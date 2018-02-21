Bezvests.lv: пропавшая беременная женщина в Адажи найдена убитой(5)

Лента новостей
Новое пособие на медицину Весна придет с круизами В Америке нашли исчезнувшую цивилизацию Алексей Серебряков назвал хамство национальной идеей России‍ Эксперт: Латвия не решает! Судьбу Римшевича определит суд ЕС В Associated Press уверены в подлинности фото с Римшевичем. Кто лжёт? Самолеты РФ замечены в зоне крупной военной операции в Сирии Эмиссар Трампа едет в Ригу Римшевичу запретили «рулить» Банком Латвии и покидать страну
Eще в разделе
Эксперт: Латвия не решает! Судьбу Римшевича определит суд ЕС В Associated Press уверены в подлинности фото с Римшевичем. Кто лжёт? Эксперт: Римшевича могут «послать» без его желания Ужас под Кандавой: машина переехала сбитого минутами ранее пешехода Разоблачение рижского любителя малолетних мальчиков попало на видео
Виталий Вавилкин
20:50 20.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины. 23 летняя женщина была убита в минувшую пятницу, 16 февраля в Адажи. Подозреваемого в убийстве задержали спустя 24 часа.

По данным полиции , это мужчина 1998 года рождения, которому, в случае признания его вины, грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Сейчас он находится в изоляторе временного задержания, сообщает Bezvests.lv.

 

По информации из источников Bezvests.lv, молодая женщина 23 лет пропала в Адажи в пятницу вечером, 16 февраля она не вернулась домой со встречи с близким другом. Родные, не дождавшись, объявили дочь в розыск: подали заявление в полицию.

 

Друг, которому позвонила мать пропавшей, выразил недоумение, тоже был встревожен – говорит, никакой встречи не было, и последний день встречались с девушкой в день ее рождения— 14 февраля. С учетом положения пропавшей – она ждала ребенка, семья подключила к розыску и полицию Саукрасты и Адажи, и добровольцев общественной организации Bezvests.lv.

 

Совместными усилиями полиции и волонтеров в субботу было организовано поисковое мероприятие в Адажском районе. От добровольцев участвовало 20 человек, и около 90-ти собрала криминальная полиция Саулкрасты.

 

Накануне , 16 февраля полиция в результате оперативно-розыскных действий задержала подозреваемого – человека, который может быть причастным к пропаже молодой женщины. И в субботу, 18 февраля, на шестом часу поисков в Адажском районе женщина была найдена одним из сотрудников полиции. К сожалению, без признаков жизни.

 

Начато следствие, возбуждено уголовное дело. В прошлом году в Латвии совершено 128 убийств, как сообщил шеф Госполиции Интс Кюзис. В основном насильственные преступления совершаются на почве бытовых конфликтов, в итоге страдают близкие. В минувшую пятницу, 16 февраля, было совершено еще одно зверское преступление: в Адажи была убита беременная 23-летняя женщина. Подозреваемый уже задержан. В случае признания его вины, грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

 

Совместными усилиями полиции и волонтеров в субботу было организовано поисковое мероприятие в Адажском районе. От добровольцев участвовало 20 человек, и около 90-ти — от разных отделов — собрала криминальная полиция Саулкрасты.

 

Накануне , 16 февраля полиция Саулкрасты в результате оперативно-розыскных действий задержала подозреваемого – человека, который может быть причастным к пропаже молодой женщины. И в субботу, 18 февраля, на шестом часу поисков в Адажском районе женщина была найдена — к сожалению, без признаков жизни. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
janka 21:05 20:02:2018

kakoi loshara zakopi-pastil etu novostj? a samomu pered otpravkoi slabo procitatj? ili tak toropilsa pervim sensaciju vstavitj cto zabil kak eto delaetsa?

« ответить
Profile_default
СССР 21:27 20:02:2018

Убийцу кастрировать и за решетку до смерти от насилования!

« ответить
Profile_default
Правда тут 21:25 20:02:2018

оккупанты больше некому

« ответить
Profile_default
Саня™ 21:38 20:02:2018

ну да,вусраинские

« ответить
Profile_default
Саня® 22:26 20:02:2018

Рот закрой, тварь. Модератор, в любой другой теме эта тварь, пишущая под моим именем, просто смешна. Но не здесь.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)