«Бегущий по лезвию» продолжает бежать

«Я надеюсь, что получится выпустить ещё один фильм. У меня есть история, которую можно развивать и затем воплотить на экране, как минимум одна такая идея уже назрела», ‒ говорит режиссёр.
Убытки продюсеров из-за фильма составили порядка $80 миллионов, поэтому перспективы появления сиквела выглядят туманными. Позднее сам сэр Ридли объяснил причину кассового провала картины слишком длинным хронометражем, также добавив, что он создал «большую часть» сценария сиквела.
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