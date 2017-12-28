«Почти 380 тыс граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент (по состоянию на 27 декабря 2017 года — ред). Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт», — заявил чиновник.
По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня выехали в страны ЕС. Остальные имели либо биометрический паспорт с долговременной шенгенской визой, либо документ старого образца (без чипа с биометрическими данными).
«Учитывая, что Миграционная служба выдала около пяти миллионов биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом», — сказал Слободян.
С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной.
Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что, безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран» и закрепляет «развод с Российской империей».
Загранпаспорта имеют только 20% россиян...остальные 80% любят Путина..« ответить
В Америке статистика такова - 30% населения получали паспорт и только 3% граждан выезжали за пределы страны. Так что хохлы побили все рекорды! И главным из них будет рекорд по количеству невозвращенцев.« ответить
54% граждан Соединенных Штатов никогда не были за границей, а у 35%, по их собственным признаниям, даже нет паспортов. Таковы результаты опроса 2015 американцев, проведенных сайтом CouponCodes4u. 41% тех американцев, что не выезжали за пределы страны, считают, что достопримечательностей хватает и на территории Америки. Так что нет нужды ехать за этим за тридевять земель.« ответить
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83 % россиян не имеют загранпаспорта, 70 % никогда не отдыхали за границей
Большинство рфийцев даже не то что в масквабаде не были, аи если исключить перемещения в армии и заключении то даже в облцентр не попадали никогда« ответить
В девяностых помню реакцию ватников на воспоминания одного очень старого деда в Украине.« ответить
Ривненщина. Пограничная станция с Беларусью. Менялы меняют карбованцы на зайцев, баксы, марки. Народ обсуждает цены, погоду, воров-начальников, соседей и метод лечения всего без таблеток и уколов. Появляется пара с мордами отставных райкомовских. Возмущаются на русском развалом "такой страны", необходимостью иметь паспорт для пересечения границы. "Они нас разделяют со столицей! Того гляди визы введут!"
Старик, читавший газету, газетку отложил и по украински ответил. " Да, раньше ни виз, ни паспортов не надо было, и деньги менять не надо было."
Пара кивает.
Дед продолжает: " Садись на вокзале во Львове в поезд и хоть в Краков, хоть в Буду, хоть в саму Столицу. Вену. И везде порядок был, Пока всякие собаки московские не затеяли войну."
Пара под хохот ретировалась за угол вокзала.