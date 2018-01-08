«Бегущий по лезвию» продолжает бежать

Хотя «Бегущий по лезвию 2049» не смог окупиться в прокате, списывать франшизу со счетов пока не стоит ‒ в беседе с Digital Spy Ридли Скотт заявил, что у него уже есть идея для сюжета следующей части.

«Я надеюсь, что получится выпустить ещё один фильм. У меня есть история, которую можно развивать и затем воплотить на экране, как минимум одна такая идея уже назрела», ‒ говорит режиссёр.

Убытки продюсеров из-за фильма составили порядка $80 миллионов, поэтому перспективы появления сиквела выглядят туманными. Позднее сам сэр Ридли объяснил причину кассового провала картины слишком длинным хронометражем, также добавив, что он создал «большую часть» сценария сиквела.