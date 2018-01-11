Бывает, что во время походов по лесам–болотам прихватит спину — ну прямо хоть волком вой. И тогда вспоминаю про мои энергетические «кормушки».

Это самые обыкновенные березы, растущие в разных уголках моих угодий. Знаком с ними уже давно, и они не раз выручали, успокаивая боль.

Мало кому известно, но береза действительно способна лечить многие заболевания. Она обладает очень мягким, я бы сказал, ласковым и в то же время сильным воздействием. Это дерево источает мягкую, спокойную энергию, которая излучается сильным непрерывным потоком.

Энергия березы, чистая и освежающая, способствует заживлению как телесных, так и душевных ран. Это дерево снимает усталость, сглаживает отрицательные последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. Береза, растущая рядом с домом, отгоняет кошмарные сны.

Когда чувствую, что пора идти лечиться к моей березе, заранее готовлюсь к встрече — мысленно прокручиваю очередной сеанс. И уже от этого ощущаю прилив силы и энергии. А когда подойду ближе, сначала здороваюсь с ней, потом прислонюсь к дереву спиной или обниму его, прижавшись всем телом. Тогда и прошу помощи. А через некоторое время физически чувствую, как в меня вливается новая, свежая сила.

Совсем не важно, что мои березы неказисты с виду — свои функции они выполняют отменно. Вот эта троица отлично подправляет мое здоровье: когда улягусь спиной на замшелый комель, а руки раскину и обхвачу соседние деревья — тогда оказываюсь словно в эпицентре неведомых, но ощутимых сил, вливающихся и в меня.

В народе не зря говорят: «В березовом лесу — веселиться, в сосновом — молиться, в еловом — удавиться». Это объясняется тем, что все растения, в том числе и деревья, не только поглощают углекислый газ и выделяют кислород, но и превращают отрицательную человеческую энергию, привнесенную болезнями, в добрую, активную, несущую только положительный заряд.

Однако не все так просто. Береза — очень разборчивое дерево, которое не делится своей целительной силой с первым встречным. Не каждый человек может получить от нее помощь, а только тот, кто ее любит, верит ей и относится к ней с лаской.

Чтобы получить от березы помощь, нужно быть добрым и щедрым человеком. К таким людям она щедра и полностью отдает им свою энергию. Если она к вам благоволит, то ждите от нее добра и помощи: «Кого береза полюбит, тот всегда около нее здоровый будет». Общение с березой особенно полезно людям с расстроенными нервами, находящимся в депрессии.

Вот и теперь, пообщавшись с ней, непременно благодарю ее за оказанную помощь. А затем с новыми силами шагаю дальше. И знаю, что у меня везде есть надежные друзья.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.