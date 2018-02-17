Белоруссия взяла первое золото на Олимпиаде раньше России(37)

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Владимир Бучельников
11:48 17.02.2018
Спорт / Спортсмены

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Гуськова в третьем финальном прыжке выполнила комбинацию Back Lay-Full-Full и получила за прыжок 96,14 балла. Серебряную медаль завоевала китаянка Джанг Син (95,52 балла), бронзу — еще одна представительница КНР Фанью Конг (70,14).

 

Российские спортсменки Любовь Никитина и Александра Орлова не смогли пробиться в финал. Они не устояли на ногах при приземлении.

 

Медаль Гуськовой стала первой для сборной Белоруссии на Олимпиаде. У команды «Олимпийских атлетов из России» золотых наград пока нет.

 

Ранее, 16 февраля, российский скелетонист Никита Трегубов выиграл серебряную медаль, а лыжник Денис Спицов и конькобежка Наталья Воронина завоевали бронзовые награды.

 

Олимпиада продлится до 25 февраля.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (37)
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Саня 12:19 17:02:2018

Наркоманы, в чём проблемы, а?
С чего бы такой спад после первого места в Сочи?

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П у т и н 12:26 17:02:2018

Так в Сочах родная землица помогала, берёзки, православные молитвы, подвиги дидофф. Ну и канэшна поддержка Окурка

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А че у дукурсеныша такой спад по сравнению с Сочи. 12:26 17:02:2018

Вроде никого не отстранили , а даже наоборот, устранили основного соперника.

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Саня 12:34 17:02:2018

А где Этот? Почему я не вижу эти солнечные очки на трибуне? Боится, что 3.14здюлей наваляют спортсмены? Правильно делает.

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dlz77 12:39 17:02:2018

Россия ждет победы за хоккей.
Лыжники получили уже серебро и бронзу.
А этого не было с советских времен, за исключением Сочи.
Транплинисты стали получать высокие места, такого вообще никогда не было.

Но главная тема - FIFA 2018/ Миллионы людей приедут в страну. Все сейчас стоят на ушах. Не до Кореи.

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Саня 12:42 17:02:2018

Главная тема, когда объявят о лишении права на проведение ЧМ?

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Ты, Саня , разговор не переводи 12:45 17:02:2018

Так что случилось с дукурсенышем? В Сочи так летел, так летел, аж до серебра долетел. А тута, а здеся, увы и ах.

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П у т и н 12:22 17:02:2018

Раньше? А кто сказал, что рашка вообще золото получит?

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Мужайся 12:29 17:02:2018

Аккурат 23 февраля и возьмет. А возможно еще и серебро до кучи.

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П у т и н 12:43 17:02:2018

На дворе мороз трескучий,
Х** стоит на всякий случай.
А в кармане ни рубля,
С 23 февраля!

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Ну извини, 12:47 17:02:2018

если у тебя психологические проблемы в связи с этой датой.))))

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под ником "путин"-у 14:21 17:02:2018

Да уж,импотент, у тебя ни в жару и ни в мороз поэтому и строчишь здесь всякую лабуду. А денег в кармане нет,так у лентяев никогда их и нет,а за клевету много не плОтют. И девки тебя не любят,в баню не ходишь ,воняешь,денег нет,да еще и импотент!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Многовато для одного дибила будет!

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Смешались в кучу кони ... люди ... 12:23 17:02:2018

Белорусы взяли золото ! Отлично! Но при чем здесь Россия и российские спортсмены?! Почему не пишут для сравнения про латвийских спортсменов, что было бы логично, учитывая географическое расположение этого сайта?

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Петя 12:32 17:02:2018

Молодец.

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Саня 12:44 17:02:2018

Хорошая новость. Объединённые азиаты России опять не завоевали золото. На этот раз в эстафете.

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Эх! 12:53 17:02:2018

В связи с провалом дукурсеныша все хвосты поджали. А здесь распушили свои павлиньи хвосты. А ведь под самым красивым павлиньим хвостом скрывается самая обыкновенная задница. Воняет сильно, ребята.

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123 12:59 17:02:2018

Саня, козел ты драный, ты хоть про одного латыша, хоть с какой-нибудь медалькой, напиши.

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Саня, как истинный патриот великой РОССИИ,, 13:07 17:02:2018

радеет исключительно за дела российские !

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чуча 14:35 17:02:2018

сцанек! А какую медальку взяли латвиеши? Только деревянную? Думали что получите вознаграждение за преданную службу? А х... вам,а не медаль!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)