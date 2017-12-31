«Буря, аналогичная той, что завершилась, повторится в новогоднюю ночь. Это будет тоже малая буря, как и эта», — сказал он.
Ученый пояснил, что прогноз основан на повторяемости природных явлений. «31 декабря Солнце сделает один оборот вокруг своей оси и снова повернется к Земле корональной дырой, которая и вызвала нынешнюю бурю», — сказал он, отметив, что дыра, меняясь в размерах, существует у полярной области Солнца уже год.
По наблюдениям ученых, предыдущая магнитная буря она не вызвала серьезных сбоев в работе сложной аппаратуры. Магнитные бури оказывают негативное влияние на людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также на работу сложной техники и навигационные способности перелетных птиц.
Sīkums, ne kas īpašs. Tādas lietas notiek regulāri. Un kas.« ответить
да, да, берегитесь и не находитесь рядом с железом, может притянуть!« ответить
Dažu krievu galvās vētra jau sākusies.« ответить