Задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины. 23 летняя женщина была убита в минувшую пятницу, 16 февраля в Адажи. Подозреваемого в убийстве задержали спустя 24 часа.

По данным полиции , это мужчина 1998 года рождения, которому, в случае признания его вины, грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Сейчас он находится в изоляторе временного задержания, сообщает Bezvests.lv.

По информации из источников Bezvests.lv, молодая женщина 23 лет пропала в Адажи в пятницу вечером, 16 февраля она не вернулась домой со встречи с близким другом. Родные, не дождавшись, объявили дочь в розыск: подали заявление в полицию.

Друг, которому позвонила мать пропавшей, выразил недоумение, тоже был встревожен – говорит, никакой встречи не было, и последний день встречались с девушкой в день ее рождения— 14 февраля. С учетом положения пропавшей – она ждала ребенка, семья подключила к розыску и полицию Саукрасты и Адажи, и добровольцев общественной организации Bezvests.lv.

Совместными усилиями полиции и волонтеров в субботу было организовано поисковое мероприятие в Адажском районе. От добровольцев участвовало 20 человек, и около 90-ти собрала криминальная полиция Саулкрасты.

Накануне , 16 февраля полиция в результате оперативно-розыскных действий задержала подозреваемого – человека, который может быть причастным к пропаже молодой женщины. И в субботу, 18 февраля, на шестом часу поисков в Адажском районе женщина была найдена одним из сотрудников полиции. К сожалению, без признаков жизни.

Начато следствие, возбуждено уголовное дело. В прошлом году в Латвии совершено 128 убийств, как сообщил шеф Госполиции Интс Кюзис. В основном насильственные преступления совершаются на почве бытовых конфликтов, в итоге страдают близкие. В минувшую пятницу, 16 февраля, было совершено еще одно зверское преступление: в Адажи была убита беременная 23-летняя женщина. Подозреваемый уже задержан. В случае признания его вины, грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

Совместными усилиями полиции и волонтеров в субботу было организовано поисковое мероприятие в Адажском районе. От добровольцев участвовало 20 человек, и около 90-ти — от разных отделов — собрала криминальная полиция Саулкрасты.

Накануне , 16 февраля полиция Саулкрасты в результате оперативно-розыскных действий задержала подозреваемого – человека, который может быть причастным к пропаже молодой женщины. И в субботу, 18 февраля, на шестом часу поисков в Адажском районе женщина была найдена — к сожалению, без признаков жизни. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.