«Прибалтика — не более чем геополитическая погрешность!» — считает известный российский публицист Андрей Фефелов, сын знаменитого писателя и видного общественного деятеля Александра Проханова, — пишет газета «СЕГОДНЯ».

Андрей Фефелов — главный редактор портала «Завтра.Ру» и телеканала «День». Он родился в 1972 году. Высшее образование получил в Московском инженерно–строительном институте. После учебы проходил службу в пограничных войсках КГБ СССР. В конце 1980–х годов начал активно публиковаться под фамилией своей матери, супруги Александра Проханова. В 2007 году стал главным редактором газеты «Завтра», а с 2011 года является главным редактором телеканала «День ТВ».

Одно из самых больших увлечений Андрея — живопись и высокохудожественная фотография. Он является членом Московского союза художников. В октябре 1993 года стал одним из организаторов творческого объединения «Русский пожар», возникшего на пепелище «Белого дома». После расстрела Верховного Совета московские художники, очевидцы и участники тех трагических событий, решили вместе проводить выставки.

Бешеные шпроты

— Андрей Александрович, вы бывали в Прибалтике?

— Конечно, и не раз. Ну что сказать? Как известно, каждый аул и каждый человек порой склонны считать себя центром Вселенной, самым главным звеном в цепи эволюции. Как раз об этом вспоминаешь, когда слушаешь выступления таких деятелей, как Даля Грибаускайте и ей аналогичных.

Но если посмотреть на карту, то очевидно, что Прибалтика — это не более чем геополитическая погрешность. Ведь движение через нее танковых колонн российской армии исчисляется даже не днями, а часами, если не минутами. Так откуда все эти бесконечные выкаблучивания, бесконечные цыганочки с выходом и бесконечные заявления?

Прибалтийские власти попросту боятся, что период их безграничного правления может закончиться раз и навсегда. Я имею в виду период сжатия России с ее мучительным переструктурированием. С другой стороны, не надо забывать, что этот период связан и с русским возрождением.

— То есть все еще может вернуться на круги своя?

— Вы знаете, никакие прибалтийские бешеные шпроты, никакие грибаускайты не смогут как–либо изменить колоссальный баланс территории и потенциала, который существовал и по–прежнему существует. Получается, что собака лает, а караван идет.

Если мы посмотрим не только на карту, но и на историю Прибалтики, то увидим, что это все та же геополитическая погрешность. Они специально так громко кричат, чтобы все забыли о том, что Россия купила Прибалтику у шведов. За земли у берегов Балтийского моря мы выплатили скандинавским владельцам компенсацию в 2 миллиона ефимков.

Мне кажется, у прибалтов какой–то комплекс вины. Вот дагестанцев мы не покупали, а покоряли. Война с горцами унесла огромное количество жизней с обеих сторон. Тем не менее дагестанцы приняли Россию всей душой, они стали имперским этносом. Чего не скажешь о латышах, с которым мы не воевали. Вот такой парадокс.

— Получается, чтобы подружиться, нужно как следует подраться?

— Именно так. Мы с прибалтами никогда не дрались. Только сотрудничали. Вложили в этот регион колоссальные ресурсы. Построили огромное количество дорог, мостов, заводов, фабрик. То есть вся инфраструктура для независимости уже была создана. Но где же благодарность? Причем мы помогали всегда, в том числе в самые тяжелые периоды истории, когда были годы разрухи.

Вот сейчас они кричат об оккупации. Это миф! Мы их вовсе не завоевывали, как нам пытаются внушить, а присоединили по их же доброй воле. Но теперь мы постоянно слышим определенный скепсис по отношению к России. Более того, очевидно, что сегодня из Прибалтики делают мощный трамплин для завоевания нашей страны. НАТО пытается обложить Россию со всех сторон, чтобы потом в один момент совершить молниеносное вторжение.

Раздувается как лягушка

— Тем не менее власти трех прибалтийских республик как раз считают, что они очень надежно защищены натовским зонтиком.

— Ну и пусть так считают! Это их проблема, а также их горе. Хотя очевидно, что в случае военного конфликта от Прибалтики ничего не останется. Просто потому, что плацдарм агрессора, который хочет завоевать Россию, должен быть уничтожен. Это касается радиолокационных станций и других натовских объектов, а также дорог, мостов. В общем, всей, опять же, инфраструктуры, но только уже натовской. Так что Прибалтике тут точно не позавидуешь. Как, скажем, и Польше, которая также является базовой территорией агрессивного военного Североатлантического блока. Варшава явно выступает в роли смотрящей за республиками бывшего СССР.

