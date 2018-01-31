В русской бане в Латвии можно париться голышом, но в шапке, и ещё это замечательное средство от простуды, пишет немецкий Bild.
Финны изобрели сауну и дали ей это название, пишет журналист Bild Зильке Бёттхер. В Финляндии насчитывают около 3 млн саун, некоторые из них размещены даже в однокомнатных квартирах. В парламенте в Хельсинки есть сауна, есть они даже в автобусах. Что касается «саунного этикета», то в Финляндии принято париться нагишом и не пользоваться полотенцами. Мужчины и женщины парятся отдельно. Раньше в саунах даже рождались дети, так как это было самое чистое и тёплое место, пишет автор материала. Сегодня финны охотно пьют в саунах пиво, сидр или жарят сосиски на саунной печи.
В Латвии сауна пользуется популярностью как средство для снятия стресса и напряжения. Из-за большой любви латышей к сауне в стране появился даже музей, посвящённый ей. Парясь, латыши не пользуются полотенцами и сидят на деревянных или пластмассовых сидениях.
Испанцы предпочитают больше потеть на солнце, чем в сауне, поэтому в их стране саун не очень много. При этом испанцы не только парятся раздельно по половому признаку, но и в купальных костюмах, другие варианты считаются «непристойными». Для австрийцев посещение сауны — неотъемлемая часть их лыжного отпуска, поэтому сауны пользуются большим спросом в отелях. В Австрии принято париться голышом, но не делать никаких «селфи».
В России изобрели «замечательное средство против простуды — баню», пишет Бёттхер. Российская баня похожа на финскую сауну, но может разогреваться до 115 градусов тепла. «Для новичков это слишком», — считает автор материала. К особенностям бани относятся также употребление алкоголя.
В бане принято париться «без плавок и бюстгальтеров», но категорически запрещено не пользоваться банной шапочкой.
Мужчины и женщины в основном парятся раздельно. Также принято бить друг друга берёзовыми вениками для улучшения кровообращения, резюмирует автор Bild.
бергер ты считаешь ,что это кому то интересно,ты выдохся желтый лошара« ответить
Герман по честному отдаёт все силы русофобии.« ответить
ходит в баню - НАЖРАТЬСЯ ДО УСЁРУ,А ПОТОМ В ЖОПУ ДРУГ-ДРУГУ ВСТАВИТЬ,КАК Lat.patriots И П у т и н !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Tu labi raksturoji kā krievi iet pirtī.« ответить
Latviešu patriots и ваня очень любят играть в бане с куском мыла. Latviešu patriots роняет на пол кусок мыла, ваня за ним наклоняется, в этот момент к нему сзади пристраивается Latviešu patriots и... Затем они меняются местами.« ответить
Шапками пользуются лохи. Они же пьют водку в бане, обматываются полотенцами и пялят на себя польта. Быдло во всех странах одинаково.« ответить