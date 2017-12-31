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Владимир Бучельников
19:51 31.12.2017
Lifenews / Звезды

Знаменитый певец Николай Басков стал ведущим программы «Секрет на миллион». В ходе общения с Лерой Кудрявцевой он раскрыл некоторые подробности личной жизни.

Как оказалось, Николай Басков очень серьезно подходит к вопросу о составлении брачного контракта. Он не жалеет денег на подарки для возлюбленной, модели Виктории Лопыревой, но хочет застраховать свое имущество от возможного предательства со стороны красавицы.

 

Сама же Кудрявцева отказалась от брачного договора со своим супругом. Судя по реакции Баскова, он считает это решение ошибкой. «Любовь – это, конечно, хорошо, но мне нужны гарантии. Так что для Вики я подготовил суровый брачный контракт. Но думаю, она согласится. Это нам обоим выгодно. Если что, я всегда готов предоставить услуги своего адвоката по бракоразводным процессам», – заявил он во время передачи.

 

При этом Басков отметил, что не считает себя жадным человеком. Брачный контракт нужен, чтобы защититься от удара в спину. «У меня всегда были очень требовательные, шикарные женщины. В отношениях всегда царит страсть, и поэтому на подарки я не скуплюсь», – подчеркнул он.

 

Напомним, у Николая Басков было несколько громких романов. Первой его женой была дочь продюсера Бориса Шпигеля Светлана. Потом Басков встречался с моделью Оксаной Федоровой, танцовщицей Анастасией Волочковой и певицей Софи Кальчевой. Последней его невестой стала Виктория Лопырева: пара планировала свадьбу в 2017 году, но позже выяснилось, что это была лишь пиар-акция.

dni.ru / Фото
Комментарии (2)
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П у т и н 20:12 31:12:2017

Басков живёт с Рамзанкой, а женится на Киркорове

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Читатель 21:13 31:12:2017

Путинок-дебилок!высер снова?.хахаха.плохо быть глупым .да???

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)