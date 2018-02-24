Белла Хадид в ярком образе стала звездой показа Roberto Cavalli

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Люблю!
14:35 24.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

На Неделе моды в Милане прошел показ осенне-зимней коллекции 2018/19 Roberto Cavalli – британский дизайнер Пол Сурридж, в прошлом году занявший пост креативного директора марки, показал свою вторую коллекцию для итальянского модного дома.

Сурридж, пришедший на смену Питеру Дундасу, представил мужскую и женскую линии. Пол вывел на подиум моделей в летных куртках, кожаных рубашках и пальто, полупрозрачных платьях... В палитре обеих линий доминировали черный, оттенки коричневого, бирюза, благородный фиолетовый, в том числе и с эффектом омбре. Многоцветный леопардовый принт, которым славится Roberto Cavalli, вписался в общую картину коллекции.

 

 

На этот раз в качестве музы дизайнер выбрал героиню Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт» (Basic Instinct) и попытался изучить отношения мужчины и женщины.

 

«Мне нравится образ соблазнительницы», – сказал Сурридж журналистам за несколько минут до начала шоу.

 

Нетрудно догадаться, что именно этот образ дизайнер подготовил и для Беллы Хадид, ставшей главной звездой показа. 21-летняя модель вышла к гостям фэшн-шоу в красном кожаном пальто поверх яркого мини-платья и в черных ботфортах.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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