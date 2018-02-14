Проблемы с занятостью тянут Латвию в бедность, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука заявил о том, что в Латвии не существует безработицы. Мол, не работает лишь тот, кто не хочет. У Госагентства занятости (ГАЗ) иная точка зрения. У работодателей — тоже.

Как сообщили газете «СЕГОДНЯ» в ГАЗ, в январе нынешнего года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии вырос до 7%, что на 0,2% больше, чем в декабре прошлого года. В агентстве на учете состояли 63 121 человек, то есть число нигде не занятых людей увеличилось на 2015 трудоспособных единиц.

Наибольший прирост уровня безработицы был зарегистрирован в Курземе — на 0,4% до 8,1%. Такое же увеличение зафиксировано в Земгале, где уровень в конце января составил 6,9%. Третье место в этом печальном списке занимает Видземе с показателями 0,3% и 7,8% соответственно.

Мифические проценты

Однако ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики (РВШЭ), исследователь теневой экономики А. Саука уверен, что статистические данные сильно расходятся с жизнью и на деле картина совсем другая. «В реальности практически все люди в Латвии, которые хотят работать, это делают. Таким образом, безработицы на самом деле не существует», — сказал ученый.

В пользу своего мнения он привел следующие аргументы. По словам исследователя, основная масса незанятых людей — это те, кто уже долгое время не может найти работу. К слову, больше всего таких жителей в Латгалии, где, по данным ГАЗ, уровень трудоспособного населения, оставшегося не у дел, составляет около 16%. По мнению директора агентства Эвиты Симсоне, средний срок поиска работы в данном регионе — 461 день, тогда как в других регионах Латвии — 147 дней.

Чей портретик

Профессор РВШЭ уверен, что это сплошь и рядом пожилые люди, которым, возможно, не хватает навыков для рынка труда. По его словам, часть из них находятся в зоне теневой экономики, также есть люди, которые вообще не хотят работать. Между тем в ГАЗ заверяют, что нынешний образ безработного в Латвии довольно сильно искажен. «У нас пожилыми людьми считаются уже все, кому чуть–чуть за 50 лет. Но среди данной категории много спортивных людей и образованных специалистов», — отметила Э. Симсоне.

При этом в регионах Латгале уровень безработицы может различаться в разы: в Даугавпилсе он составляет 7,6%, в Зилупском крае — 21,9%, в Циблском крае — 23,7%. Справедливости ради глава ГАЗ отметила, что вакансий в Латгалии немного: в общей сложности эта цифра держится в пределах 1000–1100 мест. То есть на каждое рабочее место здесь претендуют 18 человек (в среднем по стране — 5). Иными словами конкурс большой, несмотря на тот факт, что средний доход по региону 400 евро.

Параллельные миры

Все это как–то не вяжется с утверждениями А. Сауки о нехватке рабочей силы. «С того момента, когда экономика более или менее начала восстанавливаться — а это происходит уже несколько лет, — мы говорим о проблеме кадрового дефицита. И поверьте: то, что звучит сейчас, — это еще мягкая риторика. Данная проблема будет только усугубляться. Придется привлекать и дешевую, и высококвалифицированную рабочую силу», — уверен профессор РВШЭ.

В Конфедерации работодателей считают, что безработица все–таки существует, причем параллельно с кадровым дефицитом. «Это не взаимоисключающие понятия. Нехватка тех или иных специалистов была всегда, даже когда рынок труда был переполнен. Но тревожнее все–таки выглядит ситуация с сокращением населения. Если трудоспособных людей в Латвии будет все меньше, затраты на рабочую силу продолжат расти. Это не даст, в свою очередь, создавать новые рабочие места, поэтому экономика будет развиваться все медленнее», — прокомментировал в беседе с «СЕГОДНЯ» Валентин Боровков, член совета конфедерации и глава производственной компании.

Факт

Ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, демограф Зане Варпиня, используя данные Евростата, рассчитала, что к 2030 году возраст почти половины жителей Латвии превысит 50 лет, а каждый четвертый латвиец будет пенсионером.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.