Гуськова в третьем финальном прыжке выполнила комбинацию Back Lay-Full-Full и получила за прыжок 96,14 балла. Серебряную медаль завоевала китаянка Джанг Син (95,52 балла), бронзу — еще одна представительница КНР Фанью Конг (70,14).
Российские спортсменки Любовь Никитина и Александра Орлова не смогли пробиться в финал. Они не устояли на ногах при приземлении.
Медаль Гуськовой стала первой для сборной Белоруссии на Олимпиаде. У команды «Олимпийских атлетов из России» золотых наград пока нет.
Ранее, 16 февраля, российский скелетонист Никита Трегубов выиграл серебряную медаль, а лыжник Денис Спицов и конькобежка Наталья Воронина завоевали бронзовые награды.
Олимпиада продлится до 25 февраля.
Наркоманы, в чём проблемы, а?« ответить
С чего бы такой спад после первого места в Сочи?
Так в Сочах родная землица помогала, берёзки, православные молитвы, подвиги дидофф. Ну и канэшна поддержка Окурка« ответить
Вроде никого не отстранили , а даже наоборот, устранили основного соперника.« ответить
А где Этот? Почему я не вижу эти солнечные очки на трибуне? Боится, что 3.14здюлей наваляют спортсмены? Правильно делает.« ответить
Россия ждет победы за хоккей.« ответить
Лыжники получили уже серебро и бронзу.
А этого не было с советских времен, за исключением Сочи.
Транплинисты стали получать высокие места, такого вообще никогда не было.
Но главная тема - FIFA 2018/ Миллионы людей приедут в страну. Все сейчас стоят на ушах. Не до Кореи.
Главная тема, когда объявят о лишении права на проведение ЧМ?« ответить
Так что случилось с дукурсенышем? В Сочи так летел, так летел, аж до серебра долетел. А тута, а здеся, увы и ах.« ответить
Раньше? А кто сказал, что рашка вообще золото получит?« ответить
Аккурат 23 февраля и возьмет. А возможно еще и серебро до кучи.« ответить
На дворе мороз трескучий,« ответить
Х** стоит на всякий случай.
А в кармане ни рубля,
С 23 февраля!
если у тебя психологические проблемы в связи с этой датой.))))« ответить
Да уж,импотент, у тебя ни в жару и ни в мороз поэтому и строчишь здесь всякую лабуду. А денег в кармане нет,так у лентяев никогда их и нет,а за клевету много не плОтют. И девки тебя не любят,в баню не ходишь ,воняешь,денег нет,да еще и импотент!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Многовато для одного дибила будет!« ответить
Белорусы взяли золото ! Отлично! Но при чем здесь Россия и российские спортсмены?! Почему не пишут для сравнения про латвийских спортсменов, что было бы логично, учитывая географическое расположение этого сайта?« ответить
Молодец.« ответить
Хорошая новость. Объединённые азиаты России опять не завоевали золото. На этот раз в эстафете.« ответить
В связи с провалом дукурсеныша все хвосты поджали. А здесь распушили свои павлиньи хвосты. А ведь под самым красивым павлиньим хвостом скрывается самая обыкновенная задница. Воняет сильно, ребята.« ответить
Саня, козел ты драный, ты хоть про одного латыша, хоть с какой-нибудь медалькой, напиши.« ответить
радеет исключительно за дела российские !« ответить
сцанек! А какую медальку взяли латвиеши? Только деревянную? Думали что получите вознаграждение за преданную службу? А х... вам,а не медаль!« ответить