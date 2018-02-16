Бильбергия — в подарок

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газета Сегодня
21:30 15.02.2018
газета Сегодня / Природа

Это растение с интригующим названием бильбергия больше похоже на привычную нам осоку — не отличается изысканным видом листьев, на них есть весьма жесткие шипы, которыми можно порезаться.

Оно цветет исключительно зимой, и в этом кроется его особый шарм, когда в природе и на подоконниках слишком мало цветов в привычном виде. Сначала растение выпускает сиреневые стрелки, а потом из них появляются шикарные разноцветные метелки.

 

И хотя любоваться этим шедевром могут все читатели газеты «СЕГОДНЯ», позвольте сделать исключение: эта бильбергия адресуется рижанке Майе Громовой, у которой на днях случился день рождения. С ней автора связывает уже давняя дружба, зародившаяся во время существования газетной рубрики «Фотозагадка»: Майя оказалась самой активной участницей, стала победителем этой викторины, за что была удостоена главного приза — моей книги «Волоховские кладки».

 

Майя — не только кандидат химических наук, она еще человек очень широкого кругозора, ее отличают черты огромного человеколюбия и душевной щедрости.

 

Когда два года назад встал вопрос о подписке на нашу газету, я предпочел пожертвовать своими интересами, а деньги, отложенные на это, отдать украинским беженцам, о которых не раз писал в газете. Майя, узнав об этом, тут же предложила: «Я могу каждый день сообщать о том, какие ваши материалы помещены в газете! Для меня это даже в радость». И она сдержала свое слово — регулярно в дни выхода газеты получаю СМС от Майи, неизменно благодарю за внимание и участие. Более того, мы, как говорят в народе, стали дружить семьями: Майя и моя жена обмениваются рецептами интересных блюд, мы с ее мужем Игорем тоже познакомились более тесно, чем предполагает простое общение. Поздравления с праздниками, днями рождения стали нормой жизни. И уж, конечно, обсуждаем все новости — как мира, так и наших семей.

 

За это все и хочу не только поздравить Майю с ее днем рождения, но и преподнести ей фотографию этого цветка, растущего у меня на подоконнике. Пусть он, расцветший посреди зимы, хоть чуть–чуть украсит ее жизнь, привнесет в серые будни радость и разноцветие. И как мне приятно получать каждый день от нее СМС, так и ей пусть станет благостно на душе от моего поздравления.

 

Валерий САМОХВАЛОВ.

 

Фото автора.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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