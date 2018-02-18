Бекмамбетов рассказал о фильме «Профиль»

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Анатолий Тарасов
21:29 17.02.2018
Кино / Актеры

Режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал, что не был заинтересован в политическом подтексте фильма «Профиль».

«Политический подтекст мне не очень интересен, это фильм о нас, о людях, их проблемах и проблемах цивилизации. Это картина о том, кто мы есть... Мне кажется, это уникальная история — как журналистка фактически работает по системе Станиславского, пытаясь убедить других людей в том, что она говорит и делает», — сказал он на пресс-конференции на Берлинале.

 

«Также это история о том, как в современном мире вы не можете контролировать информацию, и о страхе того, что вы не можете защитить себя в связи с этим», — добавил режиссер.

 

При этом Бекмамбетов отметил, что ему было «интереснее и веселее» работать над этим проектом, нежели чем создавать фильмы-блокбастеры, поскольку «в этом фильме я работал с реальными людьми, а не имел дело с декорациями или студиями, как при работе над большими проектами».

 

Фильм «Профиль» вошел в программу фестиваля «Панорама». Картина совместного производства США, Великобритании, Кипра и России основана на реальных событиях. В ней рассказывается о британской журналистке, которая работает под прикрытием и через интернет-каналы внедряется в пропагандистскую сеть международной террористической организации «Исламское государство». Все действие в картине разворачивается на экране компьютера. Главную роль исполнила Валин Кейн (известная по фильму «Изгой-один»).

 

68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) стартовал в Германии 15 февраля и продлится до 25 февраля.

Интерфакс / Фото
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