Американские биржи в конце минувшей недели снова взбудоражили финансовые рынки. На торгах в четверг основные фондовые индексы США обвалились на 3,8-4,2%. В пятницу они подросли, но не настолько, чтобы компенсировать потери. Всего же за неделю американский рынок просел на пять процентов.

Биржи США в четверг опять ушли в красную зону. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% — до 23 860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% — до 6777,16, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% — до 2581,08.

Первое потрясение американские торговые площадки пережили в прошлый понедельник, когда индексы обвалились на 3,8-4,6%. Сигналом к распродаже акций для инвесторов послужил рост доходности американских гособлигаций до 2,86%. Также сыграло роль ожидание ускорения повышения ставки ФРС после смены главы регулятора.

Во вторник, среду и пятницу биржи частично компенсировали потери. В итоге за прошлую неделю с учетом коррекции Dow Jones снизился на 5,16%, NASDAQ — на 4,93%, а S&P 500 — 5,11%.

По мнению аналитика «Финама» Сергея Дроздова, потенциал снижения фондового рынка США не исчерпан. В среднесрочной перспективе возможно падение еще на 5% по индексу S&P 500.

Но в администрации Дональда Трампа утверждают, что обвал бирж не грозит новым экономическим кризисом.

«Фундаментально в долгосрочной перспективе мы сильны. Уровень безработицы очень низкий, занятость — высокая, заработная плата, корпоративные заимствования растут «, — говорит заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Несмотря на успокаивающие заявления администрации, инвесторы в Европе и Азии реагируют крайне нервно. В пятницу в Азии индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,05%, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 3,19%, гонконгский Hang Seng Index — на 3,1%, южнокорейский KOSPI — на 1,82%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,89%, японский Nikkei 225 — на 2,32%.

Европейские фондовые индексы тоже в минусе. Немецкий DAX, французский CAC и английский FTSE на пятничных торгах опускались в пределах 0,5-1%. Российские индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,08% и 1,41% соответственно.

Ситуация на Уолл-стрит, конечно, вызывает аналогии с началом Великой депрессии. В «черный четверг», 24 октября 1929 года, на Нью-Йоркской фондовой бирже возникла паника, курс акций резко упал.

Двадцать пятого октября президент США Герберт Гувер обратился к народу. Он заверил, что американская экономика «покоится на прочном фундаменте», а паника на бирже вызвана «техническими причинами». Четыре дня спустя разразилась настоящая катастрофа, почти на четыре года погрузившая в кризис ведущие экономики мира.

Белый дом в феврале 2018-го фактически цитирует тезисы выступления Гувера почти 90-летней давности.

Впрочем, эксперты не считают, что новый глобальный кризис уже начался. По словам экономиста Сергея Хестанова, пока все выглядит как обычная коррекция после продолжительного роста.

Американский фондовые индексы потеряли 10%. Всерьез говорить о том, что ситуация вышла из-под контроля ФРС, можно только в том случае, если рынки рухнули на 30%, подчеркнул собеседник РИА Новости.

Представители крупного бизнеса США такой сценарий не исключают. В частности, миллиардер Карл Айкан уверен, что обвал фондовых индексов — предвестие грядущих потрясений похлеще Великой депрессии.

Если мрачное пророчество Айкана сбудется, то президенту Дональду Трампу придется забыть о своем обещании сделать Америку снова великой. Причем некоторые инициативы хозяина Белого дома только усугубят ситуацию.

Так, политика снижения налогов существенно усиливает давление на казну. Как подсчитали в Демократической партии США, это приведет к бюджетному дефициту в размере 20 триллионов долларов в течение следующих десяти лет.

Индикатором развития ситуации может служить рынок американских государственных облигаций, отмечает Хестанов. В четверг и пятницу ставки поднимались до 2,84-2,87%. Рубеж в 3% — критический: при его достижении весьма вероятна глобальная распродажа акций инвесторами.

Кроме того, даже так называемая техническая коррекция торговых площадок, перегретых за 14 месяцев непрерывного роста, ставит под сильное сомнение надежды президента на восстановление экономики.

Тренд на снижение может сохраниться в ближайшие 200 дней, не исключает начальник управления исследования рынка банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев. По его прогнозу, индекс S&P 500 способен опуститься еще — до 2450-2550 пунктов.

Аналитики Goldman Sachs настроены более оптимистично. На конец 2018 года они подтвердили таргет для S&P 500 на уровне 2850 пунктов. А аналитики Wells Fargo даже ожидают подъема индикатора до 2950 пунктов.