Поскольку Америка в свое время вставила в Польшу соломинку, то эта страна все сильнее раздувается — как лягушка. Польша уже не слушается старших по Европе. Я имею в виду Германию, Францию. Более того, сейчас в Варшаве все громче звучат призывы вернуть свои исконные территории в Литве и на Украине. Польше явно нравится раздуваться. Она начинает все сильнее выпячивать свои глаза в сторону Вильнюса, Львова и других городов.

Америка на все закрывает глаза, потому что с помощью этой раздувшейся твари можно контролировать польское окружение, в том числе Украину. Это часть очень хитроумного плана, который придумали где–нибудь в Гарварде. Американцы мало что понимают в реале, но зато у них много долларов. Очевидно, что их главная задача — как можно сильнее нагадить России на постсоветском пространстве.

Прибалтийская заноза

— И все же — как вы считаете, возможно ли улучшение отношений между Прибалтикой и Россией? Кое–кто говорит, что во всем виноват Путин. Мол, если бы не он, то уже сейчас они были бы замечательными.

— Пусть в Прибалтике не обольщаются. Более того, если бы не Путин, то с другим президентом России этот регион, возможно, был бы давным–давно аннексирован. Ведь очевидно, что Путин — еще мягчайший президент. Он очень добрый и очень осторожный. Но в Прибалтике словно хотят, чтобы у России президентом стал радикал. Хотя тогда для нее будет все мгновеннее и драматичнее. Так что говорить о том, что Путин — очень плохой, крайне наивно.

Может прийти тот, кто скажет, что для дальнейшего существования Российского государства прибалтийская заноза просто неприемлема. А значит, нужно от нее избавиться. Выбор может быть предложен такой: либо РФ, либо заноза. Третьего не дано.

Уверен, что рано или поздно проблема с занозой будет решена. И чем сильнее прибалты по примеру Польши надуваются, тем хуже для них. Они должны думать о последствиях. Если выстраивается плацдарм для агрессии, он обязательно будет уничтожен.

На двух стульях

— Какой выход для Прибалтики?

— Нейтралитет. Причем властям нужно его демонстративно и очень тщательно подчеркивать. Только в этом случае есть шансы уцелеть. Но в Прибалтике этого как будто не понимают. Как не поняли на Украине. Там радикалы переступили определенную черту. Хотя было ясно: единственной возможностью сохранить свою независимость для Украины была власть Виктора Януковича.

Да, он раздражал всех и вся — и правых, и левых, однако умело балансировал, стараясь всем угодить. Он постоянно торговался, маневрировал. В общем, пытался усидеть на двух стульях. Однако ему удавалось сохранить в стране единство. Но как только после госпереворота произошел крен, страна сразу все потеряла. Сейчас она может расколоться на два части. Граница будет проходить по Днепру.

В Прибалтике такое не может произойти. Просто потому, что у нее нет условного Днепра. Граница сразу упрется в Балтийское море.

Пока мы видим, что прибалтийским элитам нейтралитет не под силу. Хотя кое–какие сигналы уже поступают. Скажем, из Литвы. Видимо, в Вильнюсе понимают, что пора выходить из НАТО, что нужно опираться на здравый смысл, а не действовать по чьей–то указке. Пусть это будет не плацдарм для завоевания России, а нейтральная буферная зона.

Посмотрите, как неосмотрительно ведет себя Польша. Она дразнит всех гусей. Показывает язык Германии, постоянно ссорится с Москвой. Не политика, а какое–то безумие. Думаю, для Варшавы она плохо кончится. Конечно, такие действия можно списать на некий гонор. Но мне это кажется откровенным идиотизмом.

ЦИТАТЫ

Прибалтийские бешеные шпроты специально так громко кричат, чтобы все забыли о том, что Россия купила Прибалтику у шведов. За земли у берегов Балтийского моря мы выплатили скандинавским владельцам компенсацию в 2 миллиона ефимков. Мы с прибалтами никогда не дрались. Только сотрудничали. Кажется, у прибалтов какой–то комплекс вины.

Поскольку Америка в свое время вставила в Польшу соломинку, то эта страна все сильнее раздувается — как лягушка. Америка на все закрывает глаза, потому что с помощью этой раздувшейся твари можно контролировать польское окружение, в том числе Украину. Чем сильнее прибалты по примеру Польши надуваются, тем хуже для них.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.