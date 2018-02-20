«Мы приветствуем любые шаги, направленные на борьбу с коррупцией во всех сферах. Латвийская банковская система за эти 25 лет пережила слишком большое количество скандалов — от банкротств ведущих банков с дырами в балансах на сотни миллионов евро до отмывания денежных средств в промышленных масштабах, измеряемых десятками лет и десятками миллиардов евро. Исходя из нашего интернационального опыта работы в разных странах вообще и в Латвии в частности — мы глубоко убеждены, что такое невозможно без участия многих высших должностных лиц Регулятора. Мы знаем этих лиц, их уровень профессиональной грамотности и человеческие характеристики достаточно хорошо, чтобы быть уверенными в своих словах», — говорится в публикации Гусельникова.
Он выразил надежду, что расследованию будут подвергнуты другие чиновники, приближенные к Римшевичу.
«Мы искренне надеемся, что подробному расследованию будут подвергнуты действия и связи не только одного (пусть и самого высокого) должностного лица, но и всех тех кого он за эти 25 лет опекал, продвигал на руководящие должности и поддерживал. Именно действия и бездействия этих людей нанесли очевидный уже всем, огромный финансовый и репутационный урон банковской системе страны, экономике и всему населению Латвии», — написал Гусельников.
Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич по подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.
Похоже, Гусельников агент Путина. Завалит таки банковскую систему лаптии. Медаль получит за службу отечеству. 100% atabalstu!« ответить
Привет от Вовы!« ответить
Вы себя берегите, таких в Латвии убирают порой быстрее, чем в России..... У нас маленькое государство, поэтому все бизнесмены и банки знают друг друга... Тут большая цепь замешенных людей и их друзей... Все хотят большие деньги и остаться чистым... Теперь будут они друг против друга..валить...позорить...клеветать.. Опровергать мнение... БЕРЕГИ СЕБЯ....« ответить
net celoveka - net problemi. nekakih opasenij cto kto to mozet probaltatsa...« ответить
Pochemu v Latvije ni odin normal'nyi start-up ne proshel? Sidyat chinushi i daj im, i vse malo. ""Moya professiya Latish". V itoge razbitoe koryto.« ответить