Безвизом воспользовались лишь 4% граждан Украины(5)

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Анатолий Тарасов
10:25 28.12.2017
В мире / Евросоюз

Лишь 4% граждан Украины, выехавших в страны Евросоюза, воспользовались безвизовым режимом, об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы страны Олег Слободян, его слова приводит Страна.ua.

«Почти 380 тыс граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент (по состоянию на 27 декабря 2017 года — ред). Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт», — заявил чиновник.

 

По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня выехали в страны ЕС. Остальные имели либо биометрический паспорт с долговременной шенгенской визой, либо документ старого образца (без чипа с биометрическими данными).

 

«Учитывая, что Миграционная служба выдала около пяти миллионов биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом», — сказал Слободян.

 

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной.

 

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что, безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран» и закрепляет «развод с Российской империей».

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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! 11:13 28:12:2017

Загранпаспорта имеют только 20% россиян...остальные 80% любят Путина..

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CCCP 11:28 28:12:2017

В Америке статистика такова - 30% населения получали паспорт и только 3% граждан выезжали за пределы страны. Так что хохлы побили все рекорды! И главным из них будет рекорд по количеству невозвращенцев.

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Ээээ 11:55 28:12:2017

54% граждан Соединенных Штатов никогда не были за границей, а у 35%, по их собственным признаниям, даже нет паспортов. Таковы результаты опроса 2015 американцев, проведенных сайтом CouponCodes4u. 41% тех американцев, что не выезжали за пределы страны, считают, что достопримечательностей хватает и на территории Америки. Так что нет нужды ехать за этим за тридевять земель.
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83 % россиян не имеют загранпаспорта, 70 % никогда не отдыхали за границей

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Nj tcnm 12:12 28:12:2017

Большинство рфийцев даже не то что в масквабаде не были, аи если исключить перемещения в армии и заключении то даже в облцентр не попадали никогда

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Nj tcnm 12:47 28:12:2017

В девяностых помню реакцию ватников на воспоминания одного очень старого деда в Украине.
Ривненщина. Пограничная станция с Беларусью. Менялы меняют карбованцы на зайцев, баксы, марки. Народ обсуждает цены, погоду, воров-начальников, соседей и метод лечения всего без таблеток и уколов. Появляется пара с мордами отставных райкомовских. Возмущаются на русском развалом "такой страны", необходимостью иметь паспорт для пересечения границы. "Они нас разделяют со столицей! Того гляди визы введут!"
Старик, читавший газету, газетку отложил и по украински ответил. " Да, раньше ни виз, ни паспортов не надо было, и деньги менять не надо было."
Пара кивает.
Дед продолжает: " Садись на вокзале во Львове в поезд и хоть в Краков, хоть в Буду, хоть в саму Столицу. Вену. И везде порядок был, Пока всякие собаки московские не затеяли войну."
Пара под хохот ретировалась за угол вокзала.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

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