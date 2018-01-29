Миллиардер пожертвовал более 28 миллионов фунтов стерлингов (40 миллионов долларов) некоммерческой организации GALVmed, специализирующейся на создании вакцин для домашнего скота и генетике. Она базируется в Эдинбургском университете (Шотландия).
Ученые намерены скрестить в новой породе коров черты европейских и африканских особей — высокую производительность и выносливость в условиях жары. «Мы можем получить корову, которая при той же выносливости будет производить в четыре раза больше молока», — приводит издание слова Гейтса.
Гейтс уверен, что скотоводство и развитие производства молока помогут в борьбе с бедностью и голодом, несмотря на предупреждения климатологов о том, что эти отрасли ведут к дальнейшей деградации окружающей среды.
По оценкам организаторов Всемирного экономического форума в Давосе, состояние основателя Microsoft составляет 72,5 миллиарда долларов. Он уступил титул богатейшего человека в мире основателю Amazon Джеффу Безосу (105 миллиардов долларов). При этом, по оценкам Bloomberg, совокупное состояние Гейтса могло бы достигать 150 миллиардов долларов еще в конце 2017 года, если бы не его любовь к благотворительности.
Bils Geitss ir malacis. Īsts amerikānis!« ответить