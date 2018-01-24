Министр юстиции не пропустил «опасную» конвенцию, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Латвия еще пару лет назад подписала Стамбульскую конвенцию, которая призвана защитить женщин от насилия. Однако процесс ратификации этого международного документа явно затянулся.

Причина кроется в самом тексте, или, если хотите, в структуре конвенции. Так, в частности, в конвенции практически нет разделения полов, и создается ощущение, что документ написан для трансгендеров (женщины, объявившие себя мужчинами, и наоборот). Не случайно в тексте фигурирует понятие «социальный пол». Это и испугало латвийских политиков, которые, как они сами это называют, придерживаются традиционных ценностей.

Минблаг против минюста

Кроме того, противники конвенции не считают, что этот документ вообще актуален для нашей страны, поскольку в латвийском законодательстве уже предусмотрена ответственность за насилие в семье, кто бы ни подвергался этому насилию — женщина или мужчина. Разумеется, в нормативных актах ЛР предусмотрено и наказание за любое насилие над детьми. Поэтому многие политики воспринимают Стамбульскую конвенцию как продолжение либерального наступления на институт семьи, на традиционные устои.

Именно такой позиции придерживается и министр юстиции Дзинтарс Расначс, который на последнем заседании правительства фактически и остановил даже сам процесс обсуждения конвенции. По требованию главы минюста конвенция моментально была изъята из повестки дня заседания кабмина.

Впрочем, консервативным политикам радоваться еще рано: минблаг настаивает на ратификации конвенции, причем, судя по всему, еще нынешним парламентом. Поэтому не исключено, что документ через пару недель вновь будет включен в повестку дня заседания кабмина. В конце концов, никто не мешает Латвии сделать оговорки к закону о ратификации конвенции.

Миша и Маша: какая разница?

Заметим, что и в самом сейме достаточно много противников конвенции. Недавно в парламенте была даже создана группа по защите традиционных ценностей.

«Не уверена, что нам необходим документ, ради которого следует жертвовать своими традициями и семейными ценностями и брать на себя обязательства перед новыми международными контролирующими институциями, существенно трансформируя наше общество, с которым этот шаг вообще не согласован», — считает один из инициаторов создания парламентской группы по защите традиционных ценностей Юлия Степаненко.

Она обращает внимание на то, что за выполнением (соблюдением) конвенции будет следить особая группа из 15 экспертов под названием GREVIO (группа экспертов по действиям против насилия в семье и насилия против женщин). Члены группы будут иметь широкие полномочия, и их указания должны будут выполняться в обязательном порядке.

Если GREVIO заподозрит, что мы, к примеру, недостаточно хорошо ломаем гендерные стереотипы в школах — Маша не представила себя Мишей на один день, а Руслан не представил себя Настей, не поиграл с куклами, надев Настино платье, — то у нас будут проблемы. Так, во всяком случае, утверждает Степаненко.

Напомним, что еще на этапе подписания Латвией данной конвенции представители христианских конфессий в своем письме весьма критически оценили данный документ.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.