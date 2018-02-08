По словам налогового консультанта Инги Пумпуры, налоговая реформа в Латвии пока что даже не приблизилась к заявленной цели — сократить неравенство доходов населения, сообщает Lsm.lv.

Ранее сообщалось, что новое налоговое законодательство вступило в силу в Латвии с 1 января 2018 года. По заявлению правительства страны, эти нововведения должны привести к росту доходов большинства работающего населения и повысить качество жизни простых латвийцев.

Пумпре заявила, что уже в первый месяц после введения реформы стало ясно, насколько эти изменения усложнили жизнь как работникам, так и бухгалтерии. По ее словам, на семинары по реформе приходит множество людей с острыми и актуальными вопросами. Проблемы также возникают и у самих работников Службы государственных доходов (СГД).

Налоговый консультант также отметила, что не все разработчики бухгалтерских программ успели внести поправки в соответствии с реформой, поэтому некоторым бухгалтерам приходится вести расчеты вручную.

Кроме того, Пумпре рассказала, что сложности связаны с прогрессивным подоходным налогом с населения (ПНН), а также с дифференцированным необлагаемым минимумом.

Проблема в том, что теперь каждый работник должен уметь спрогнозировать, превысят его годовые доходы 20 тысяч евро или нет. Если сумма доходов превысит эту цифру, то работнику нужно писать заявление о применении налоговой ставки в 23%, в противном случае по окончании года у него могут образоваться налоговые задолженности.

Пумпре пояснила, что такое положение вещей говорит о том, что не оправдалась цель налоговой реформы — сократить неравенство доходов населения, чтобы те, у кого доход меньше, могли получать немного больше.

По мнению Пумпре, для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо срочно начать корректировать почти все нормативные акты, на которые повлияла реформа.

Сотрудники СГД были готовы к тому, что населению нужно будет разъяснить некоторые аспекты реформы, поэтому в январе в СГД объявили о том, что в разных городах Латвии проводятся бесплатные семинары, записаться на которые мог каждый желающий.

Ранее сообщалось, что налоговая реформа предусматривает масштабные изменения в законе о подоходном налоге с населения (ПНН), о налоге солидарности, о налоге на прибыль предприятий, в законе о государственном социальном страховании и в законах об акцизном налоге.

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс предупредил, что ближайшие два года будут крайне тяжелыми для провинциальных самоуправлений Латвии. Он пояснил, что региональные самоуправления окончательно придут в упадок из-за налоговой реформы, которую проводит правительство, поскольку в 2017 году предусмотрено, что 130 миллионов евро доходов от налогов жителей разделят на дивиденды, а большинство предприятий — получателей дивидендов находятся в Риге и ее окрестностях.

«Через пару лет это очень негативно скажется на большей части латвийских самоуправлений, так как увеличится доля получателей налогов, большая часть которых сконцентрирована в Риге и окрестностях. Бедные самоуправления вне Риги станут еще беднее», — заявил мэр.

Мэр Вентспилса также отметил, что в рамках налоговой реформы самоуправления потеряют существенную часть доходов, по примерным подсчетам, порядка 100 миллионов евро в год. Лембергс заявил, что самым трудным станет 2019 год, особенно если ВВП страны снизит темпы роста.