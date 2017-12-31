Берегитесь: в новогоднюю ночь на Земле начнется магнитная буря(3)

Лента новостей
Басков готовится к подлому удару от Лопыревой Розенвалдс: этнические вопросы больше волнуют политиков, чем общество Трамп: это мы победили ИГИЛ, а не Путин Прогноз на 2018 год: худший год со времен Второй мировой войны Экс-глава Каталонии рассмешил Мадрид нелепым требованием Telegram Дурова в Иране стал системой связи восставших Во вторую неделю января в Латвию может прийти зима Это Россия: опубликован «безумный» трейлер чемпионата мира по футболу Как знаки зодиака проводят главную ночь года
Eще в разделе
Басков готовится к подлому удару от Лопыревой Собчак записала “президентское” поздравление для россиян (+ВИДЕО) Канун Нового года: что нельзя делать 31 декабря На Евровидении-2018 Латвию может представить правнучка “нацистского палача” Цукурса Защитники животных: оградите своих питомцев от вызванного салютом стресса!
Виталий Вавилкин
10:45 31.12.2017
Lifenews / Интересно

Малая магнитная буря, начавшаяся на Земле 4 декабря, уже давно стихла, но повторится в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш.

«Буря, аналогичная той, что завершилась, повторится в новогоднюю ночь. Это будет тоже малая буря, как и эта», — сказал он.

 

Ученый пояснил, что прогноз основан на повторяемости природных явлений. «31 декабря Солнце сделает один оборот вокруг своей оси и снова повернется к Земле корональной дырой, которая и вызвала нынешнюю бурю», — сказал он, отметив, что дыра, меняясь в размерах, существует у полярной области Солнца уже год.

 

По наблюдениям ученых, предыдущая магнитная буря она не вызвала серьезных сбоев в работе сложной аппаратуры. Магнитные бури оказывают негативное влияние на людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также на работу сложной техники и навигационные способности перелетных птиц.

 

ITAR-TASS/Scanpix / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 10:51 31:12:2017

Sīkums, ne kas īpašs. Tādas lietas notiek regulāri. Un kas.

« ответить
Profile_default
очень учёный 11:01 31:12:2017

да, да, берегитесь и не находитесь рядом с железом, может притянуть!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:47 31:12:2017

Dažu krievu galvās vētra jau sākusies.

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV