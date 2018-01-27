Бывший министр обороны США поддержал своего британского коллегу Гэвина Уильямсона, заявив, что считает вполне вероятной войну стран НАТО с Россией, и посоветовал нынешнему руководству Пентагона обзавестись хорошим планом на такой случай.

«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению „зеленых человечков“, к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — сказал Картер в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Ridus.



Накануне Уильямсон, в начале ноября прошлого года назначенный министром обороны Великобритании, рассказал о якобы разрабатываемых Россией планах по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, которые должны привести к хаосу и многочисленным жертвам.

«План русских не будет заключаться в том, чтобы высадить десант в Скарборо или в Брайтоне. Они будут думать: „Как мы можем сделать Великобритании очень больно? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, спровоцировать тысячи и тысячи смертей, фактически создать полный хаос“. Это реальная угроза, перед которой, я уверен, стоит сейчас наша страна», — заявил Уильямсон.

Экс-глава Пентагона согласился с этим и напомнил, что на протяжении последних 25 лет после падения Берлинской стены западные страны не считали Россию военным соперником, однако теперь ситуация изменилась и Москва является «самопровозглашенным военным противником» Запада.

При этом президент Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что настроен на диалог с Россией, а посол США в РФ Джон Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.