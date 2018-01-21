В интервью радио Baltkom он указал, что если бы политики хотели, то вопрос с наследием КГБ уже давно был бы решен.
«Перед выборами надо сделать суету. Наняты психологи, знающие психологию толпы, которой бросают кость. Если бы народ состоял из интеллектуалов, то — не проблема. Но в народе есть очень большой процент быдла. И как только эти «мешки ЧК» будут публиковаться, это быдло устроит такой театр, что мало не покажется! И это является целью открытия мешков. Это сразу затмит и 10 миллиардов внешнего долга, а также то, что нет рабочих мест, начнется сведение счетов. Такова цель и надо это понимать», — указал бизнесмен.
Предприниматель выступает против открытия «мешков ЧК» и такой манипуляции народом.
По его словам, если бы власть имущие хотели конструктивного решения, то оно давно было бы найдено. Но очевидно, что этими «мешками ЧК» хотят стравить народ с тем, чтобы отвести внимание от насущных проблем.
«Смотрите, у нас работает комиссия историков, 20 человек пашут на деньги налогоплательщиков. Но вопрос в том, каково у них задание. Что же они хотят установить», — сказал Бабрис.
По его мнению, на деньги налогоплательщиков должно быть дано четкое задание.
«В нормальной стране было бы так. Есть преступление против народа, против конкретных лиц, которые реально пострадали. Давайте идентифицируем тех работников КГБ, агентов, которые по грязному работали. Это максимум 5%. А сейчас из-за этих 5% должны пострадать абсолютно все. То есть всех стравить. Получается, люди занимаются тем, чтобы внести раскол, чтобы нагнетать отрицательные эмоции. То есть, будет выполнена функция громоотвода и функция красной тряпки», — считает Бабрис.
Быдло это тот же патриот,который наводит смуту.« ответить
Plebeji un švaļi ir lielkrievu šovinisti, tādi kā ivans, severs un smeršs, kas manā Latvijā grib dzīvot kā okupanti PSRS laikos. Neiznāks, nekad!« ответить
Опять быдло завоняло,ты выйди на улице это скажи раб сыкулявый!« ответить
Nav problēmu, ne viens vien krievs ir dabujis no manis pa purnu!« ответить
В ин-те таких сказочников навалом!« ответить
Не путайте многомиллионный долг с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМ ,а так все ништяк.« ответить
Почему на русском портале пишет на латышском некий индивид под названием ....Latviešu patriots ? Его кто то здесь читает разве?Зачем пропускать и печатать порталу этот бред на другом языке? Что то с этим порталом не чисто!!! Ни как обкурились конаплёй.« ответить