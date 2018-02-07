Латвийский баскетболист клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис не смог доиграть матч регулярного чемпионата против «Милуоки Бакс» из-за травмы левого колена, сообщает ESPN.

Как отмечается, 22-летний форвард покинул паркет во второй четверти домашней встречи, он получил травму при контакте с игроком соперника Яннисом Адетокумбо. В ближайшее время Порзингису будет сделана МРТ, после чего будут ясны сроки восстановления.

В текущем сезоне латвийский баскетболист в среднем за матч набирает по 22,9 очка, совершает 6,7 подбора и выполняет 2,4 блокшота.