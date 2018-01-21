Целью открытия «мешков ЧК» является стравить народ и отвести внимание от насущным проблем — многомиллионного долга Латвии, нехватки рабочих мест, огромного риска нищеты народа, неудачной системы э-здоровья, в этом уверен предприниматель Арнольд Бабрис.

В интервью радио Baltkom он указал, что если бы политики хотели, то вопрос с наследием КГБ уже давно был бы решен.

«Перед выборами надо сделать суету. Наняты психологи, знающие психологию толпы, которой бросают кость. Если бы народ состоял из интеллектуалов, то — не проблема. Но в народе есть очень большой процент быдла. И как только эти «мешки ЧК» будут публиковаться, это быдло устроит такой театр, что мало не покажется! И это является целью открытия мешков. Это сразу затмит и 10 миллиардов внешнего долга, а также то, что нет рабочих мест, начнется сведение счетов. Такова цель и надо это понимать», — указал бизнесмен.

Предприниматель выступает против открытия «мешков ЧК» и такой манипуляции народом.

По его словам, если бы власть имущие хотели конструктивного решения, то оно давно было бы найдено. Но очевидно, что этими «мешками ЧК» хотят стравить народ с тем, чтобы отвести внимание от насущных проблем.

«Смотрите, у нас работает комиссия историков, 20 человек пашут на деньги налогоплательщиков. Но вопрос в том, каково у них задание. Что же они хотят установить», — сказал Бабрис.

По его мнению, на деньги налогоплательщиков должно быть дано четкое задание.

«В нормальной стране было бы так. Есть преступление против народа, против конкретных лиц, которые реально пострадали. Давайте идентифицируем тех работников КГБ, агентов, которые по грязному работали. Это максимум 5%. А сейчас из-за этих 5% должны пострадать абсолютно все. То есть всех стравить. Получается, люди занимаются тем, чтобы внести раскол, чтобы нагнетать отрицательные эмоции. То есть, будет выполнена функция громоотвода и функция красной тряпки», — считает Бабрис.