Банкир: в отмывании денег замешан ряд чиновников Латвии. Их надо «подвинуть»(5)

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LETA
Герман Бергер
22:43 19.02.2018
Наша Латвия / Социум

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич не единственный, кто может быть замешан в отмывании денег. Об этом на своей странице в Facebook написал крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников.

«Мы приветствуем любые шаги, направленные на борьбу с коррупцией во всех сферах. Латвийская банковская система за эти 25 лет пережила слишком большое количество скандалов — от банкротств ведущих банков с дырами в балансах на сотни миллионов евро до отмывания денежных средств в промышленных масштабах, измеряемых десятками лет и десятками миллиардов евро. Исходя из нашего интернационального опыта работы в разных странах вообще и в Латвии в частности — мы глубоко убеждены, что такое невозможно без участия многих высших должностных лиц Регулятора. Мы знаем этих лиц, их уровень профессиональной грамотности и человеческие характеристики достаточно хорошо, чтобы быть уверенными в своих словах», — говорится в публикации Гусельникова.

 

Он выразил надежду, что расследованию будут подвергнуты другие чиновники, приближенные к Римшевичу.

 

«Мы искренне надеемся, что подробному расследованию будут подвергнуты действия и связи не только одного (пусть и самого высокого) должностного лица, но и всех тех кого он за эти 25 лет опекал, продвигал на руководящие должности и поддерживал. Именно действия и бездействия этих людей нанесли очевидный уже всем, огромный финансовый и репутационный урон банковской системе страны, экономике и всему населению Латвии», — написал Гусельников.

 

Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич по подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (5)
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ин-на 23:08 19:02:2018

Похоже, Гусельников агент Путина. Завалит таки банковскую систему лаптии. Медаль получит за службу отечеству. 100% atabalstu!

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СССР 23:24 19:02:2018

Привет от Вовы!

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С 23:23 19:02:2018

Вы себя берегите, таких в Латвии убирают порой быстрее, чем в России..... У нас маленькое государство, поэтому все бизнесмены и банки знают друг друга... Тут большая цепь замешенных людей и их друзей... Все хотят большие деньги и остаться чистым... Теперь будут они друг против друга..валить...позорить...клеветать.. Опровергать мнение... БЕРЕГИ СЕБЯ....

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janka 00:10 20:02:2018

net celoveka - net problemi. nekakih opasenij cto kto to mozet probaltatsa...

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Why 05:18 20:02:2018

Pochemu v Latvije ni odin normal'nyi start-up ne proshel? Sidyat chinushi i daj im, i vse malo. ""Moya professiya Latish". V itoge razbitoe koryto.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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