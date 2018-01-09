Украинские силовики уже получили в своё распоряжение летальное оружие из США. Об этом сообщил в своём «твиттере» ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.
“Немало шума вокруг официального согласия Правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе у батальона «Азов» уже есть изготовленное в США летальное вооружение”, — сообщил он.
Эксперт пояснил, что речь идёт о ручных гранатомётах. А первая партия такого вооружения, по данным BellingCat, была доставлена бойцам «Азова» ещё в июле 2017 года — то есть более полугода назад.
На вопрос пользователей «Твиттера», располагают ли эксперты BellingCat доказательствами, Арик Толер пообещал представить их уже на днях.
Официальный Киев при этом сохраняет вид, что поставки ещё не согласованы. На днях президент Порошенко заявил о «надежде» на получение летального оружия от США в этом году.
Напомним, официально Белый дом одобрил поставку летального вооружения на Украину в конце прошлого года. Речь шла в том числе о противотанковых комплексах Javelin.
Во-первых, надо же знать, что этот Балингкат - тот ещё фейкомётчик!« ответить
А во-вторых, технически, США на официальном уровне не продают ВСУ вооружение со складов Пентагона. Госдепартамент "лишь" выдает лицензии американским частным компаниям на поставку некоторых видов вооружений зарубежным покупателям по частным контрактам. Так то!
Красава..азов знает как и против кого надо использовать такое оружие..ждем результата.,что может быть лучше 200 в россию????еще больше 200....« ответить
Ваня пидар тебе ракету в глотку сапагом загнать гнида« ответить
американское оружие бессильно даже против талибов.« ответить
для днр оно и вовсе ничто.
России надо продать тополя для Кндр .« ответить
Forši. Jo vairāk ieroču likumīgajai Ukrainas valdības armijai, jo labāk. Jo vairāk iznīcinātu seperātistu teroristu, jo labāk. Ukraina rullē!« ответить
Твои любимые уркаинцы на всеь мир только что признались с трибуны своей Рады, что сами являются террористами!« ответить