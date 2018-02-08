За последние годы мы видели немало примеров циничного «распиливания» государственных денег, пишет в журнале «Открытый город» Игорь Мейя, член правления SIA Constructus.

Последний из них — откровенно неудачный проект э-здоровья, в четыре этапа которого из госбюджета вложено почти 18,6 миллиона евро. Э-здоровье оказалось полной катастрофой с точки зрения использования и даже безопасности данных.

Известно, что карту электронного здоровья разработал Datorzinību centrs, который вместе с E-Synergy создавал и провальный проект Министерства образования и науки (МОН) — skolas.lv. В результате создания и поддержки skolas.lv, как признает МОН, были «потеряны» 3,5 миллиона евро! Но никто за это не был наказан, а Datorzinību centrs занялся и э-здоровьем. Среди разработчиков обоих проектов и такая солидная фирма, как Lattelecom.

По-видимому, основное достоинство неоценимых специалистов состоит в связях с политиками правящей коалиции. Во времена правительства Ивара Годманиса руководителю Datorzinību centrs Сигне Балине Союз зеленых и крестьян (СЗК) выдал портфель министра по особым поручениям по вопросам электронного управления, а владелец партнера этого предприятия E-Synergy Кирилл Кондратов в 2013 году на выборах в самоуправлении шел в Риге от списка СЗК.