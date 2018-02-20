LETA

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич не единственный, кто может быть замешан в отмывании денег. Об этом на своей странице в Facebook написал крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников.

«Мы приветствуем любые шаги, направленные на борьбу с коррупцией во всех сферах. Латвийская банковская система за эти 25 лет пережила слишком большое количество скандалов — от банкротств ведущих банков с дырами в балансах на сотни миллионов евро до отмывания денежных средств в промышленных масштабах, измеряемых десятками лет и десятками миллиардов евро. Исходя из нашего интернационального опыта работы в разных странах вообще и в Латвии в частности — мы глубоко убеждены, что такое невозможно без участия многих высших должностных лиц Регулятора. Мы знаем этих лиц, их уровень профессиональной грамотности и человеческие характеристики достаточно хорошо, чтобы быть уверенными в своих словах», — говорится в публикации Гусельникова.

Он выразил надежду, что расследованию будут подвергнуты другие чиновники, приближенные к Римшевичу.

«Мы искренне надеемся, что подробному расследованию будут подвергнуты действия и связи не только одного (пусть и самого высокого) должностного лица, но и всех тех кого он за эти 25 лет опекал, продвигал на руководящие должности и поддерживал. Именно действия и бездействия этих людей нанесли очевидный уже всем, огромный финансовый и репутационный урон банковской системе страны, экономике и всему населению Латвии», — написал Гусельников.

Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич по подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.