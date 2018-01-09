При этом официальный Киев продолжает сохранять вид, что поставки ещё не согласованы.

Украинские силовики уже получили в своё распоряжение летальное оружие из США. Об этом сообщил в своём «твиттере» ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

“Немало шума вокруг официального согласия Правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе у батальона «Азов» уже есть изготовленное в США летальное вооружение”, — сообщил он.

Эксперт пояснил, что речь идёт о ручных гранатомётах. А первая партия такого вооружения, по данным BellingCat, была доставлена бойцам «Азова» ещё в июле 2017 года — то есть более полугода назад.

На вопрос пользователей «Твиттера», располагают ли эксперты BellingCat доказательствами, Арик Толер пообещал представить их уже на днях.

Официальный Киев при этом сохраняет вид, что поставки ещё не согласованы. На днях президент Порошенко заявил о «надежде» на получение летального оружия от США в этом году.

Напомним, официально Белый дом одобрил поставку летального вооружения на Украину в конце прошлого года. Речь шла в том числе о противотанковых комплексах Javelin.