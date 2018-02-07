Как отмечается, 22-летний форвард покинул паркет во второй четверти домашней встречи, он получил травму при контакте с игроком соперника Яннисом Адетокумбо. В ближайшее время Порзингису будет сделана МРТ, после чего будут ясны сроки восстановления.
В текущем сезоне латвийский баскетболист в среднем за матч набирает по 22,9 очка, совершает 6,7 подбора и выполняет 2,4 блокшота.
Латвийский баскетболист в интервью популярному в США порталу о знаменитостях TMZ заявил, что говорит на трех языках: «Я знаю латышский, английский и испанский языки!Испанский выучил очень быстро, за пять или шесть месяцев».« ответить
Репортер тогда шутя спросил, не планирует ли Порзиньгис научить свою будущую команду латышскому языку, чтобы во время игры можно было переговариваться при помощи «шифра», на что Порзиньгис, ни секунды не думая, ответил: «Никто не хочет учить латышский язык, старик. Куда ты поедешь с этим языком? По-латышски можно говорить только в Латвии, а никто не хочет ехать в е..ую Латвию, старик!».