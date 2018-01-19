С начала 2018 года без визы по туристической путевке в Белоруссии можно находиться 10 дней в Бресте и его окрестностях и парке «Августовский канал» в Гродненской области.

Об этом говорится на странице посольства Беларуси в Латвии.

С июня 2015 года для иностранных граждан был установлен безвизовый порядок въезда в Белоруссию, выезда из Белоруссии и временного пребывания в туристических целях на срок до трех суток на территории Национального парка «Беловежская пуща», с октября 2016 г. – до пяти суток на территории специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал».

«Указом Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» расширен перечень территорий для временного пребывания иностранных граждан в туристических целях, срок безвизового пребывания продлён до 10 суток», — говорится в пресс-сообщении.

Безвизовый порядок временного пребывания распространяется на территории г. Бреста, Брестского, Жабинского, Каменецкого, Пружанского районов Брестской области, Свислочского района Гродненской области, на территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» и прилегающие к нему территории (территории г. Гродно и Гродненского района). Кроме того на территориях г. Бреста и Брестской области, г. Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Белоруссию иностранных граждан.

Согласно указу, основанием для безвизового порядка въезда в Белоруссию, выезда из Белоруссии и временного пребывания являются документы, предоставляющие право на индивидуальное либо групповое посещение соответствующей территории.

Въезд в Белоруссию для посещения указанных туристических зон, выезд из Белоруссии осуществляются в пунктах пропуска, определенных Указом, при этом граждане обязаны выехать из Белоруссии до истечения срока пребывания по реализованному туру.

Действие указа распространяется на граждан всех стран Балтии, лиц без гражданства из этих стран, а также на граждан еще 76 государств.

Указ вступило в силу с 1 января 2018 года.