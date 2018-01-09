Bellingсat узнал об американском оружии у бойцов «Азова» в Донбассе(7)

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Виталий Вавилкин
14:50 09.01.2018
В мире / Война

При этом официальный Киев продолжает сохранять вид, что поставки ещё не согласованы.

Украинские силовики уже получили в своё распоряжение летальное оружие из США. Об этом сообщил в своём «твиттере» ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

 

“Немало шума вокруг официального согласия Правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе у батальона «Азов» уже есть изготовленное в США летальное вооружение”, — сообщил он.

 

Эксперт пояснил, что речь идёт о ручных гранатомётах. А первая партия такого вооружения, по данным BellingCat, была доставлена бойцам «Азова» ещё в июле 2017 года — то есть более полугода назад.

 

На вопрос пользователей «Твиттера», располагают ли эксперты BellingCat доказательствами, Арик Толер пообещал представить их уже на днях.

 

Официальный Киев при этом сохраняет вид, что поставки ещё не согласованы. На днях президент Порошенко заявил о «надежде» на получение летального оружия от США в этом году.

 

Напомним, официально Белый дом одобрил поставку летального вооружения на Украину в конце прошлого года. Речь шла в том числе о противотанковых комплексах Javelin.

 

Life.ru / Фото
Комментарии (7)
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Ты суслика видишь? 15:16 09:01:2018

Во-первых, надо же знать, что этот Балингкат - тот ещё фейкомётчик!
А во-вторых, технически, США на официальном уровне не продают ВСУ вооружение со складов Пентагона. Госдепартамент "лишь" выдает лицензии американским частным компаниям на поставку некоторых видов вооружений зарубежным покупателям по частным контрактам. Так то!

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ваня 15:38 09:01:2018

Красава..азов знает как и против кого надо использовать такое оружие..ждем результата.,что может быть лучше 200 в россию????еще больше 200....

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Arturs 16:15 09:01:2018

Ваня пидар тебе ракету в глотку сапагом загнать гнида

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dlz77 15:39 09:01:2018

американское оружие бессильно даже против талибов.
для днр оно и вовсе ничто.

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сл 15:56 09:01:2018

России надо продать тополя для Кндр .

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Latviešu patriots 16:02 09:01:2018

Forši. Jo vairāk ieroču likumīgajai Ukrainas valdības armijai, jo labāk. Jo vairāk iznīcinātu seperātistu teroristu, jo labāk. Ukraina rullē!

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Ты суслика видишь? 16:15 09:01:2018

Твои любимые уркаинцы на всеь мир только что признались с трибуны своей Рады, что сами являются террористами!

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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