Бизнес в России находится под угрозой

Как показал анализ Центра европейских экономических исследований, Турция и Россия лидируют среди развивающихся стран по привлекательности для иностранных фирм. Однако их успехи в этой сфере временны: автократический стиль правления в обеих странах заставляет зарубежные компании сомневаться в их надёжности для ведения бизнеса.

Иностранные инвестиции создают благодатную почву для экономического роста многих развивающихся стран, пишет немецкая газета Die Welt. За последние годы так происходило в Турции и Китае. Также от капиталов из-за рубежа значительно выиграли Россия, Бразилия и Индия. Там появились новые рабочие места и технологии производства, вырос уровень жизни населения.

Однако некоторые из названных государств близки к тому, чтобы уничтожить все успехи, и в первую очередь это касается Турции и России, уверяет журналист издания, ссылаясь на результаты анализа, проведённого Центром европейских экономических исследований по заказу фонда семейного бизнеса. Авторы исследования советуют Турции и России обратить внимание на то, чтобы не потерять свою привлекательность как места расположения семейных предприятий на фоне растущих сомнений в соблюдении правовых норм внутри страны.

Надёжные и гарантированные законом условия являются важнейшим фактором для крупных международных компаний за рубежом, однако в обеих странах именно эти аспекты в последнее время находятся под угрозой, пишет Die Welt. В исследовании европейского института рассматривалась ситуация в семи крупных развивающихся странах: Китае, Индии, Бразилии, России, Южной Африке, Турции и Мексике. При этом учитывались шесть областей: налоги, трудозатраты и продуктивность, инфраструктура, управление, финансирование и работа ответственных учреждений.

Исследование показало, что многие государства за последние годы предпринимали шаги для привлечения иностранных фирм, в том числе Турция и Россия, лидирующие в налоговой сфере, причём это касается не только размера налогов, но и общей сложности налоговой системы.

Относительно либеральное управление в экономике, дешёвая и хорошо образованная рабочая сила, а также развитая инфраструктура идут в плюс Турции и России — именно в этих областях Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в первые годы у власти сделали много правильного и устранили ошибки своих предшественников, чем поспособствовали экономическому развитию своих стран. Благодаря сочетанию этих факторов, в общем рейтинге исследования Турция и Россия занимают первое и второе место соответственно.

Однако лидирующее положение обеих стран в данном случае находится под угрозой, подчёркивает автор статьи. Он аргументирует это тем, что президенты обоих государств в последние годы проводили политику, которая подвергает риску эти достижения. Появлению сомнений и экономических сложностей способствуют, в первую очередь, действия турецких властей после попытки переворота летом 2016 года. Что касается России, здесь свою негативную роль играют трудности с соблюдением прав собственности, а также недостаток контроля над коррупцией и независимости правовой системы в целом. «Институционные слабости в последние годы стали ещё более явно выраженными при всё более автократических действиях политического руководства», — отмечается в исследовании.

От таких тенденций выигрывают Китай и Индия: азиатские страны предлагают стабильное политическое окружение и готовы восполнить собственные пробелы, инвестируя в образование и инфраструктуру. Именно эти развивающиеся страны считаются в настоящее время наиболее надёжными среди представителей иностранных компаний. К тому же они придерживаются принципа соблюдения дружественной экономической политики. Проблемы этих государств кроются в энергоснабжении, относительно невысокой производительности и недостаточном уровне образования работников.

Впрочем, у каждой страны в этой области отмечаются свои недостатки, пишет немецкая газета. В случае Южной Африки и Южной Америки это ужасающая коррупция. В Турции проблемы создают отчуждение от ЕС и растущие сомнения в надёжности правовой системы государства, а в России — «автократический стиль правления и конфликтный внешнеполитический курс». Всё это сказывается на привлекательности стран для иностранных компаний. Китай и Индия, напротив, не слишком отстают от своих западных соседей и в то же время находятся на пути развития и демонстрируют высокий уровень экономической и политической стабильности, заключает Die Welt.