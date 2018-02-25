Берлинале оказался в центре скандала

Накануне открытия Берлинский международный кинофестиваль оказался в центре скандала, передаёт Libération. Немецкие кинематографисты протестуют против проводимой дирекцией фестиваля политики, согласно которой для отбора в конкурсную программу фильму достаточно иметь сценарий на тему проблем современного общества и американскую звезду в главной роли.

Как передаёт французская Liberation, открытию 68-го Берлинского международного фестиваля в этом году предшествовал скандал: 79 немецких кинематографистов опубликовали в журнале Spiegel Online открытое письмо с требованием полной прозрачности при смене директора фестиваля, намеченной на 2019 год, изменения редакционной политики фестиваля, комплектования новой комиссии по отбору фильмов, а также назначения директора, «страстно увлечённого кино», что позволит Берлинале стать не менее важным событием, чем Каннский или Венецианский кинофестивали.

Это желание перемен считают скрытой атакой на спорную политику сегодняшнего директора фестиваля Дитера Косслика. «Его противники ставят ему в упрёк две противоречащие друг другу практики: желание дать ответ на политические и социальные вызовы эпохи, что побуждает его отбирать фильмы на основании их сюжетов, а не художественного замысла, и вместе с тем слишком сильное пристрастие к американским звёздам, связанное с идеей о том, что фестиваль представляет собой трамплин к «Оскару», — поясняет издание.

Как результат, огромное количество новых важных лент, в особенности немецких, остаются незамеченными фестивальным жюри.

Эту версию подтверждает, по мнению автора, попадание в конкурсную программу фестиваля такого «посредственного фильма», как Damsel Девида и Нейтана Зеллнеров. «Самая вероятная гипотеза состоит в том, что этот тяжеловесный вестерн со своей псевдомультяшной эстетикой и предсказуемым сценарием, отвечает двум критериям, которые ставят в упрёк Косслику: фильм обеспечит проход Роберта Паттинсона по красной дорожке и поставит в заслугу фестивалю демонстрацию так называемой феминистской картины, которая отзывается на самую горячую тему сегодняшнего дня», — полагает автор статьи.

Этот же «коктейль» — звезда плюс назидательный сюжет — присутствует и в новом фильме Гаса Ван Сента «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт», отмечает издание. В фильме-биографии карикатуриста-инвалида Джона Каллахана «вместо того, чтобы интересоваться беспокойной и необычной натурой Каллахана и дерзостью его рисунков… Ван Сент фокусирует внимание на желании героя преодолеть свой алкоголизм с целью придать своей истории поучительности».

Другой распространённый мотив в фильмах, участвующих в конкурсной программе, — «новая манера режиссёра противопоставлять себя истории страны». Эта линия прослеживается и в фильме Алексея Германа — младшего «Довлатов», который погружает зрителя «в эпоху неопределённости в советской истории, обращённую в прошлое, которое она неустанно вспоминает и в которой задыхается молодёжь, одержимая искусством и литературой».