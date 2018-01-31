Bild раскрыл, как латыши ходят в баню(6)

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Герман Бергер
18:20 30.01.2018
Lifenews / Интересно

Сауна пользуется популярностью в Латвии, Финляндии, Испании, Австрии и других европейских странах, при этом каждая страна имеет свой «саунный этикет». И русская баня тоже. Так, кто же ходит в баню в Латвии и, главное, как?

В русской бане в Латвии можно париться голышом, но в шапке, и ещё это замечательное средство от простуды, пишет немецкий Bild.

 

Финны изобрели сауну и дали ей это название, пишет журналист Bild Зильке Бёттхер. В Финляндии насчитывают около 3 млн саун, некоторые из них размещены даже в однокомнатных квартирах. В парламенте в Хельсинки есть сауна, есть они даже в автобусах. Что касается «саунного этикета», то в Финляндии принято париться нагишом и не пользоваться полотенцами. Мужчины и женщины парятся отдельно. Раньше в саунах даже рождались дети, так как это было самое чистое и тёплое место, пишет автор материала. Сегодня финны охотно пьют в саунах пиво, сидр или жарят сосиски на саунной печи.

 

В Латвии сауна пользуется популярностью как средство для снятия стресса и напряжения. Из-за большой любви латышей к сауне в стране появился даже музей, посвящённый ей. Парясь, латыши не пользуются полотенцами и сидят на деревянных или пластмассовых сидениях.

 

Испанцы предпочитают больше потеть на солнце, чем в сауне, поэтому в их стране саун не очень много. При этом испанцы не только парятся раздельно по половому признаку, но и в купальных костюмах, другие варианты считаются «непристойными». Для австрийцев посещение сауны — неотъемлемая часть их лыжного отпуска, поэтому сауны пользуются большим спросом в отелях. В Австрии принято париться голышом, но не делать никаких «селфи».

 

В России изобрели «замечательное средство против простуды — баню», пишет Бёттхер. Российская баня похожа на финскую сауну, но может разогреваться до 115 градусов тепла. «Для новичков это слишком», — считает автор материала. К особенностям бани относятся также употребление алкоголя.

 

В бане принято париться «без плавок и бюстгальтеров», но категорически запрещено не пользоваться банной шапочкой.

 

Мужчины и женщины в основном парятся раздельно. Также принято бить друг друга берёзовыми вениками для улучшения кровообращения, резюмирует автор Bild.

ИНО TV / Фото
Комментарии (6)
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Сергей 18:26 30:01:2018

бергер ты считаешь ,что это кому то интересно,ты выдохся желтый лошара

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Ну что Вы, Сережа 18:31 30:01:2018

Герман по честному отдаёт все силы русофобии.

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Латышня 19:15 30:01:2018

ходит в баню - НАЖРАТЬСЯ ДО УСЁРУ,А ПОТОМ В ЖОПУ ДРУГ-ДРУГУ ВСТАВИТЬ,КАК Lat.patriots И П у т и н !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 21:27 30:01:2018

Tu labi raksturoji kā krievi iet pirtī.

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ыыы 21:28 30:01:2018

Latviešu patriots и ваня очень любят играть в бане с куском мыла. Latviešu patriots роняет на пол кусок мыла, ваня за ним наклоняется, в этот момент к нему сзади пристраивается Latviešu patriots и... Затем они меняются местами.

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Борис 19:17 30:01:2018

Шапками пользуются лохи. Они же пьют водку в бане, обматываются полотенцами и пялят на себя польта. Быдло во всех странах одинаково.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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