:2018

Соболезную.

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А, 23:00 10:01:2018

может я чего-то не понимаю, но почему то, что женилось играет в женской команде? Если уж все такие толерантные, может стоит создать команды и соревнования из среднего пола?

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)