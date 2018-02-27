Бернис: уже на следующей неделе работу потеряют 300 сотрудников ''ABLV Bank''

Уже в течение следующей недели работу потеряют 30% или около 300 сотрудников АО «ABLV Bank», сообщил на пресс-конференции председатель правления банка Эрнест Бернис.

Он отметил, что это будут высококвалифицированные специалисты — финансисты, специалисты по маркетингу и др.

В целом в банке работает более 900 человек.

Бернис сообщил, что первый этап увольнений проведет руководство банка, а в дальнейшем этим будут заниматься ликвидаторы.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации АО «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

«Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав», — подчеркнул Бернис.