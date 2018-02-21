«Бельведер» едет в Юрмалу

Финал 37–го международного конкурса молодых оперных певцов «Бельведер», названный по имени известного венского дворца, на этот раз пройдет в Юрмале. Это большая честь для нашей страны, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

И, если в 36–й раз финал конкурса проходил в Москве, в Геликон–опере, и мы направляли туда латвийских конкурсантов, то теперь с 3 по 10 июня «Бельведер» будет гостить в зале «Дзинтари». В прошлом году в финал конкурса пробился наш солист Рихард Миллер.

По случаю 37–го конкурса в Юрмале побывали высокие гости — его президент Изабелла Габор и генеральный директор Хольгер Блек. В высоком жюри, которое будет оценивать мастерство 160 самых талантливых молодых исполнителей со всего мира, которые пожалуют к нам летом, — 17 директоров и концертных агентов из нью–йоркского Метрополитена, опер Берлина, Дрездена, Дюссельдорфа, Мадрида, лондонского Ковент–Гардена, Большого театра и других прославленных оперных домов и известных агентств. Латвию в жюри представит директор ЛНОиБ, композитор Зигмарс Лиепиньш.

В свое время «Бельведер» стал поворотным пунктом в карьере таких ныне выдающихся вокалистов, как Элина Гаранча, Эгилс Силиньш, Анджела Георгиу и другие. В 1989–м Силиньш выиграл третье место в жесточайшей конкурентной борьбе с 265 лучшими солистами. С тех пор его стали наперебой приглашать в постановки по всему миру.

— В 1982 году мой муж Ганс Габор (его не стало в 1994 году), который тогда руководил Камерным оперным театром Вены, работал со многими молодыми исполнителями, — рассказывает историю конкурса Изабелла Габор. — Наблюдая за ними, он пришел к выводу, что необходимо придумать конкурс, но не совсем обычный.

Конечно, в то время в мире не было такого количества вокальных состязаний, но уже тогда было ясно, что этот смотр талантов будет отличаться от других. Так и произошло: у нас в жюри не вокалисты, музыковеды и дирижеры, как это обычно бывает, а люди, которые могут дать певцам работу — директора театров, агентств и агенты.

— До 2012 года финальные туры «Бельведера» проходили только в Вене, — включается в разговор Хольгер Блек. — Я подчеркиваю: финальные туры, потому что отборочные всегда были по всему миру. А потом мы решили, что любой конкурс нуждается в движении, в развитии.

Поскольку в уставе конкурса, на наш взгляд, и так все замечательно, мы подумали о том, что конкурс у нас все–таки международный, и участвуют в нем вокалисты из очень многих стран мира, так что путешествовать нам судьбой велено… По крайней мере, это показалось нам логичным.

Все это стало возможным благодаря тому, что за многие годы мы обзавелись огромным количеством связей и знакомствами во всем оперном мире, и везде у нас есть друзья, которые нас постоянно поддерживают. Так что начиная с 2013 года мы смогли организовать финальные туры в Нидерландах, Южной Африке, Германии, прошлый состоялся в России. Поверьте, это очень большая работа — организовать такой конкурс. Надеемся, и в Латвии все пройдет на высочайшем уровне.

По завершении финала конкурса будут присуждены не только три первые награды, но и призы зрительских симпатий и СМИ. Конечно, это уникальная возможность для молодых исполнителей. Даже если они на получат высших наград, главы оперных домов и концертные агенты возьмут их на заметку и начнут приглашать на постановки.

Латвийские финалисты, понятно, определятся позже.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.