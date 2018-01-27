Беседы в Давосе: странам Балтии вновь пророчат нападение России(26)

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Виталий Вавилкин
21:00 26.01.2018
В мире / Россия

Бывший министр обороны США поддержал своего британского коллегу Гэвина Уильямсона, заявив, что считает вполне вероятной войну стран НАТО с Россией, и посоветовал нынешнему руководству Пентагона обзавестись хорошим планом на такой случай.

«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению „зеленых человечков“, к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — сказал Картер в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Ridus.

 

Накануне Уильямсон, в начале ноября прошлого года назначенный министром обороны Великобритании, рассказал о якобы разрабатываемых Россией планах по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, которые должны привести к хаосу и многочисленным жертвам.

 

«План русских не будет заключаться в том, чтобы высадить десант в Скарборо или в Брайтоне. Они будут думать: „Как мы можем сделать Великобритании очень больно? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, спровоцировать тысячи и тысячи смертей, фактически создать полный хаос“. Это реальная угроза, перед которой, я уверен, стоит сейчас наша страна», — заявил Уильямсон.

 

Экс-глава Пентагона согласился с этим и напомнил, что на протяжении последних 25 лет после падения Берлинской стены западные страны не считали Россию военным соперником, однако теперь ситуация изменилась и Москва является «самопровозглашенным военным противником» Запада.

 

При этом президент Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что настроен на диалог с Россией, а посол США в РФ Джон Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (26)
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artis 21:16 26:01:2018

kur paliek komentari

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ха ха ха 21:21 26:01:2018

"На дурака не нужен нож-ему с три короба наврешь, и делай с ним что хошь!"

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Александр Шерстобитов 21:35 26:01:2018

таких надо в дурку,а то с криком русские идут выйдет в окно

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Русский мир 21:35 26:01:2018

Боже, как англососы боятся Россию. Это здорово! Бойтесь, твари, нас много, мы вокруг вас, мы повсюду!.

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bb 21:17 26:01:2018

necilveki

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Latviešu patriots 21:21 26:01:2018

Putins ir necilvēks.

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пэдриотиньш 21:25 26:01:2018

ты есть пидыриньш

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Latviešu patriots 21:31 26:01:2018

Iemācies rakstīt, pediņ.. Ha Ha Ha

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Так ты 21:38 26:01:2018

Lat.patriots - VERGS, CAM KAK SUNS, CO CBOИM COБAЧЬИM Я3ЫKOM HA PУCCKOM CAЙTE ГАВКАЕШЬ,КАК СОБАКА ПАДЛА,ПЕДЕРАСТ В ЖОПУ E6aHHыЙ СОБАКОЙ ТРАМПА!!!!!

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Слышь ТЫ 21:44 26:01:2018

Lat.patriots XyeB - TAK TBOЙ BEЙOHИC, CAMOE HACTOЯЩEE HUILO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 21:50 26:01:2018

Es smejos par tādiem mīkstajiem.. Ha Ha Ha Ha Ha un spļauju virsū..

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Да Я РУССКИЙ 22:03 26:01:2018

Уже 28 лет ОБРАТНО,СВОЙ XyЙ НА ТАКИХ Lat.patriotsov ПОЛОЖИЛ,КЛАДУ и БУДУ ЛОЖИТЬ!!!!!

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Latviešu obsos 22:48 26:01:2018

Печаль патриота: Нацобъединение — дураки и лицемеры, голосовать не за кого

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Ваня 21:25 26:01:2018

Всем ясно что пока есть такая нечисть как россия мира в мире не будет...всем надо готовиться к войне с нелюдями россии

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присоединяйся 21:30 26:01:2018

ринкевич уже воюет задницей

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А 21:49 26:01:2018

Ваня то - УЖЕ В ШТАНЫ СРЁТ ОТ СТРАХА!!!ДА ЕЩЁ И ВЕСЬ МИР ПРИЗЫВАЕТ - СРАТЬ ВМЕСТЕ С НИМ!!! Латышня ВЫ его ЛУЧШЕ УБЕЙТЕ - ДО ВОЙНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Русский мир 21:34 26:01:2018

Боже, как англососы боятся Россию. Это здорово! Бойтесь, твари, нас много, мы вокруг вас, мы повсюду!

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Latviešu patriots 21:53 26:01:2018

Krievu pasaule ir feiks un blefs, fikcija.

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Эй латышонок 22:10 26:01:2018

XyeB Lats.patriots, CyKA CПATЬ ЛОЖИСЬ!!! Тебя 50 летнего ЛАТЫША - ПЕДЕРАСТА ФИЛОЛОГА,уже русский ПЕДЕРАСТ - П у т и н ЖДЁТ!!!!

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странам Балтии вновь пророчат нападение России 22:14 26:01:2018

быстрей,а то лотыши не дождуться и умрут в памерсах от поноса

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Latviešu patriots 22:35 26:01:2018

Smejos par tavu niknumu. Ha Ha Ha

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На вертолёте... 22:25 26:01:2018

Вот так е бут горбатых. Мощно и без остановки на перекур.

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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