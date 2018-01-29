Билл Гейтс инвестирует в создании коровы нового вида(1)

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Владимир Бучельников
12:08 28.01.2018
Экономика / Компании

Основатель Microsoft Билл Гейтс вложился в некоммерческий проект по выведению идеальной коровы. Об этом сообщает портал Business Insider.

Миллиардер пожертвовал более 28 миллионов фунтов стерлингов (40 миллионов долларов) некоммерческой организации GALVmed, специализирующейся на создании вакцин для домашнего скота и генетике. Она базируется в Эдинбургском университете (Шотландия).

 

Ученые намерены скрестить в новой породе коров черты европейских и африканских особей — высокую производительность и выносливость в условиях жары. «Мы можем получить корову, которая при той же выносливости будет производить в четыре раза больше молока», — приводит издание слова Гейтса.

 

Гейтс уверен, что скотоводство и развитие производства молока помогут в борьбе с бедностью и голодом, несмотря на предупреждения климатологов о том, что эти отрасли ведут к дальнейшей деградации окружающей среды.

 

По оценкам организаторов Всемирного экономического форума в Давосе, состояние основателя Microsoft составляет 72,5 миллиарда долларов. Он уступил титул богатейшего человека в мире основателю Amazon Джеффу Безосу (105 миллиардов долларов). При этом, по оценкам Bloomberg, совокупное состояние Гейтса могло бы достигать 150 миллиардов долларов еще в конце 2017 года, если бы не его любовь к благотворительности.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 15:05 28:01:2018

Bils Geitss ir malacis. Īsts amerikānis!

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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