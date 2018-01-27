«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению „зеленых человечков“, к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», — сказал Картер в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Ridus.
Накануне Уильямсон, в начале ноября прошлого года назначенный министром обороны Великобритании, рассказал о якобы разрабатываемых Россией планах по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, которые должны привести к хаосу и многочисленным жертвам.
«План русских не будет заключаться в том, чтобы высадить десант в Скарборо или в Брайтоне. Они будут думать: „Как мы можем сделать Великобритании очень больно? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, спровоцировать тысячи и тысячи смертей, фактически создать полный хаос“. Это реальная угроза, перед которой, я уверен, стоит сейчас наша страна», — заявил Уильямсон.
Экс-глава Пентагона согласился с этим и напомнил, что на протяжении последних 25 лет после падения Берлинской стены западные страны не считали Россию военным соперником, однако теперь ситуация изменилась и Москва является «самопровозглашенным военным противником» Запада.
При этом президент Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что настроен на диалог с Россией, а посол США в РФ Джон Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
kur paliek komentari« ответить
"На дурака не нужен нож-ему с три короба наврешь, и делай с ним что хошь!"« ответить
таких надо в дурку,а то с криком русские идут выйдет в окно« ответить
Боже, как англососы боятся Россию. Это здорово! Бойтесь, твари, нас много, мы вокруг вас, мы повсюду!.« ответить
necilveki« ответить
Putins ir necilvēks.« ответить
ты есть пидыриньш« ответить
Iemācies rakstīt, pediņ.. Ha Ha Ha« ответить
Lat.patriots - VERGS, CAM KAK SUNS, CO CBOИM COБAЧЬИM Я3ЫKOM HA PУCCKOM CAЙTE ГАВКАЕШЬ,КАК СОБАКА ПАДЛА,ПЕДЕРАСТ В ЖОПУ E6aHHыЙ СОБАКОЙ ТРАМПА!!!!!« ответить
Lat.patriots XyeB - TAK TBOЙ BEЙOHИC, CAMOE HACTOЯЩEE HUILO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Es smejos par tādiem mīkstajiem.. Ha Ha Ha Ha Ha un spļauju virsū..« ответить
Уже 28 лет ОБРАТНО,СВОЙ XyЙ НА ТАКИХ Lat.patriotsov ПОЛОЖИЛ,КЛАДУ и БУДУ ЛОЖИТЬ!!!!!« ответить
Печаль патриота: Нацобъединение — дураки и лицемеры, голосовать не за кого« ответить
Всем ясно что пока есть такая нечисть как россия мира в мире не будет...всем надо готовиться к войне с нелюдями россии« ответить
ринкевич уже воюет задницей« ответить
Ваня то - УЖЕ В ШТАНЫ СРЁТ ОТ СТРАХА!!!ДА ЕЩЁ И ВЕСЬ МИР ПРИЗЫВАЕТ - СРАТЬ ВМЕСТЕ С НИМ!!! Латышня ВЫ его ЛУЧШЕ УБЕЙТЕ - ДО ВОЙНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Боже, как англососы боятся Россию. Это здорово! Бойтесь, твари, нас много, мы вокруг вас, мы повсюду!« ответить
Krievu pasaule ir feiks un blefs, fikcija.« ответить
XyeB Lats.patriots, CyKA CПATЬ ЛОЖИСЬ!!! Тебя 50 летнего ЛАТЫША - ПЕДЕРАСТА ФИЛОЛОГА,уже русский ПЕДЕРАСТ - П у т и н ЖДЁТ!!!!« ответить
быстрей,а то лотыши не дождуться и умрут в памерсах от поноса« ответить
Smejos par tavu niknumu. Ha Ha Ha« ответить
Вот так е бут горбатых. Мощно и без остановки на перекур.« ответить