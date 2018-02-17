Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Гуськова в третьем финальном прыжке выполнила комбинацию Back Lay-Full-Full и получила за прыжок 96,14 балла. Серебряную медаль завоевала китаянка Джанг Син (95,52 балла), бронзу — еще одна представительница КНР Фанью Конг (70,14).

Российские спортсменки Любовь Никитина и Александра Орлова не смогли пробиться в финал. Они не устояли на ногах при приземлении.

Медаль Гуськовой стала первой для сборной Белоруссии на Олимпиаде. У команды «Олимпийских атлетов из России» золотых наград пока нет.

Ранее, 16 февраля, российский скелетонист Никита Трегубов выиграл серебряную медаль, а лыжник Денис Спицов и конькобежка Наталья Воронина завоевали бронзовые награды.

Олимпиада продлится до 25 февраля.